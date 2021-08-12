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В России начинают испытывать съедобную вакцину со вкусом ряженки

В России начинают испытывать съедобную вакцину со вкусом ряженки (1 фото)

Автор:
12 августа 2021 11:09
Сообщество : Пандемия
Метки: Вакцина   Россия   интересное   пандемия   ряженка   съедобная вакцина   фото   
351
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В Санкт-Петербурге начинают испытания вакцины от COVID-19 со вкусом ряженки. Учёные сообщают, что вакцина будет продаваться в таблетках в аптеках и действовать будет один раз.

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Метки: Вакцина   Россия   интересное   пандемия   ряженка   съедобная вакцина   фото   
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19  комментариев
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10k
Василенко Татьяна 3 часа назад
То есть неделя поноса - и ковид не страшен?
Интересно было бы узнать цену - смогут ли себе ее позволить "возрастные люди"? И еще - а после ее употребления тоже паспорта будут давать? То есть съесть ее надо будет в кабинете врача?
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−39
Zlaja ptica 2 часа назад
То есть вас не смущают многочисленные противовирусные препараты, типа, арбидол, эргоферон, циклоферон

@Татьяна Юсова

Очень смущают! Не раз говорилось, что это фуфломицин, продвигаем вашей тёзкой мадам Арбидол
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−39
Zlaja ptica 2 часа назад
действовать будет один раз.

Это как? Съел и один раз не заразился, потом счётчик обнуляется и надо есть заново?

Уж лучше бы спиртовой раствор выпустили. Вакцинированных было бы мама не горюй
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5k
Sanar 2 часа назад
Вот тупые, нужно делать вакцину в виде леденца на палочке и лозунг: "Насоси себе иммунитет!"
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7k
insaider 2 часа назад
Надо в водку,презервативы,и освежители туалета вакцину добавлять,а главное туалетную бумагу пропитывать!
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10k
gnyS i 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 2 часа назад
Ассортимент можно расширять до бесконечности. Водка от ковид,сигареты от ковид, пальто от ковид.
Прогресс не стоит на месте .Лет сорок НИЧЕГО не могли придумать от ковид,а тут ,как из рога изобилия.
От предыдущих трёх по всей видимости уже вся планета привита или это всё таки собственный иммунитет не даёт им циркулировать
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5k
Борис Карабанов 2 часа назад
Капец антиваксерам! Подсунут - и не заметишь, как чипируешься.
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7k
portmen77 2 часа назад
В виде сигарет сделайте! И виски! Виски со штамом вируса. Шикарно!
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762
Kruma 2 часа назад
вообще ипанулись уже ? :))))
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