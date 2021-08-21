Ну а главное, как вспоминал Карен Георгиевич позже, Евгений Александрович увидел в судьбе забытого актёра что-то очень близкое себе. А ещё Александр Панкратов-Чёрный вспоминал, что Евгений Евстигнеев в этой роли хотел показать судьбу всех тех актёров, которые были кумирами в молодости, а в старости становились нищими и забытыми.



Шахназаров дал согласие. И тем, как рассказывал Бородянский, молодой режиссёр обидел Евгения Леонова, который тоже хотел получить эту роль (но был менее активен).



Ну а уже во время съёмок режиссёр чуть было не пожалел о своём выборе. Шахназарову стало казаться, что именитый актёр после получения роли охладел к ней и стал играть формально, спустя рукава. Евстигнеев на съёмочной площадке буквально спал. Но потом он понял, что это особая манера игры актёра. Он отключался в те моменты, когда был не нужен на съёмочной площадке, экономил энергию. Но после команды «Мотор! Камера!» он преображался и выкладывался на все 100 %.