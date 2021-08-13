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Смешные комментарии из социальных сетей

Смешные комментарии из социальных сетей (30 фото)

Автор:
13 августа 2021 07:25
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор.   картинки   комментарии   
4079
30
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Смешные и не очень картинки с комментариями с просторов интернета.

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Метки: Юмор.   картинки   комментарии   
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74  комментария
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16k
Maks Es 7 часов назад
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Немецкого сантехника не хватает только.
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2k
Алексей Полчаса назад
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По закону компенсации ей полагается безволный дрыщеватый маменькин сынок!
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11k
Кархародон 56 минут назад
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У моей мамы в детстве была собака Амур
И мотоцикл у дедушки тоже был
Мотоцикл, в отличие от пёселя, я ещё застал
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11k
Кархародон Час назад
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«Порно» стало нецензурным словом?
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2k
Kozlodoev 2 часа назад
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Вася Уткин- худой. Теперь я видел всё!
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2k
Егор Попов 2 часа назад
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Ну почему же не знают? Косоглазие, как и вывихнутые челюсти давно изучены.
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9k
Uron 2 часа назад
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опачки, пошли прошлогодние фоточки...
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2k
Егор Попов 2 часа назад
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Не доделанная гопота из 90-х? Помню помню. В асфальт их еще вбивали.
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−8
DEL34 2 часа назад
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Только если прикладом не ё.нули :)))
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1k
вася васильев 3 часа назад
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А деду прилетело!))))
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1k
вася васильев 3 часа назад
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А там что было??
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1k
zu4ara 3 часа назад
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1k
вася васильев 3 часа назад
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Современное кино больше похоже на рекламу торрента - никакого желания в кинотеатр идти!)))
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8k
Izrin Maria 3 часа назад
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В хирургии пациента называют по тому органу, которого у него уже нет: Аппендикс, Желудок, Прямая кишка...
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56k
Андрей 4 часа назад
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Уткин подозрительно похож на Пашинина. Наверно, такое же.
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56k
Андрей 4 часа назад
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Ну, тапками подсрачник тоже весело выписать кому-нибудь!
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56k
Андрей 4 часа назад
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В то время были разные женщины, но похожие на бл.дей и шлюх - не на фронте, а в тылу отирались, в Ташкентском военном округе.
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−94
Zlaja ptica 4 часа назад
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Злые вы!

Женщина героически исполняют свой долг даже после контузии Губов!
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855
Игорь 4 часа назад
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Вторые 40 еще сложнее. Уже и реакции не те, и слышно/видно хуже. Да и с ногами у приличного количества людей проблемы. Даже если и услышал, то вовремя добежать до посмотреть - тот еще квест)))
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15k
Lelik 4 часа назад
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Ну, ванна- японская штучка...
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63k
Доктор Джонс 4 часа назад
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Сиськи перекочевали в мышицы...
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