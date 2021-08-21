Песня Чебурашки как "эффект Манделы". Никогда не звучала в мультфильмах. Но её знают все

А почему именно 20 августа? Просто именно эту дату назвал Эдуард Успенский в 2005 году, когда возникла идея сделать официальный День рождения Чебурашки.

Так что сегодня все поём песенку Чебурашки! Все знают слова?

Теперь я — Чебурашка,

Мне каждая дворняжка

При встрече сразу лапу подаёт!

С этой песней на музыку Владимира Шаинского и слова Успенского произошла любопытная вещь. Можно сказать, коллективное изменение сознания. То, что называют «Эффект Манделы». Сейчас я объясню, что имею в виду.

Можете проделать эксперимент: напеть (или просто включить) эту песенку и спросить у кого угодно, откуда она. Песню-то узнают все, я в этом не сомневаюсь. А вот на вопрос 90 процентов (может, даже 99) людей скажут так: это песня из мультфильма про Чебурашку.