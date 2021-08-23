Девочка спасла шмеля и приручила его

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13-летняя Лейси Шиллинглоу из Ковентри спасла на дороге пчела и пиручила его. Теперь шмель постоянно сидит на ней и даже ходит с Люси гулять.
13-летняя девочка, спасшая шмеля, говорит, что спасенное насекомое стало ее верным питомцем. Шмель спит у ее кровати, ходит с ней по магазинам и даже в боулинг.
Лейси Шиллинглоу из Ковентри заметила большого шмеля, лежащего на дороге, когда выгуливала свою собаку. Взяв его в руки, она заметила, что у шмеля смято крыло, и попыталась положить его в более безопасное место, на цветы в соседнем парке. Но шмель сел на Люси и не хотел уходить. Девчока взяла его с собой и даже дала ему имя Бетти. Теперь Бетти везде следует за Люси. Девочка даже делится с новым питомцем едой: когда Люси ест печенье с джемом, она отдает Бетти серединку, которой та с удовольствием лакомится.
Лейси Шиллинглоу из Ковентри заметила большого шмеля, лежащего на дороге, когда выгуливала свою собаку. Взяв его в руки, она заметила, что у шмеля смято крыло, и попыталась положить его в более безопасное место, на цветы в соседнем парке. Но шмель сел на Люси и не хотел уходить. Девчока взяла его с собой и даже дала ему имя Бетти. Теперь Бетти везде следует за Люси. Девочка даже делится с новым питомцем едой: когда Люси ест печенье с джемом, она отдает Бетти серединку, которой та с удовольствием лакомится.
Лейси не сразу поняла, что Бетти хочет остаться с ней. По ее словам, она сажала Бетти на цветы, но та возвращалась к Лейси и ползла по ней. Через час она сдалась и направилась домой с пчелой на плече.
Теперь Бетти всегда рядом с ней в доме - спит на прикроватной тумбочке, сопровождает ее в магазины и даже отправилась с хозяйкой в семейную поездку в боулинг.
"Бетти совершенно потрясающая, - говорит Лейси. - Я думала, что она улетит в первый же день, но она этого не сделала".
Теперь Бетти всегда рядом с ней в доме - спит на прикроватной тумбочке, сопровождает ее в магазины и даже отправилась с хозяйкой в семейную поездку в боулинг.
"Бетти совершенно потрясающая, - говорит Лейси. - Я думала, что она улетит в первый же день, но она этого не сделала".
«Мне просто нравится проводить с ней время, - говорит Лейси. - Она такая пушистая, и мне нравится наша дружба».
Бетти отправилась в свою первую поездку с новой хозяйкой в тот же день, когда Лейси нашла насекомое. Тогда Лейси пошла гулять со своей мамой, Лорой Пэшли. По дороге домой Бетти сидела на очках Лейси, и отказалась слезать даже тогда, когда девочка зашла в местный магазин, чтобы купить молока. По словам Лейси, другие покупатели были в шоке.
Лейси теперь кормит Бетти сахарной водой, медом и клубничным вареньем.
Бетти отправилась в свою первую поездку с новой хозяйкой в тот же день, когда Лейси нашла насекомое. Тогда Лейси пошла гулять со своей мамой, Лорой Пэшли. По дороге домой Бетти сидела на очках Лейси, и отказалась слезать даже тогда, когда девочка зашла в местный магазин, чтобы купить молока. По словам Лейси, другие покупатели были в шоке.
Лейси теперь кормит Бетти сахарной водой, медом и клубничным вареньем.
Лейси берет свою пчелу в сад, чтобы та полакомилась цветочным нектаром, но как только девочка возвращается в дом, Бетти оказывается рядом с ней. Ночью Лейси укладывает Бетти в горшок рядом с кроватью, и животное остается там до утра.
Днем Бетти устраивается на затылке Лейси или внутри ее рукава, хотя иногда отправляется полетать в гостиную. Однако она не подпускает к себе других членов семьи - мать и отца Лейси, ее младшего брата Винни, 9 лет, и сестру Бетси-Блю, 5 лет.
Днем Бетти устраивается на затылке Лейси или внутри ее рукава, хотя иногда отправляется полетать в гостиную. Однако она не подпускает к себе других членов семьи - мать и отца Лейси, ее младшего брата Винни, 9 лет, и сестру Бетси-Блю, 5 лет.
Недавно насекомое, у которого уже полностью зажило крыло, даже съездило в боулинг с Лейси и 14 другими членами ее семьи. Она оставалась с Лейси на протяжении двух с половиной часов. "Похоже, новый питомец ее правда любит, - говорит мама Лейси. - Это очень мило, хотя звучит совершенно сумасшедше".
"Бетти постоянно ползает по ней - по лицу, очкам и даже между пальцами ног, - говорит мама девочки. -
Она остается на Лейси 90% времени в течение дня. Лейси ходит с распущенными волосами, и Бетти карабкается по ним, как в джунглях. Это очень красиво, хотя мне сложно поверить, что Лейси не боится, ведь шмели здорово жалят. У нас постоянно открываются двери и окна, но Бетти никуда не улетает - - я не знаю, почему".
Она остается на Лейси 90% времени в течение дня. Лейси ходит с распущенными волосами, и Бетти карабкается по ним, как в джунглях. Это очень красиво, хотя мне сложно поверить, что Лейси не боится, ведь шмели здорово жалят. У нас постоянно открываются двери и окна, но Бетти никуда не улетает - - я не знаю, почему".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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