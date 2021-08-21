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Советская жизнь на фотографиях 1981 года

Советская жизнь на фотографиях 1981 года (33 фото)

Автор:
21 августа 2021 19:43
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   история   моя страна   фото   эпоха застоя   
696
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подборка фотографий из прошлого

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Метки: СССР   история   моя страна   фото   эпоха застоя   
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2  комментария
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604
Алексей Попов 3 часа назад
Главное хохлам крещатик не показывай - скажут От кляти москали, раскопали таку площу :-)
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13k
motorocker Час назад
И никаких жиробасов нет, что значит настоящие продукты, а не наполнитель для кошачьего туалета.
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