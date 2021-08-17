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Персеиды - падающие звезды августа

Персеиды - падающие звезды августа (18 фото)

Автор:
17 августа 2021 08:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: Персеиды   август   звездные дожди   красота   любители   падающие звезды   фото   фотографии   
728
18
В первой половине августа Землю накрывает метеорным потоком Персеид. Мелкие звездные камни и пыль, пересекая орбиту нашей планеты, сталкиваются с земной атмосферой и, падая вниз, становятся блестящими звездными дождями. В дни Персеид на Земле можно увидеть до 40 падающих звезд в час. Фотографировать их в августе любят не только профессиональные фотографы и астрономы, но и все, кто неравнодушен к красоте нашего мира.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Персеиды   август   звездные дожди   красота   любители   падающие звезды   фото   фотографии   
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3  комментария
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13
дунаев дмитрий 7 часов назад
ты уж определись звезды или метеоры...
а то не знающие люди подумают что и то и то падает...
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810
LDN 4 часа назад
Синара, челябинская область, 13-14/08/2021
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823
neo 7 часов назад
"Съемка звездного дождя при долгой выдержке"
Может они и снимали звёздный дождь... но сняли тупо звёздные треки
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