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Старый боцман

Старый боцман (1 фото)

Автор:
16 августа 2021 14:42
Метки: литература с   рассказы   яавтор   
2520
1

Эту историю мне поведал один из серьезных милицейских чинов,с которым мне довелось общаться...

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Метки: литература с   рассказы   яавтор   
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694
Электрик 13 часов назад
Минус поставил один из родственников тех ублюдков, да?
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1k
Shurovik 5 часов назад
Хорошее чтиво.... Только вот автору наука - после знака препинания положено пробел ставить.
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19k
Dobrovit 8 часов назад
Вам бы кто, неграмотным писакам, руки палкой поотбивал! Ужасно мусорно написано...((
Вот как должно быть.
===
Эту историю мне поведал один из серьезных милицейских чинов, с которым мне довелось общаться...
- А-а-а! Помогите! - истошно кричала девушка, прижатая в подворотне двумя дюжими парнями.
- Да что ж за день-то сегодня такой! Надо-бы помочь... - подумал Матвеич и, постукивая палочкой, свернул под арку.
- Отпустите девчонку, нелюди! - грозно сказал старик, бросив авоську.
- Вали отсюда дедуля, пока цел! - прорычал один из бандитов, еще сильнее прижимая девушку к стене.
- Иди по-хорошему, старик, мы пенсионеров не трогаем, а будешь упираться, мы и тебе перышки почистим! - встрял второй.
- Отработали назад, оба! Отпустили ее, пока по-доброму говорю!
- А то что будет? - высокий бандит достал большой нож и, подойдя к деду, попытался нанести удар...
- А вот то и будет... - cтарик ловко перехватил руку с ножом и резко вывернул ее вверх, раздался звон упавшего ножа и хруст сустава...
- А-а-а, он мне руку сломал! - закричал парень.
- Вывихнул пока! Лежать, сволочь! - дед подбросил свою палку, перехватил ее правой рукой и ударил рукояткой промеж ног бандита. Парень согнулся пополам и сполз на землю. Второй бандит от удивления отпустил свою жертву...
- Ну, держись, жонглер! - сжав кулаки, он направился к деду, лихо крутившему в правой руке свою палочку.
-А вот тебе фокус от старого боцмана! - произнес старик, и последнее, что бандит увидел перед отключкой, были его собственные ботинки возле носа...
-------
Доблестная милиция, вызванная испуганными соседями, как всегда, пожаловала последней, застав замечательное зрелище: на поверженном бандите стоял низкорослый, коренастый дедушка и носовым платочком вытирал слезы и кровь из уха у высокой девушки, прислонившейся к стене...
- Не плачь, дочка, ушко твое не порвано, только поцарапано, до свадебки заживет!
- Ну, дед, ты даешь! Как это ты таких здоровенных бандюганов завалил? Сам-то в порядке? - спросил старшина.
- Ты меня, старого боцмана, спрашиваешь? Ты девчонку, чуть неснасилованную, лучше спроси!
Так-то вы службу несете? - разворчался старик.
- Просто шла... никого не трогала, а они... сережки вырвали... - рыдала девчонка, сползая по стенке. Дед сошел с бандита и обнял присевшую на корточки девушку.
- Не плачь, внученька... Наука тебе будет - не ходи поздно ночью одна...
На руках бандитов щелкнули наручники, причем, одному пришлось давать нашатыря, чтоб очухался...
- Погоди, старшина! На-ко, возьми, вон у того, длинного, реквизировал... - старик протянул сержанту штык-нож от автомата.
- Это, дед, уже серьезно! - сержант достал из кармана пакетик и аккуратно положил в него нож.
- Старшина, а ты, вроде, из наших, из флотских будешь?
- Как догадался? - улыбнулся тот.
- Тельник у тебя просвечивает и вообще...
- Факт! Старшиной на флоте был и тут...
- Поделись-ка, братишка, со мной бинтиком, а то зацепил меня слегонца этот ублюдок ножичком своим...
Старшина достал бинт из автомобильной аптечки и забинтовал старику небольшой порез на руке...
- Ах ты ж, кранцы рваные, бот я трухлявый, старая калоша! - огорченно ругнулся старик, рассматривая свою авоську..
- Что такое, дед?
- Поллитру кокнул и резинку от палки потерял, как дятел теперь при ходьбе стучать буду...
- Не переживай, старик, сейчас этих "орлов" в "буфет" закинем, поедем в отделение, все оформим как положено, а бутылка с нас причитается! - ответил старшина.
--------
По приезду бандитов запихнули в "обезьянник", пока девушка писала заявление, старика напоили чаем и вручили бутылку беленькой из личных запасов... Вдруг из кабинета вылетел как ошпаренный начальник отделения с какой-то бумажкой.
- Ну, дед, мы с тобой не расcчитаемся! Ты хоть знаешь, кого помог задержать? Это рецидивисты, за которыми уже полгода вся союзная милиция гоняется! Смелый ты дед, Василь Матвеич, в одиночку двоих бандитов... А ведь на них и убойное дело висит!
Боцман раскурил свою кривую трубочку и, выпустив густой клуб дыма, хитро прищурился.
- Да ну, майор, скажешь тоже - смелый... Смелый-трусливый, старый-молодой, какая разница?! Негоже человека в беде бросать - в этом суть! Эх,годков бы мне скинуть чуток, я бы с этими выродками покруче разобрался... И Матвеич, тяжело вздохнув, хлебнул чайку...
---------------
P. S. Не повезло бандюганам, отхватили они за все свои подвиги по-полной. За спасение девушки и поимку особо опасных преступников-рецидивистов деду-ветерану Василь Матвеичу Остапчуку торжественно вручили почетную грамоту от милицейского начальства, 300 рублей премии, именные часы и новую роскошную палочку с дарственной надписью от большого начальника...
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40k
Войнов 10 часов назад
Сейчас бы дедушка серьезный геморрой поимел бы, а не грамоту с часами, в лучшем случае - светило бы ему "за превышение"... Буквально на днях прокуратура запросила 18 лет для такого защитника своей семьи и друзей, и не просто "за превышение", а за умышленное убийство. Аргументация прокуратуры - надо было не защищаться, а убежать с собственного двора: https://russian.rt.com/russia/article/809052-zobenkov-samooborona-ubiistvo-ugolovnoe-delohttps://russian.rt.com/russia/article/809052-zobenkov-samooborona-ubiistvo-ugolovnoe-delo
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10k
Сибирячка 10 часов назад
Что боцман.?? мама своими глазами видела как бабулька божий одуванчик принесла сдавать 4 пустые молочные бутылки по 1 литру в размере. И все переживала, что пустая тара закончится и ей такую тяжесть опять нести домой. и только она дошла до продавца как влетели два мордоворота и давай стращать продавца и требовать деньги из кассы. Бабулька до того взъярилась что навернула беспредельщиков по очереди сеткой с бутылками по голове .Парни с копыт долой, вызвали милицию. Те бабушке "Спасибо," а она им:- за бутылки заплатите. Разбились.
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