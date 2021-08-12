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На Сахалине выбросили памятник Гагарину

На Сахалине выбросили памятник Гагарину (4 фото)

Автор:
12 августа 2021 09:20
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: в мире   гагарин   люди   памятник Гагарину   сахалин   фото   
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Метки: в мире   гагарин   люди   памятник Гагарину   сахалин   фото   
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7  комментариев
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Андрей Иванов Час назад
Это не памятник, а кусок бетона. Памятник заменили, потому что старая бетонная отливка не представляла из себя художественной ценности и дешевле было заменить. А старый бетон выбросили. И из-за каких то любителей котиков раздули скандал
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KOSTELLO 40 минут назад
Автор, лови минус, за подачу материала
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