Персеиды - падающие звезды августа

В первой половине августа Землю накрывает метеорным потоком Персеид. Мелкие звездные камни и пыль, пересекая орбиту нашей планеты, сталкиваются с земной атмосферой и, падая вниз, становятся блестящими звездными дождями. В дни Персеид на Земле можно увидеть до 40 падающих звезд в час. Фотографировать их в августе любят не только профессиональные фотографы и астрономы, но и все, кто неравнодушен к красоте нашего мира.

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Падающая звезда над Оксфордширом, Англия 0 Источник:

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Село Русское Ходяшево, Республика Татарстан. Церковь Параскевы Пятницы. 0 Источник:

Виргин де лас Ниэвес, Сьерра Невада, Испания 0 Источник:

Падающая звезда над Стоунхенджем 0 Источник:

Падающая звезда в форме Каппы Лебедя рядом с Юпитером, Оксфордшир, Англия 0 Источник:

Метеор над пиком Трес Марес, Кантабрия, северная Испания 0 Источник:

Метеор над Измиром, Турция 0 Источник:

Поток падающих звезд надГентом, Бельгия A double one on camera!!! #Perseids

(and two shorter, but colourful ones).

They all emerge from a bit below Cassiopeia, so most likely this was indeed the end for some Swift-Tuttle leftovers... pic.twitter.com/gmYVybusT1 — Philippe Smet (@pfsmet) August 13, 2021

Персеиды над Национальным парком озера Мид, Невада, США 0 Источник:

Звездный дождь над Спрюс Ноб, Западная Вирджиния 0 Источник:

Метеор над Измиром, Турция 0 Источник:

Персеиды над деревней Куклица, Северная Македония 0 Источник:

Съемка звездного дождя при долгой выдержке, Кантабрия, Северная Испания 0 Источник:

Падающие звезды над дольменами Куклице, Северная Македония 0 Источник:

Метеор над Вирген де лас Ниевес 0 Источник:

В ожидании падающей звезды: Вирген де лас Ниевес, Сьерра Невада, Испания 0 Источник: