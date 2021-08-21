Песня Чебурашки как "эффект Манделы". Никогда не звучала в мультфильмах. Но её знают все

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Автор:
21 августа 2021 01:35
Метки: интересно   история   мультфильмы   чебурашка   
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20 августа Чебурашка отпраздновал свой юбилей — популярнейшему персонажу исполнилось 55 лет!

Почему именно 55? Потому что в 1966 году вышла самая первая книга Эдуарда Успенского о Чебурашке — «Крокодил Гена и его друзья».

Источник:

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Метки: интересно   история   мультфильмы   чебурашка   
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4  комментария
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13k
Александр 6 часов назад
А как же песня "туристов"?
Кстати, интересная интерпретация (кто мультик смотрел)
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231
bobobo Полчаса назад
Теперь я Чебуратор
И каждый трансформатор
При встрече сразу
Мне заряд даёт.
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37k
Андрей 4 часа назад
Когда создавался образ Чебурашки, то никто и не подозревал какая война разгорится за обладание авторскими правами за его образ. Ну а кто победил в упорной борьбе за правообладание образом Чебурашки - Успенский или Шварцман - вы узнаете в следующем выпуске.
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231
bobobo Андрей 50 минут назад
Так вроде у японцев права были? Выкупили или срок действия кончился?
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