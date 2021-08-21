Песня Чебурашки как "эффект Манделы". Никогда не звучала в мультфильмах. Но её знают все

20 августа Чебурашка отпраздновал свой юбилей — популярнейшему персонажу исполнилось 55 лет!
Почему именно 55? Потому что в 1966 году вышла самая первая книга Эдуарда Успенского о Чебурашке — «Крокодил Гена и его друзья».
Правда, образ милого пушистого зверька с огромными ушами сформировался тремя годами позже, когда вышел на экраны кукольный мультфильм Романа Качанова «Крокодил Гена». И придумал его именно таким художник Леонид Шварцман. До мультфильма образ Чебурашки был совсем другим.
А почему именно 20 августа? Просто именно эту дату назвал Эдуард Успенский в 2005 году, когда возникла идея сделать официальный День рождения Чебурашки.
Так что сегодня все поём песенку Чебурашки! Все знают слова?
Теперь я — Чебурашка,
Мне каждая дворняжка
При встрече сразу лапу подаёт!
С этой песней на музыку Владимира Шаинского и слова Успенского произошла любопытная вещь. Можно сказать, коллективное изменение сознания. То, что называют «Эффект Манделы». Сейчас я объясню, что имею в виду.
Можете проделать эксперимент: напеть (или просто включить) эту песенку и спросить у кого угодно, откуда она. Песню-то узнают все, я в этом не сомневаюсь. А вот на вопрос 90 процентов (может, даже 99) людей скажут так: это песня из мультфильма про Чебурашку.
А ведь песенка эта на самом деле ни в одном из мультфильмов не звучала!
Если кто-то захочет поспорить, то давайте вспомним, какие песни звучали в советских мультфильмах про Чебурашку. В первом («Крокодил Гена», 1969) была только песня Шапокляк («Кто людям помогает, тот тратит время зря»). Во втором («Чебурашка») — всем известный «День рожденья». В третьем («Шапокляк») песни было две — «А в Подмосковье ловятся лещи» и знаменитый «Голубой вагон». Последний мультфильм, «Чебурашка идёт в школу», обошёлся без песен.
А та самая «Песенка Чебурашки» была написана вовсе не для мультфильма, а для пластинки-аудиосказки. Учитывая, что на пластинке Чебурашку озвучивала (и пела песни) та же Клара Румянова, аудиосказка переплеталась в сознании с мультфильмом. К тому же мультфильм можно было увидеть только по телевизору — то есть не очень часто, с двумя-то программами. А пластинки издавались (и многократно переиздавались) миллионными тиражами, и слушать их можно было хоть каждый день.
Кроме того, издавались и отдельные песни из аудиосказки. У меня в детстве, помимо долгоиграющей пластинки со сказкой, была ещё и небольшая пластинка с четырьмя песнями оттуда. Помимо песни Чебурашки были ещё «Песня продавца» (исполняемая, кстати, Львом Лещенко), «Песня строителей» и «Песня Шапокляк» (не та, которая была в мультфильме). Эти три песни, в отличие от заглавной, не стали всенародно популярными.
Думаю, что почти у всех семей, в которых были дети и проигрыватель, имелись либо пластинка со сказкой, либо пластинка с песнями.
И даже сейчас в сборниках детских песен (хоть на диске, хоть просто в плейлистах в сети) «Песенка Чебурашки» — частый гость!
Так что — поём песню юбиляра!
Источник:
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Кстати, интересная интерпретация (кто мультик смотрел)
И каждый трансформатор
При встрече сразу
Мне заряд даёт.