7 стран, с которыми Россия воевала больше всего

За всю историю соседства двух держав, между Россией и Турцией произошло 12 войн – больше, чем с любым другим государством. Непростые отношения начались после завоевания турками Крымского ханства в 1475 году и выхода османов к русским границам.

С одной стороны, татары, которые теперь считались турецкими подданными, организовывали регулярные грабительские рейды на Русское государство. С другой стороны, ответные нападения совершали донские и запорожские казаки – подданные московского царя.

Годы дипломатических скандалов вылились в совместный поход татар и османов на Русь в 1541 году, который оказался для союзников неудачным.

С усилением Москвы границы интересов России постепенно расширялись. Начиная с XVI века войны разворачивались за контроль над Причерноморьем, Кавказом, Балканским полуостровом, а к 1914 году Российская империя уже рассматривала завоевание самого Стамбула.