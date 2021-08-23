FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 10594 поста • 1259 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Девочка спасла шмеля и приручила его

Девочка спасла шмеля и приручила его (6 фото + 1 видео)

Автор:
23 августа 2021 08:30
Сообщество : Животные
Метки: Ковентри   Лейси Шиллинглоу   Травма   животные   насекомые   спасение   странная дружба   шмель   
1688
6
1
13-летняя Лейси Шиллинглоу из Ковентри спасла на дороге пчела и пиручила его. Теперь шмель постоянно сидит на ней и даже ходит с Люси гулять.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Ковентри   Лейси Шиллинглоу   Травма   животные   насекомые   спасение   странная дружба   шмель   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
15
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Великий Кормчий 51 минуту назад
Фигня в том, что шмель живет в среднем 2 недели...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
1k
Александр Туманов 38 минут назад
Полосатый мух страшен и коварен.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
831
閃光 40 минут назад
"Мохнатый шмель - на душистый хмель..."
Романтика.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Aleksandr Varich 40 минут назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
bumtester 42 минуты назад
мне кажется, что шмель просто полудохлый
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
VM Varga 47 минут назад
У меня вот по другому:
Сегодня ко мне в комнату залетел шмель... Теперь это его комната.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Hallo FreeSpace 48 минут назад
необычненько
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
mr.Poher 50 минут назад
Как шарахнет в итоге куда-нибудь в глаз, мигом распрощаются.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Echo 57 минут назад
феромоны
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Григорий Час назад
ибанашка какая-то :-)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
ss Час назад
Это ещё что! Он живёт с ней уже пять лет!...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
lekha-fil 2 часа назад
Спасла пчела, приручила шмеля. Феерично.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Лесли 🥰 2 часа назад
Би муви))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Аккумуляторный монстр: защищенный телефон 5G с емкостью 15,600 мАч Аккумуляторный монстр: защищенный телефон 5G с емкостью 15,600 мАч Голдендудль по имени Харли спас детеныша олененка из озера Голдендудль по имени Харли спас детеныша олененка из озера Хаски спас кошку, брошенную в сумке-холодильнике Хаски спас кошку, брошенную в сумке-холодильнике 16 букашек, которые будто выползли из страшного сна 16 букашек, которые будто выползли из страшного сна Пожарные спасли собаку, застрявшую между бетонными стенами Пожарные спасли собаку, застрявшую между бетонными стенами Австралийского жука назвали в честь Ким Кардашьян Австралийского жука назвали в честь Ким Кардашьян
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

363001



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"В зоне особого внимания" - 15 интересных фактов о знаменитом кинобоевике СССР
1
86
"В зоне особого внимания" - 15 интересных фактов о знаменитом кинобоевике СССР
Советский электроприбор, который удивил китайцев
1
91
Советский электроприбор, который удивил китайцев
﻿
«Тюремный роман»: как влюбленная следовательница помогла бежать обвиняемому (3 фото)
«Тюремный роман»: как влюбленная следовательница помогла бежать обвиняемому (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Если ты знаешь, что делать дальше, значит тебе за 30
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#факты#история#СССР#картинки#Разное#позитив#жизнь#новости#познавательно#наука
#интересно#Юмор#кино#Россия#страна#приколы#в мире#сарказм#gif#ретро
#фото#люди#фотографии#прикол#животные#война#интересное#прикольные#забавно#Меркель

На что жалуетесь?

Вернуться