В России начинают испытывать съедобную вакцину со вкусом ряженки

В Санкт-Петербурге начинают испытания вакцины от COVID-19 со вкусом ряженки. Учёные сообщают, что вакцина будет продаваться в таблетках в аптеках и действовать будет один раз.
Институт экспериментальной медицины начал испытание вакцины от коронавирусной инфекции в виде таблеток на основе молочнокислых бактерий, сообщает MK.RU
Заведующий отделом молекулярной микробиологии института, член-корреспондент РАН Александр Суворов рассказал, для кого подойдёт эта вакцина.
"Вакцина прекрасно будет подходить для детей и возрастных людей. То, что она будет безопасной, я не сомневаюсь", - сказал он.
При этом Суворов отметил, что воздействовать вакцина на организм будет "мягко".
"Наши данные показывают, что этот пробиотический штамм какое-то время в кишечнике живет и через неделю исчезает, выполнив свою задачу", - добавил Суворов.
Ожидается, что результаты текущего исследования будут представлены в ноябре, после чего начнутся клинические испытания препарата. После всех успешных опытов вакцина будет продаваться в аптеках в виде капусл.
Источник:
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@Татьяна Юсова
Очень смущают! Не раз говорилось, что это фуфломицин, продвигаем вашей тёзкой мадам Арбидол
Это как? Съел и один раз не заразился, потом счётчик обнуляется и надо есть заново?
Уж лучше бы спиртовой раствор выпустили. Вакцинированных было бы мама не горюй
Прогресс не стоит на месте .Лет сорок НИЧЕГО не могли придумать от ковид,а тут ,как из рога изобилия.
От предыдущих трёх по всей видимости уже вся планета привита или это всё таки собственный иммунитет не даёт им циркулировать
Блин... Когда же можно будет обновление скачать?
Я, например, ещё с детства помню, как во время эпидемии гриппа всем мазали нос оксолиновой мазью. И действовало! В те времена прививки от гриппа были ещё не такими распространенными.
Что плохого, если будет противовирусный препарат в виде таблеток, которые можно будет применять даже детям?
То есть вас не смущают многочисленные противовирусные препараты, типа, арбидол, эргоферон, циклоферон и т.д.?
А тут вдруг новый противовирусный препарат вызвал такую бурю эмоций, на грани с припадком!
В чем дело?