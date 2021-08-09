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Смешные комментарии из социальных сетей

Смешные комментарии из социальных сетей (31 фото)

Автор:
09 августа 2021 07:27
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   комментарии   
1279
31
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Смешные картинки с комментариями с просторов интернета.

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Метки: Юмор   картинки   комментарии   
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6  комментариев
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2k
Тупняк 37 минут назад
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"Интересно, почему Моргенштерн популярнее меня?"
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44k
doker 5 минут назад
Комментарий к фото
Изучите "Оказание первой помощи пострадавшим" - всё соответствует.
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44k
doker 7 минут назад
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Чтобы случайно не наступить.
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44k
doker 11 минут назад
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Э... где вепрево колено?
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1k
DarkSkat 13 минут назад
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Своя среди своих. Заберут, как стройматериал
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44k
doker 17 минут назад
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Ипотека?
Вот точно так было, когда я пришёл работать в СМУ.

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