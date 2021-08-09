Закрыл собой амбразуру и выжил. Подвиг Героя Советского Союза Владимира Майборского.

13 июля 1944 года дивизия Майборского сражалась за село Черемхов Ивано-Франковской области. Владимир Петрович самоотверженно выпрыгнул из траншеи и по узкому коридору через минное поле подполз к немецким позициям. Засевший в ДЗОТе немецкий пулеметчик не давал роте "моряка" сделать ни шагу. Чуть Майборский привстал для броска гранаты, как фашист пулеметной очередью перебил ему ноги. Врагу показалось, что с храбрецом покончено. Но Владимир Петрович собрал последние силы и навалился на амбразуру, сумев при этом закинуть внутрь ДЗОТа пару гранат.

Рота считала своего "моряка" погибшим. Владимир Петрович был тяжело ранен, но поднял своих товарищей в атаку. В тот же день село Черемхов было освобождено. Владимира Майборского собирались представить к званию Героя Советского Союза посмертно. В его родное село даже пришла похоронка. Но еле живого "моряка" спасли санитары и отправили на лечение в госпиталь. Почти год медики боролись за жизнь Владимира Петровича. 24 марта 1945 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

Героический подвиг Александра Матросова в годы Великой Отечественной повторили сотни человек. Но лишь трём из героев удалось выжить. Что интересно, Владимира Майборского долгое время не причисляли к выжившим. Лишь спустя 15 лет после Победы ему удалось достучаться до родной дивизии и встретиться с сослуживцами. Так страна узнала, что её герой не только поднял товарищей на победную атаку, но и сам чудом остался жив.