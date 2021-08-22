Первые фотопортреты животных на дагерротипах 19 века

Дагерротипы, первая коммерческая форма фотографии, распространились по миру примерно в 1839 году. Пластины с изображением обычно вставляли в рамки и медальоны. Быть запечатленным на дагерротипе - особая привилегия, которой могли удостоиться лишь самые любимые члены семьи. Так что нет ничего удивительного в том, что люди сразу же попытались сфотографировать своих домашних животных!

0 Суть процесса состояла в сенсибилизации полированной посеребренной медной пластины парами йода, а затем воздействия на нее света. Изображение проявлялось на горячей ртути, фиксировалось и ополаскивалось.



Это был прямой позитивный процесс, означающий, что негативов не было, и поэтому каждый дагерротип был уникален. Дагерротипы легко отличить от других ранних фотографий по их отражающей зеркальной поверхности.

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