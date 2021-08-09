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Закрыл собой амбразуру и выжил. Подвиг Героя Советского Союза Владимира Майборского.

Закрыл собой амбразуру и выжил. Подвиг Героя Советского Союза Владимира Майборского. (2 фото)

Автор:
09 августа 2021 22:25
Метки: война   герои   история   
172
2

Как бы не складывалась наша жизнь, в ней всегда найдется подвигу. Именно с таким началом я бы хотел рассказать историю советского старшины Владимира Майборского. Абсолютно мирный человек в годы Великой Отечественной неудачно ушел в партизаны, с третьей попытки бежал из плена, закрыл своим телом немецкий ДЗОТ и при этом выжил.

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Метки: война   герои   история   
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Вася 3 часа назад
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