Старый боцман

Эту историю мне поведал один из серьезных милицейских чинов,с которым мне довелось общаться...
-А-аа!Помогите!-истошно кричала девушка,прижатая в подворотне двумя дюжими парнями
"-Да что-ж за день-то сегодня такой!Надо-бы помочь...'-подумал Матвеич и,постукивая палочкой,свернул под арку
-Отпустите девчонку,нелюди!-грозно сказал старик,бросив авоську
-Вали отсюда дедуля,пока цел!-прорычал один из бандитов еще сильнее прижимая девушку к стене
-Иди по-хорошему старик,мы пенсионеров не трогаем,а будешь упираться,мы и тебе перышки почистим!-встрял второй
-Отработали назад,оба!Отпустили ее,пока по-доброму говорю!-
-А то,что будет?-высокий бандит достал большой нож и,подойдя к деду, попытался нанести удар...
-А вот то и будет...-cтарик ловко перехватил руку с ножом и резко вывернул ее вверх,раздался звон упавшего ножа и хруст сустава...
-А-аа,он мне руку сломал!-закричал парень
-Вывихнул,пока!Лежать,сволочь!-дед,подбросил свою палку,перехватил ее правой рукой и ударил рукояткой промеж ног бандита
Парень согнулся пополам и сполз на землю
Второй бандит от удивления отпустил свою жертву...
-Ну держись,жонглер!-сжав кулаки,он направился к деду,лихо крутившему в правой руке свою палочку
-А вот тебе фокус от старого боцмана!-произнес старик и,
последнее,что бандит увидел перед отключкой,были его собственные ботинки возле носа...
-------
Доблестная милиция,вызванная испуганными соседями,как всегда,пожаловала последней,застав замечательное зрелище:-на поверженном бандите стоял
низкорослый,коренастый дедушка и носовым платочком вытирал слезы и кровь из уха у высокой девушки,прислонившейся к стене...
-Не плачь,дочка,ушко твое не порвано,только поцарапано,до свадебки заживет!-
-Ну,дед ты даешь!Как это ты таких здоровенных бандюганов завалил?Сам-то в порядке?-спрсил старшина
-Ты меня,старого боцмана,спрашиваешь?Ты девчонку,чуть неснасилованную,лучше спроси!Так-то вы службу несете?-разворчался старик
-Просто шла...никого не трогала,а они...сережки вырвали...-рыдала девчонка,сползая по стенке
Дед сошел с бандита и обнял,присевшую на корточки,девушку,
-Не плачь,внученька...Наука тебе будет-не ходи поздно ночью одна...
На руках бандитов щелкнули наручники,причем,одному пришлось давать нашатыря,чтоб очухался...
-Погоди,старшина!На-ко возьми,вон у того,длинного реквизировал...-старик протянул сержанту штык-нож от автомата
-Это,дед,уже серьезно!-сержант достал из кармана пакетик и аккуратно положил в него нож
-Старшина,а ты,вроде, из наших,из флотских будешь?
-Как догадался,дед?-улыбнулся тот
-Тельник у тебя просвечивает и вообще...
-Факт!Старшиной на флоте был и тут...
-Поделись-ка братишка со мной бинтиком,а то зацепил меня,слегонца,этот ублюдок ножичком своим...
Старшина достал бинт из автомобильной аптечки и забинтовал старику небольшой порез на руке...
-Ах ты-ж кранцы рваные,бот я трухлявый,старая калоша!-огорченно ругнулся старик,рассматривая свою авоську
-Что такое,дед?-
-Поллитру кокнул и резинку от палки потерял,как дятел теперь при ходьбе стучать буду...
-Не переживай,старик,сейчас этих "орлов" в 'буфет' закинем,поедем в отделение,все оформим как положено,а бутылка с нас причитается!-ответил старшина
--------
По приезду,бандитов запихнули в 'обезьянник",пока девушка писала заявление,старика напоили чаем и вручили бутылку беленькой из личных запасов...
Вдруг из кабинета вылетел,как ошпаренный,начальник отделения с какой-то бумажкой,
-Ну дед,мы с тобой не расcчитаемся!Ты хоть знаешь,кого помог задержать?Это рецидивисты,за которыми уже полгода вся союзная милиция
гоняется!Смелый ты дед,Василь Матвеич,в одиночку двоих бандитов...А ведь на них и убойное дело висит!
Боцман раскурил свою кривую трубочку и,выпустив густой клуб дыма,хитро прищюрился,
-Да ну,майор,скажешь тоже-смелый...Смелый-трусливый,старый-молодой,какая разница?!Негоже человека в беде бросать-в этом суть!Эх,годков бы мне скинуть
чуток,я-бы с этими выродками покруче разобрался...
И Матвеич,тяжело вздохнув,хлебнул чайку...
---------------
P.S. Не повезло бандюганам,отхватили они за все свои подвиги по-полной.За спасение девушки и поимку особо опасных преступников-рецидивистов
деду-ветерану,Василь Матвеичу Остапчуку,торжественно вручили почетную грамоту от милицейского начальства,300 рублей премии,именные часы
и новую,роскошную палочку с дарственной надписью от большого начальника...
------
Ленинград.июль 1989 г.
Авторский пост
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Вот как должно быть.
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Эту историю мне поведал один из серьезных милицейских чинов, с которым мне довелось общаться...
- А-а-а! Помогите! - истошно кричала девушка, прижатая в подворотне двумя дюжими парнями.
- Да что ж за день-то сегодня такой! Надо-бы помочь... - подумал Матвеич и, постукивая палочкой, свернул под арку.
- Отпустите девчонку, нелюди! - грозно сказал старик, бросив авоську.
- Вали отсюда дедуля, пока цел! - прорычал один из бандитов, еще сильнее прижимая девушку к стене.
- Иди по-хорошему, старик, мы пенсионеров не трогаем, а будешь упираться, мы и тебе перышки почистим! - встрял второй.
- Отработали назад, оба! Отпустили ее, пока по-доброму говорю!
- А то что будет? - высокий бандит достал большой нож и, подойдя к деду, попытался нанести удар...
- А вот то и будет... - cтарик ловко перехватил руку с ножом и резко вывернул ее вверх, раздался звон упавшего ножа и хруст сустава...
- А-а-а, он мне руку сломал! - закричал парень.
- Вывихнул пока! Лежать, сволочь! - дед подбросил свою палку, перехватил ее правой рукой и ударил рукояткой промеж ног бандита. Парень согнулся пополам и сполз на землю. Второй бандит от удивления отпустил свою жертву...
- Ну, держись, жонглер! - сжав кулаки, он направился к деду, лихо крутившему в правой руке свою палочку.
-А вот тебе фокус от старого боцмана! - произнес старик, и последнее, что бандит увидел перед отключкой, были его собственные ботинки возле носа...
-------
Доблестная милиция, вызванная испуганными соседями, как всегда, пожаловала последней, застав замечательное зрелище: на поверженном бандите стоял низкорослый, коренастый дедушка и носовым платочком вытирал слезы и кровь из уха у высокой девушки, прислонившейся к стене...
- Не плачь, дочка, ушко твое не порвано, только поцарапано, до свадебки заживет!
- Ну, дед, ты даешь! Как это ты таких здоровенных бандюганов завалил? Сам-то в порядке? - спросил старшина.
- Ты меня, старого боцмана, спрашиваешь? Ты девчонку, чуть неснасилованную, лучше спроси!
Так-то вы службу несете? - разворчался старик.
- Просто шла... никого не трогала, а они... сережки вырвали... - рыдала девчонка, сползая по стенке. Дед сошел с бандита и обнял присевшую на корточки девушку.
- Не плачь, внученька... Наука тебе будет - не ходи поздно ночью одна...
На руках бандитов щелкнули наручники, причем, одному пришлось давать нашатыря, чтоб очухался...
- Погоди, старшина! На-ко, возьми, вон у того, длинного, реквизировал... - старик протянул сержанту штык-нож от автомата.
- Это, дед, уже серьезно! - сержант достал из кармана пакетик и аккуратно положил в него нож.
- Старшина, а ты, вроде, из наших, из флотских будешь?
- Как догадался? - улыбнулся тот.
- Тельник у тебя просвечивает и вообще...
- Факт! Старшиной на флоте был и тут...
- Поделись-ка, братишка, со мной бинтиком, а то зацепил меня слегонца этот ублюдок ножичком своим...
Старшина достал бинт из автомобильной аптечки и забинтовал старику небольшой порез на руке...
- Ах ты ж, кранцы рваные, бот я трухлявый, старая калоша! - огорченно ругнулся старик, рассматривая свою авоську..
- Что такое, дед?
- Поллитру кокнул и резинку от палки потерял, как дятел теперь при ходьбе стучать буду...
- Не переживай, старик, сейчас этих "орлов" в "буфет" закинем, поедем в отделение, все оформим как положено, а бутылка с нас причитается! - ответил старшина.
--------
По приезду бандитов запихнули в "обезьянник", пока девушка писала заявление, старика напоили чаем и вручили бутылку беленькой из личных запасов... Вдруг из кабинета вылетел как ошпаренный начальник отделения с какой-то бумажкой.
- Ну, дед, мы с тобой не расcчитаемся! Ты хоть знаешь, кого помог задержать? Это рецидивисты, за которыми уже полгода вся союзная милиция гоняется! Смелый ты дед, Василь Матвеич, в одиночку двоих бандитов... А ведь на них и убойное дело висит!
Боцман раскурил свою кривую трубочку и, выпустив густой клуб дыма, хитро прищурился.
- Да ну, майор, скажешь тоже - смелый... Смелый-трусливый, старый-молодой, какая разница?! Негоже человека в беде бросать - в этом суть! Эх,годков бы мне скинуть чуток, я бы с этими выродками покруче разобрался... И Матвеич, тяжело вздохнув, хлебнул чайку...
---------------
P. S. Не повезло бандюганам, отхватили они за все свои подвиги по-полной. За спасение девушки и поимку особо опасных преступников-рецидивистов деду-ветерану Василь Матвеичу Остапчуку торжественно вручили почетную грамоту от милицейского начальства, 300 рублей премии, именные часы и новую роскошную палочку с дарственной надписью от большого начальника...
"По приезду бандитов запихнули в "обезьянник", пока девушка писала заявление" - имхо, после "обезьянник" логичнее поставить точку с запятой.