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Тест по фильму "Криминальное чтиво"

Тест по фильму "Криминальное чтиво"

Автор:
13 августа 2021 09:58
Сообщество : Кино
Метки: Криминальное чтиво   Тесты   кино   тест   тесты по фильмам   тесты по фильмам Квентина Тарантино   тесты по фильмам девяностых   фильмы   
970
1
Очень сложный тест, созданный по одному из фильмов Квентина Тарантино. Придётся очень напрячься, чтобы пройти тест. Сможете?
Джулс Уиннфилд в самом начале фильма попробовал бургер. Где он был приготовлен?
Джулс Уиннфилд в самом начале фильма попробовал бургер. Где он был приготовлен?
McDonald’s
Burger King
Big Kahuna Burger
Wendy's
Где находился микрофон в доме Мии?
Где находился микрофон в доме Мии?
У входа
Возле стола
За диваном
Возле африканской статуэтки
Мия взяла молочный коктейль за эту цену
Мия взяла молочный коктейль за эту цену
$1
$2
$3
$5
Каким маркером сделали метку на грудной клетке Мии?
Каким маркером сделали метку на грудной клетке Мии?
Красным
Зелёным
Синим
Чёрным
Коричневым
Сколько лет сослуживец отца Бутча (капитан Кунс) провёл в плену в Ханое?
Сколько лет сослуживец отца Бутча (капитан Кунс) провёл в плену в Ханое?
1 год
2,5 года
3 года
5 лет
В этом мотеле Бутч остановился после поединка
В этом мотеле Бутч остановился после поединка
River Green
River Glen
Glue Glen
Какое оружие было у парня, спрятавшегося в туалете?
Какое оружие было у парня, спрятавшегося в туалете?
Револьвер
Пистолет
Какие кружки были в руках у Винсента и Джулса?
Какие кружки были в руках у Винсента и Джулса?
Синяя и жёлтая
Красная и синяя
Чёрная и белая
Красная и чёрная
Как звали "Чистильщика", которого сыграл Харви Кейтель?
Как звали "Чистильщика", которого сыграл Харви Кейтель?
Уинстон Вульф
Уинстон Дог
Уинстон Фокс

Вы правильно ответили на 0 вопросов из 9, осталось 9 вопросов.

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Метки: Криминальное чтиво   Тесты   кино   тест   тесты по фильмам   тесты по фильмам Квентина Тарантино   тесты по фильмам девяностых   фильмы   
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124k
Аааа 43 минуты назад
Вопросы из разряда "сколько было пуговиц на рубашке у Зеда?"

Не угадал про цвета кружек и про маркер, потому что к сюжету это не имеет практически никакого отношения.
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7k
Maxim 4 минуты назад
6 из 9 цвета кружек конечно жёстко.
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12k
Юрий Николаевич 52 минуты назад
В Бангкоке видел "Бигкахуна". Хотел зайти, но как то не срослось.
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