Старый боцман

-А-аа!Помогите!-истошно кричала девушка,прижатая в подворотне двумя дюжими парнями

"-Да что-ж за день-то сегодня такой!Надо-бы помочь...'-подумал Матвеич и,постукивая палочкой,свернул под арку

-Отпустите девчонку,нелюди!-грозно сказал старик,бросив авоську

-Вали отсюда дедуля,пока цел!-прорычал один из бандитов еще сильнее прижимая девушку к стене

-Иди по-хорошему старик,мы пенсионеров не трогаем,а будешь упираться,мы и тебе перышки почистим!-встрял второй

-Отработали назад,оба!Отпустили ее,пока по-доброму говорю!-

-А то,что будет?-высокий бандит достал большой нож и,подойдя к деду, попытался нанести удар...

-А вот то и будет...-cтарик ловко перехватил руку с ножом и резко вывернул ее вверх,раздался звон упавшего ножа и хруст сустава...

-А-аа,он мне руку сломал!-закричал парень

-Вывихнул,пока!Лежать,сволочь!-дед,подбросил свою палку,перехватил ее правой рукой и ударил рукояткой промеж ног бандита

Парень согнулся пополам и сполз на землю

Второй бандит от удивления отпустил свою жертву...

-Ну держись,жонглер!-сжав кулаки,он направился к деду,лихо крутившему в правой руке свою палочку

-А вот тебе фокус от старого боцмана!-произнес старик и,

последнее,что бандит увидел перед отключкой,были его собственные ботинки возле носа...

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Доблестная милиция,вызванная испуганными соседями,как всегда,пожаловала последней,застав замечательное зрелище:-на поверженном бандите стоял

низкорослый,коренастый дедушка и носовым платочком вытирал слезы и кровь из уха у высокой девушки,прислонившейся к стене...

-Не плачь,дочка,ушко твое не порвано,только поцарапано,до свадебки заживет!-

-Ну,дед ты даешь!Как это ты таких здоровенных бандюганов завалил?Сам-то в порядке?-спрсил старшина

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-Ты меня,старого боцмана,спрашиваешь?Ты девчонку,чуть неснасилованную,лучше спроси!Так-то вы службу несете?-разворчался старик

-Просто шла...никого не трогала,а они...сережки вырвали...-рыдала девчонка,сползая по стенке

Дед сошел с бандита и обнял,присевшую на корточки,девушку,

-Не плачь,внученька...Наука тебе будет-не ходи поздно ночью одна...

На руках бандитов щелкнули наручники,причем,одному пришлось давать нашатыря,чтоб очухался...

-Погоди,старшина!На-ко возьми,вон у того,длинного реквизировал...-старик протянул сержанту штык-нож от автомата

-Это,дед,уже серьезно!-сержант достал из кармана пакетик и аккуратно положил в него нож

-Старшина,а ты,вроде, из наших,из флотских будешь?

-Как догадался,дед?-улыбнулся тот

-Тельник у тебя просвечивает и вообще...

-Факт!Старшиной на флоте был и тут...

-Поделись-ка братишка со мной бинтиком,а то зацепил меня,слегонца,этот ублюдок ножичком своим...

Старшина достал бинт из автомобильной аптечки и забинтовал старику небольшой порез на руке...

-Ах ты-ж кранцы рваные,бот я трухлявый,старая калоша!-огорченно ругнулся старик,рассматривая свою авоську

-Что такое,дед?-

-Поллитру кокнул и резинку от палки потерял,как дятел теперь при ходьбе стучать буду...

-Не переживай,старик,сейчас этих "орлов" в 'буфет' закинем,поедем в отделение,все оформим как положено,а бутылка с нас причитается!-ответил старшина

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По приезду,бандитов запихнули в 'обезьянник",пока девушка писала заявление,старика напоили чаем и вручили бутылку беленькой из личных запасов...

Вдруг из кабинета вылетел,как ошпаренный,начальник отделения с какой-то бумажкой,

-Ну дед,мы с тобой не расcчитаемся!Ты хоть знаешь,кого помог задержать?Это рецидивисты,за которыми уже полгода вся союзная милиция

гоняется!Смелый ты дед,Василь Матвеич,в одиночку двоих бандитов...А ведь на них и убойное дело висит!

Боцман раскурил свою кривую трубочку и,выпустив густой клуб дыма,хитро прищюрился,

-Да ну,майор,скажешь тоже-смелый...Смелый-трусливый,старый-молодой,какая разница?!Негоже человека в беде бросать-в этом суть!Эх,годков бы мне скинуть

чуток,я-бы с этими выродками покруче разобрался...

И Матвеич,тяжело вздохнув,хлебнул чайку...

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P.S. Не повезло бандюганам,отхватили они за все свои подвиги по-полной.За спасение девушки и поимку особо опасных преступников-рецидивистов

деду-ветерану,Василь Матвеичу Остапчуку,торжественно вручили почетную грамоту от милицейского начальства,300 рублей премии,именные часы

и новую,роскошную палочку с дарственной надписью от большого начальника...

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Ленинград.июль 1989 г.