Советская жизнь на фотографиях 1981 года

подборка фотографий из прошлого
19 декабря Леониду Ильичу вручили четвёртую звезду Героя Советского Союза.
Отдыхающие в поезде на Сочинском вокзале.
Пионеры на сочинском вокзале.
Одесский пляж.
Морские прогулки. Сочи.
Экскурсии в открытых автобусах. Сочи.
Игра в шахматы и шашки на приморском бульваре в Сочи.
Шоу в сочинском «ночном клубе».
Приморский бульвар в Сочи.
Комната кривых зеркал в Сочи.
Игровые автоматы и тир. Сочи.
Уличных лоток с мороженым. Сочи.
Бочковой квас.
Урок «Диско» в пионер лагере «Красное знамя» под Одессой.
Ветеран рассказывает о войне детям в пионерлагере «Красное знамя» под Одессой.
Магазин одежды в Одессе.
На Белорусском вокзале в Москве.
Харьков
Киевский Крещатик.
Площадь Дзержинского. Лубянка.
Московская улица.
Одесса в дождливый день.
Иноземный аттракцион на ВДНХ в Москве.
Народ отдыхает после серных ванн в Мацесте.
На лавочке в Риге.
Лечение кислородом в санатории близ Риги.
Якутск.
Детская поликлиника в Новороссийске.
Софийская площадь в Киеве.
Очередь за Пепси-Колой.
Член Рижского охотничьего клуба.
Источник:
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