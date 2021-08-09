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7 стран, с которыми Россия воевала больше всего

7 стран, с которыми Россия воевала больше всего (5 фото)

Автор:
09 августа 2021 07:44
Метки: Россия   война   история   
532
5

С конца XV века, когда сформировалось объединенное Русское царство, и до современности Россия провела 138 вооруженных конфликтов.


какими государствами у России случилось больше всего войн, и чем завершились многовековые противостояния с этими соперниками?

Османская империя

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Источник:

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Метки: Россия   война   история   
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7  комментариев
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23k
Батончик с маком 45 минут назад
И каждый раз мы не делаем правильных выводов и прощаем агрессоров. Недобитый враг потом всегда возвращается.
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2k
Frank Borman 17 минут назад
Россия - США 1:1. В Гражданскую войну американские колониальные экспедиционные войска ничего не добились на Севере России и убрались домой. Зато в 1991 выиграли у СССР вчистую. СССР развалился и превратился в американскую колонию.
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35k
Франц Лефорт Час назад
Ну прямо как анонс к футбольному туру. Только турнирной таблицы не хватает.
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−50
Васек повесил трубача 2 часа назад
"Победили японцы только однажды – в 1905 году."
И где, в каких документах зафиксирована победа япошек и поражение России? Да, чистой победы России не было, помешали внутренние бунты, за которыми стояли те же жидо-банкиры из пиндосии, наглии и пр., что и в 1917. Но и поражения не было как такового, был взят так сказать геополитический тайм-аут. Про поражение России в той войне говорят только жидо-коммуняцкие подстилки.
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49
Thomsen Васек повесил трубача Полчаса назад
помешали внутренние бунты, за которыми стояли те же жидо-банкиры из пиндосии, наглии (ц)

Кстати, если не ошибаюсь, то именно япы первыми стали подкармливать русских "качателей режЫма". Они спустили на революционеров и националистов что-то порядка миллиона йен (сейчас бы это была смешная сумма, а тогда - ок. $35млн!!). Да мало того - они даже пытались объединить русских оппов в единый антиправительственный фронт. Правда, РСДРП к кормушке не пустили, т.к. япы её всерьёз не воспринимали. Что же касаемо "победа/поражение", то, думаю, если учесть, КАК Японии далась эта война (выражаясь словами одного негра - экономика была порвана в клочья), то вполне можно было бы говорить о пирровой победе. Ко всему - РИ не выплачивала Японии контрибуции. Но! Япы довольно успешно распорядились вновь приобретенными колониями и промышленный рост не замедлил начаться.
Что же до РИ - кажется, Витте говорил, что России не помешала бы парочка неудач, чтобы, типа, стимулировать реформы. Россия получила неудачу - и....Но это отдельная история)
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