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Легендарная программа «Маски-шоу»: как сложились судьбы участников телепроекта

Легендарная программа «Маски-шоу»: как сложились судьбы участников телепроекта (11 фото + 3 видео)

Автор:
08 августа 2021 23:45
Метки: актеры   программы   телевидение   
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В настоящее время подобное телешоу вряд ли выпустят в эфир, изменились форматы программ. Однако в 90-е сатирический проект в стиле немого кино, украшенный отличным юмором, выходил в прайм-тайм в телеэфир. Сериал привлекал к экранам тысячи зрителей, отвлекая от повседневных проблем. В 2000-х годах популярность шоу снизилась, на телеэкранах появились конкуренты.

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Метки: актеры   программы   телевидение   
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Мистер Фикс Час назад
У меня всю жизнь стоит на звонке Одесса2, а на сообщения - блаблабла
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6k
Matthew Hopkins Полчаса назад
Где-то в интернетах есть портрет Брежнева работы Георгия Делиева. Отличный портрет, но если вставить его сюда, то местные сразу говном закидают.
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RALEXXX 53 минуты назад
Жена, которая с детства не слышит и не говорит - о такой можно только мечтать…
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