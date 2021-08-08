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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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Роберт Дауни-младший сфотографирован после того, как был приговорён к 3 годам лишения свободы за хранение кокаина, героина и пистолета, 1999 год
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1947 год, британская колония Занзибар. Измотанная нянька позирует рядом со своим питомцем по имени Фаррух Булсара. Через четверть века мальчик возьмет псевдоним Фредди Меркьюри
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Приговор о пожизненном заключении за военные преступления, 1945 год
Карл Арно Пунцелер (Karl Arno Pünzeler) 16-летний лидер местной организации Гитлерюгенда в г. Моншау осужден как шпион.Взят с поличным в возрасте 16 лет и 7 месяцев, признан виновным в трех случаях проникновения в тыл американской армии с целью сбора и передачи шпионской информации.
В декабре 1944 года приговорен к смертной казни, казнь заменена (с учетом возраста) пожизненным заключением при утверждении приговора генерал-лейтенантом Кортни Ходжесом, командующим 1-й американской армией, приговор оглашен 6 февраля 1945 года.
Отсидел 10 лет, освобожден и депортирован в Германию в 1955 году..
В декабре 1944 года приговорен к смертной казни, казнь заменена (с учетом возраста) пожизненным заключением при утверждении приговора генерал-лейтенантом Кортни Ходжесом, командующим 1-й американской армией, приговор оглашен 6 февраля 1945 года.
Отсидел 10 лет, освобожден и депортирован в Германию в 1955 году..
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1-й секретарь Ленобкома КПСС Г.В. Романов слушает выступление 1-го секретаря Ленобкома ВЛКСМ В.И. Матвиенко. 1981 год
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Американский морской пехотинец поит из фляжки прятавшегося под разбитым японским танком Тип 95 «Ха-Го» котенка на атолле Тарава. 1943 год
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1913 г. Отдел ламп, люстр, светильников в магазине Русского электрического общества Динамо в С.Петербурге, Наб.Фонтанки 65
Авторский пост
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