Персеиды - падающие звезды августа

728
18
В первой половине августа Землю накрывает метеорным потоком Персеид. Мелкие звездные камни и пыль, пересекая орбиту нашей планеты, сталкиваются с земной атмосферой и, падая вниз, становятся блестящими звездными дождями. В дни Персеид на Земле можно увидеть до 40 падающих звезд в час. Фотографировать их в августе любят не только профессиональные фотографы и астрономы, но и все, кто неравнодушен к красоте нашего мира.
×
Поток падающих звезд надГентом, Бельгия
A double one on camera!!! #Perseids— Philippe Smet (@pfsmet) August 13, 2021
(and two shorter, but colourful ones).
They all emerge from a bit below Cassiopeia, so most likely this was indeed the end for some Swift-Tuttle leftovers... pic.twitter.com/gmYVybusT1
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Невероятные фото охотника за бурями
- Самые невероятные растения планеты
- Лучшие фотоснимки Млечного пути 2021 года
- 30 фотоснимков, о которых мечтает каждый турист
- Вы не поверите, что эти фотографии - не фотошоп!
18
Понравилось18
Новости партнёров
а то не знающие люди подумают что и то и то падает...
Может они и снимали звёздный дождь... но сняли тупо звёздные треки