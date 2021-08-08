Легендарная программа «Маски-шоу»: как сложились судьбы участников телепроекта

В настоящее время подобное телешоу вряд ли выпустят в эфир, изменились форматы программ. Однако в 90-е сатирический проект в стиле немого кино, украшенный отличным юмором, выходил в прайм-тайм в телеэфир. Сериал привлекал к экранам тысячи зрителей, отвлекая от повседневных проблем. В 2000-х годах популярность шоу снизилась, на телеэкранах появились конкуренты.
Заключительные серии проекта вышли на канале ТНТ в 2005-2006 годах, после этого программу закрыли.
Предлагаю узнать как сложилась жизнь участников проекта. Вы помните «Маски-шоу»?
Георгий Делиев, 61 год
Шоу, хотя и исчезло с ТВ, продолжает существовать, а бессменный художественный руководитель Георгий Делиев по-прежнему один из его участников. Шоу-команда теперь выступает в Доме клоунов в Одессе и гастролирует по странам СНГ. Актёр всё так же исполняет главные роли и пишет сценарии для выступлений.
Делиев не ограничивает себя рамками одного, хоть и очень успешного проекта. Он увлекается живописью и музыкой, хорошо играет на гитаре, сам пишет песни и даже поёт в музыкальном коллективе.
Георгий дважды женат. С Людмилой прожил 33 года, но в 2012 году она ушла из жизни. В браке родилась дочь Яна. В 2014 Делиев стал дедушкой. В том же году он женился во второй раз, новой избранницей стала джазовая певица Екатерина, моложе Георгия на 25 лет. Жена подарила ему сына Николая, а в мае 2021 родился ещё один мальчик, имя которого артист пока не сообщает.
Михаил Волошин, 62 года
Комик от природы смуглый и низкорослый (всего 162 сантиметра), он органично выглядит в любом образе, а коллеги по труппе дали ему меткое прозвище: «мастер на все рожи».
История любви Михаила достойна внимания. Избранницу он впервые увидел на просмотре танцевальных номеров, потом долго не мог найти танцовщиц. Она покорила его сердце с первого взгляда. Когда встреча произошла, оказалось, что Евгения с детства не слышит и не говорит.
Несмотря на то, что язык жестов он так и не выучил, в семье у пары полная гармония. Артист взял на себя заботу о старшем ребёнке возлюбленной, а позже у них родилась дочка Маша.
Борис Барский, 61 год
Его легко можно узнать по эффектным усам, с которыми Борис не расстаётся уже много лет. Его называют одной из достопримечательностей Одессы, настолько он колоритен. Помимо деятельности в «Масках» Борис пишет юмористические стихи и автор нескольких пьес.
Барский успешно женат на личной костюмерше, их браку с Натальей 41 год. Они воспитали дочь Анастасию и сына Константина, к сожалению, умершего от сердечного приступа в 2010 году.
Наталья Бузько, 57 лет
В настоящее время Наталья единственная женщина в труппе. Играет разные роли, но считает самой удачной работой образ красотки, в котором предстала в «Масках в суде». Наталья обладает яркой внешностью, но, на самом деле, она застенчивая и скромная женщина.
Помимо участия в шоу, Бузько пробовала себя в качестве дизайнера, но не успешно. Наталья успевает сниматься в кино, преподаёт актёрское мастерство на Одесской киностудии и мечтает когда-нибудь сыграть актрису.
До 2001 года она была замужем за коллегой Александром Постоленко, родила дочь Ганю и сына Антона. В 2008 году в семье произошло прибавление, на свет появилась внучка Ясна.
Александр Постоленко, 61 год
Яркий актёр «Масок» хорош как в облике чиновника, так и изображая пьющего мужичка, и даже женские образы ему удаются, но особенно поклонникам запомнился его ортодоксальный еврей.
Александр не только отличный артист, он автор сценария многих выпусков, а также – киноактёр. Помимо участия в коллективе «Маски-шоу», он часто снимается в фильмах. До 2001 года он был женат на Наталье Бузько.
Игорь («Гоша») Малахов, 62 года
Он также действующий участник шоу, иногда снимается в кино в эпизодических ролях. Коллеги называют его добрым и интеллигентным чудаком, а в проекте за ним закрепилось лирически-комедийное амплуа.
Ему удаются роли гангстеров и донжуанов, кроме того, он отважный каскадёр. С семьёй проживает в Одессе.
Владимир Комаров, 57 лет
Помимо таланта, блестящей лысины и колоритной внешности, он отличился и датой рождения: 29 февраля. Владимир появлялся почти в каждом выпуске, периодически примерял и женские образы. «Маскам» отдал 20 лет, но решил уйти в свободное плавание.
Комаров сохраняет дружеские отношения с Барским, участвовал в постановке по его сценарию. Он пробовал реализовать себя в музыке, даже стал солистом группы «Д-рЪ БрМенталь». Владимир снимается в кино, мечтает о лирических ролях, но приглашают его нечасто.
В настоящее время преподаёт в театральной школе и увлекается изготовлением курительных трубок. Женат в третий раз, воспитывает сына, кроме того, у артиста есть дочь от первого брака.
Эвелина Блёданс, 52 года
Самая молодая участница сериала «Маски-шоу» появлялась на экране в провокационных образах и была мечтой многих мужчин. Многим запомнилась в образе экстравагантной медсестры.
Эвелина покинула труппу в 2005 году, но слава самой эффектной участницы до сих пор при ней. Коллектив шоу отзывается о ней исключительно в положительном ключе.
Артистка три раза была замужем. Старший сын после развода уехал с отцом в Израиль. Младший Семён – ребёнок с особенностями, с его отцом Эвелина тоже рассталась. Дети нашли общий язык, старший приезжает к маме и общается с Сёмой.
Вадим Поплавский \ Олег Емцев
Вадим Поплавский и Олег Емцев – талантливые комики, к сожалению, ушли из жизни в разное время. Вадим – в 34 года, а Олег – в 60 лет. Емцев оказал на коллег огромное влияние, будучи единственным на территории СССР классическим мимом.
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