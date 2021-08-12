На Сахалине выбросили памятник Гагарину

В администрации Невельского района сообщили, что памятник несколько лет пытались содержать в нормальном виде власти и активисты. Скульптуру хотели перенести в новый сквер на улице Яна Фабрициуса, но поняли, что она не подлежит ремонту или восстановлению, поэтому её списали.

По словам мэра Невельска Алексея Шабельника, в сквере установили новую стелу. Почему старый монумент при этом выбросили на побережье, он не знает.