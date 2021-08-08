Легендарная программа «Маски-шоу»: как сложились судьбы участников телепроекта

Георгий дважды женат. С Людмилой прожил 33 года, но в 2012 году она ушла из жизни. В браке родилась дочь Яна. В 2014 Делиев стал дедушкой. В том же году он женился во второй раз, новой избранницей стала джазовая певица Екатерина, моложе Георгия на 25 лет. Жена подарила ему сына Николая, а в мае 2021 родился ещё один мальчик, имя которого артист пока не сообщает.

Михаил Волошин, 62 года

Комик от природы смуглый и низкорослый (всего 162 сантиметра), он органично выглядит в любом образе, а коллеги по труппе дали ему меткое прозвище: «мастер на все рожи».

История любви Михаила достойна внимания. Избранницу он впервые увидел на просмотре танцевальных номеров, потом долго не мог найти танцовщиц. Она покорила его сердце с первого взгляда. Когда встреча произошла, оказалось, что Евгения с детства не слышит и не говорит.