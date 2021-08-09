7 стран, с которыми Россия воевала больше всего

С конца XV века, когда сформировалось объединенное Русское царство, и до современности Россия провела 138 вооруженных конфликтов.
какими государствами у России случилось больше всего войн, и чем завершились многовековые противостояния с этими соперниками?
Османская империя
За всю историю соседства двух держав, между Россией и Турцией произошло 12 войн – больше, чем с любым другим государством. Непростые отношения начались после завоевания турками Крымского ханства в 1475 году и выхода османов к русским границам.
С одной стороны, татары, которые теперь считались турецкими подданными, организовывали регулярные грабительские рейды на Русское государство. С другой стороны, ответные нападения совершали донские и запорожские казаки – подданные московского царя.
Годы дипломатических скандалов вылились в совместный поход татар и османов на Русь в 1541 году, который оказался для союзников неудачным.
С усилением Москвы границы интересов России постепенно расширялись. Начиная с XVI века войны разворачивались за контроль над Причерноморьем, Кавказом, Балканским полуостровом, а к 1914 году Российская империя уже рассматривала завоевание самого Стамбула.
Завоевав Стамбул, Россия получила бы выход в Средиземное море и могла бы доминировать над всей Европой
Из 12 конфликтов победой для России завершились 7 войн, 3 кампании Москва проиграла и две закончились вничью. В ходе столкновений Турция утратила все свои позиции в Восточной Европе и уступила гегемонию Российской империи.
Швеция
Швеция – в позднем Средневековье сильнейшее государство Северной Европы и одна из великих морских держав планеты. Являлась главным соперником России за доминирование на Балтийском море.
С 1495 по 1809 года между странами произошло 10 войн: 5 из них Россия выиграла, 2 проиграла, 3 кампании закончились вничью.
По итогу Швеция утратила статус великой державы. Россия, напротив, стала рассматриваться как новый игрок европейской политики. В 1721 году, после поражения Швеции в Северной войне, Россия получила статус империи.
Польша
Речь Посполитая – одна из могущественных держав Средневековья и претендент на гегемонию в Восточной Европе. С 1558 по 1939 года между Россией и Польшей разгорелось 10 войн: 6 закончились победой России, 3 – поражением, 1 – в ничью.
Варшава проиграла Москве соперничество за объединение славянских земель и была включена в состав империи в 1792 году.
Иран
Персия пыталась бороться с Россией за Северный и Южный Кавказ. С 1651 по 1941 года иранцы поучаствовали в 7 войнах: 5 из них Россия выиграла, 2 завершились ничейным результатом.
С XIX века Иран попал в зону влияния Российской империи, а в 1941 году Советский Союз оккупировал север этой страны.
Литва
Один из соперников Московского царства за объединение Руси. С 1487 по 1569 года литовцы успели спровоцировать 6 вооруженных конфликтов: 4 из них Россия выиграла, а 2 завершились неопределенным результатом.
Бороться с Москвой на равных Литва не смогла и объединилась с Польшей в одно государство – Речь Посполитую в 1569 году. В исторической перспективе, соперничество с русскими литовцы проиграли и вошли в состав империи в 1795 году.
Япония
По отношению к Японии, правильнее будет говорить именно вооруженные конфликты, а не войны. Русские и японцы не вели кровопролитные войны, как с другими народами.
В общей сложности, японцы скрещивали с русскими штыки 5 раз: во время Русско-японской войны 1904-1905 гг, Гражданской войны в России, конфликте на озере Хасан в 1939 году, конфликте на Халкин-Голе 1939 году и во Второй Мировой войне.
Победили японцы только однажды – в 1905 году. Советскому Союзу удалось вытеснить Японию с континента, лишить её статуса империи и установить гегемонию на большей части Юго-Восточной Азии.
Китай
С Китаем у России случилось 4 вооруженных конфликта: конфликт за Дальний Восток в середине XVII века, подавление Боксерского восстания в 1901 году, конфликт на Харбинской железной дороге и бой за остров Даманский в 1969 году.
История России – это история победоносных войн. Из 138 кампаний страна проиграла только 18. В целом, начиная с XV века, держава провела в войнах 329 лет – две трети всей своей жизни.
Источник:
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Понравилось32
И где, в каких документах зафиксирована победа япошек и поражение России? Да, чистой победы России не было, помешали внутренние бунты, за которыми стояли те же жидо-банкиры из пиндосии, наглии и пр., что и в 1917. Но и поражения не было как такового, был взят так сказать геополитический тайм-аут. Про поражение России в той войне говорят только жидо-коммуняцкие подстилки.
Кстати, если не ошибаюсь, то именно япы первыми стали подкармливать русских "качателей режЫма". Они спустили на революционеров и националистов что-то порядка миллиона йен (сейчас бы это была смешная сумма, а тогда - ок. $35млн!!). Да мало того - они даже пытались объединить русских оппов в единый антиправительственный фронт. Правда, РСДРП к кормушке не пустили, т.к. япы её всерьёз не воспринимали. Что же касаемо "победа/поражение", то, думаю, если учесть, КАК Японии далась эта война (выражаясь словами одного негра - экономика была порвана в клочья), то вполне можно было бы говорить о пирровой победе. Ко всему - РИ не выплачивала Японии контрибуции. Но! Япы довольно успешно распорядились вновь приобретенными колониями и промышленный рост не замедлил начаться.
Что же до РИ - кажется, Витте говорил, что России не помешала бы парочка неудач, чтобы, типа, стимулировать реформы. Россия получила неудачу - и....Но это отдельная история)