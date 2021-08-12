На Сахалине выбросили памятник Гагарину

Юра, мы все списали...
На Сахалине памятник Юрию Гагарину, который раньше стоял на въезде в Невельск, выбросили на побережье реки Ловецкая. Монумент лежал среди обломков, песка и грязи. Об этом написал в своём инстаграме местный житель, который нашёл скульптуру.
В администрации Невельского района сообщили, что памятник несколько лет пытались содержать в нормальном виде власти и активисты. Скульптуру хотели перенести в новый сквер на улице Яна Фабрициуса, но поняли, что она не подлежит ремонту или восстановлению, поэтому её списали.
По словам мэра Невельска Алексея Шабельника, в сквере установили новую стелу. Почему старый монумент при этом выбросили на побережье, он не знает.
Мы уже давно списали этот памятник, потому что он находился в аварийном состоянии, отремонтировать его уже нельзя было. В прошлом году открыли новый сквер имени Гагарина с композицией, посвящённой Герою Советского Союза. Как старый монумент оказался на побережье – не знаю, но разберусь. Это нехорошо, конечно.
мэр Невельского района
Алексей Шабельник
«Вести» и Mash со ссылкой на мэра Невельска пишут, что на месте старого памятника планируют построить автозаправочный комплекс.
Обновление 14:00 Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин возмутился, что памятник Юрию Гагарину в Невельске снесли и выбросили. Он написал в телеграмме, что корпорация «сегодня же обратится к сахалинским властям за разъяснениями и требованием восстановить памятник». Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко потребовал восстановить барельеф, сообщает РИА «Новости». «Со стороны главы [Невельского] района это неуважительное отношение к истории, к великому прошлому нашей страны», — сказал Лимаренко. По мнению губернатора, барельеф «необходимо в кратчайшие сроки отреставрировать и до 1 сентября найти ему достойное место в центре города».
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