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«Зимний вечер в Гаграх». Кто мог сыграть чечёточника Беглова

«Зимний вечер в Гаграх». Кто мог сыграть чечёточника Беглова (8 фото)

Автор:
21 августа 2021 13:47
Метки: Александр Панкратов-Чёрный   Евгений Евстигнеев   Зимний вечер в Гаграх   Карен Шахназаров   кино   
263
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Когда режиссёр Карен Шахназаров вместе с Александром Бородянским сели за сценарий фильма «Зимний вечер в Гаграх», то роль бывшего чечёточника Беглова они сразу примеряли на Евгения Евстигнеева – именно его они с самого начала видели в роли в прошлом знаменитого, а ныне всеми забытого актёра.
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Метки: Александр Панкратов-Чёрный   Евгений Евстигнеев   Зимний вечер в Гаграх   Карен Шахназаров   кино   
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34k
Alex 3 часа назад
Отличный фильм!
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22k
Саня 3 часа назад
Ссылка coub.com
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22k
Саня 3 часа назад
Ссылка coub.com
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