26.

Карл Арно Пунцелер (Karl Arno Pünzeler) 16-летний лидер местной организации Гитлерюгенда в г. Моншау осужден как шпион.Взят с поличным в возрасте 16 лет и 7 месяцев, признан виновным в трех случаях проникновения в тыл американской армии с целью сбора и передачи шпионской информации.



В декабре 1944 года приговорен к смертной казни, казнь заменена (с учетом возраста) пожизненным заключением при утверждении приговора генерал-лейтенантом Кортни Ходжесом, командующим 1-й американской армией, приговор оглашен 6 февраля 1945 года.



Отсидел 10 лет, освобожден и депортирован в Германию в 1955 году..