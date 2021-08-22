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Первые фотопортреты животных на дагерротипах 19 века

Первые фотопортреты животных на дагерротипах 19 века (17 фото)

Автор:
22 августа 2021 11:09
Сообщество : Исторические факты
Метки: дагерротип   животные   история фотографии   портреты животных   факты   
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Дагерротипы, первая коммерческая форма фотографии, распространились по миру примерно в 1839 году. Пластины с изображением обычно вставляли в рамки и медальоны. Быть запечатленным на дагерротипе - особая привилегия, которой могли удостоиться лишь самые любимые члены семьи. Так что нет ничего удивительного в том, что люди сразу же попытались сфотографировать своих домашних животных!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дагерротип   животные   история фотографии   портреты животных   факты   
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Слепой Пью 58 минут назад
Котики еще не полностью захватили мир, ну и стеснялись немного. Поэтому сабак больше.
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