В России начинают испытывать съедобную вакцину со вкусом ряженки

Институт экспериментальной медицины начал испытание вакцины от коронавирусной инфекции в виде таблеток на основе молочнокислых бактерий, сообщает MK.RU

Заведующий отделом молекулярной микробиологии института, член-корреспондент РАН Александр Суворов рассказал, для кого подойдёт эта вакцина.

"Вакцина прекрасно будет подходить для детей и возрастных людей. То, что она будет безопасной, я не сомневаюсь", - сказал он.

При этом Суворов отметил, что воздействовать вакцина на организм будет "мягко".

"Наши данные показывают, что этот пробиотический штамм какое-то время в кишечнике живет и через неделю исчезает, выполнив свою задачу", - добавил Суворов.

Ожидается, что результаты текущего исследования будут представлены в ноябре, после чего начнутся клинические испытания препарата. После всех успешных опытов вакцина будет продаваться в аптеках в виде капусл.