Закрыл собой амбразуру и выжил. Подвиг Героя Советского Союза Владимира Майборского.

Как бы не складывалась наша жизнь, в ней всегда найдется подвигу. Именно с таким началом я бы хотел рассказать историю советского старшины Владимира Майборского. Абсолютно мирный человек в годы Великой Отечественной неудачно ушел в партизаны, с третьей попытки бежал из плена, закрыл своим телом немецкий ДЗОТ и при этом выжил.
Владимир Петрович Майборский родился в 1911 году в Волынской области. До войны он работал в колхозе, строил речной порт города Николаевск-на-Амуре, работал грузчиком в Архангельске. В начале войны Майборский воевал в морской пехоте. Сначала под Николаевым, а затем героически оборонял Севастополь. Владимир был три раза тяжело ранен, но не соглашался на эвакуацию в госпиталь. Майборский вместе со своей бригадой оборонял город до отхода последних кораблей из севастопольской бухты. В июне 1942 года ему не удалось прорваться к крымским партизанам. Тяжело раненный Майборский в бессознательном состоянии попал в немецкий плен.
Советского бойца отправили в концлагерь на территории нынешней Польши. С третьего раза Владимиру Петровичу удалось бежать. Раненного и измученного советского бойца подобрала польская старушка, которая помогла Майборскому залечить раны. Владимир Петрович дошагал до родного западноукраинского села, где воевал в партизанском отряде до подхода Красной Армии в 1944 году. В ряды РККА Майборского зачислили в стрелковую дивизию. Хотя он продолжал представляться краснофлотцем, за что получил от товарищей прозвище "моряк".
13 июля 1944 года дивизия Майборского сражалась за село Черемхов Ивано-Франковской области. Владимир Петрович самоотверженно выпрыгнул из траншеи и по узкому коридору через минное поле подполз к немецким позициям. Засевший в ДЗОТе немецкий пулеметчик не давал роте "моряка" сделать ни шагу. Чуть Майборский привстал для броска гранаты, как фашист пулеметной очередью перебил ему ноги. Врагу показалось, что с храбрецом покончено. Но Владимир Петрович собрал последние силы и навалился на амбразуру, сумев при этом закинуть внутрь ДЗОТа пару гранат.
Рота считала своего "моряка" погибшим. Владимир Петрович был тяжело ранен, но поднял своих товарищей в атаку. В тот же день село Черемхов было освобождено. Владимира Майборского собирались представить к званию Героя Советского Союза посмертно. В его родное село даже пришла похоронка. Но еле живого "моряка" спасли санитары и отправили на лечение в госпиталь. Почти год медики боролись за жизнь Владимира Петровича. 24 марта 1945 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
Героический подвиг Александра Матросова в годы Великой Отечественной повторили сотни человек. Но лишь трём из героев удалось выжить. Что интересно, Владимира Майборского долгое время не причисляли к выжившим. Лишь спустя 15 лет после Победы ему удалось достучаться до родной дивизии и встретиться с сослуживцами. Так страна узнала, что её герой не только поднял товарищей на победную атаку, но и сам чудом остался жив.
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