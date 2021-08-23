Девочка спасла шмеля и приручила его

13-летняя девочка, спасшая шмеля, говорит, что спасенное насекомое стало ее верным питомцем. Шмель спит у ее кровати, ходит с ней по магазинам и даже в боулинг. Лейси Шиллинглоу из Ковентри заметила большого шмеля, лежащего на дороге, когда выгуливала свою собаку. Взяв его в руки, она заметила, что у шмеля смято крыло, и попыталась положить его в более безопасное место, на цветы в соседнем парке. Но шмель сел на Люси и не хотел уходить. Девчока взяла его с собой и даже дала ему имя Бетти. Теперь Бетти везде следует за Люси. Девочка даже делится с новым питомцем едой: когда Люси ест печенье с джемом, она отдает Бетти серединку, которой та с удовольствием лакомится.

2021-08-23T08:30:33+03:00