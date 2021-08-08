Советская молодежь 70-х: последнее поколение строителей коммунизма

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От Москвы до Тюмени, от Киргизии до Курил — широкая палитра портретов молодых людей из СССР 70-х.
1.
Выпускники встречают рассвет Александр Стешанов, 1970-е, г. Москва, Кропоткинская наб., МАММ/МДФ.
2.
Друзья. Неизвестный автор, 1970-е, Тюменская обл., г. Тобольск-5, Савинский Затон, из архива семьи Левченко-Лутовининых.
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6.
У сельского клуба. Неизвестный автор, 1970 - 1974 год, Калининская обл., Бежецкий р-н, дер. Чудинково, из архива Ольги Евгеньевны Шитовой-Беловой.
7.
Политехнический институт. Евгений Ткаченко, 1970 - 1973 год, г. Челябинск, Государственный исторический музей Южного Урала.
10.
Максим Никулин, Андрей Шуйдин, Лев Вайнтрауб (Карахан). Семен Мишин-Моргенштерн, 1973 год, г. Москва, МАММ/МДФ.
11.
Группа учащихся школы, которые после сдачи экзаменов получат водительские удостоверения шоферов. Н. Ананьев, 1974 год, МАММ/МДФ.
16.
«Там где клен шумит...» Московская область, Одинцовский район, деревня Бутынь. 1976 год. Павел Сухарев.
18.
Пора экзаменов. Первые выпускники физико-математической школы № 30. Сергей Васильев, 1970 - 1973 год, г. Челябинск, Государственный исторический музей Южного Урала.
19.
Полковник Завальнюк проводит занятие по строевой подготовке. Наро-Фоминский городской округ, деревня Селятино. Октябрь 1977 года. Фотограф Сергей Сухарев.
21.
Край света. Шикотан. Крабозаводское. Юрий Садовников, 1972 год, Курильские о-ва, о. Шикотан, с. Крабозаводское, МАММ/МДФ.
22.
Ольга Клименко и Владимир Карлов в Закарпатье. Неизвестный автор, 1 - 29 августа 1978 года, Закарпатская обл., Межгорский р-н, из архива Владимира Александровича Карлова.
23.
Группа молодых людей провожают в армию солдата срочной службы. Владимир Карлов, май 1978 года, г. Москва, ул. Свободы, 81 кор. 2, из архива Владимира Александровича Карлова.
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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Эти слегка мутные ч/б фото сразу вызвали ассоциацию с клипом(да,не то время, не о том поют, но атмосфера в чём-то похожа)
Нам пришлось в 90-х выживать, и я помню, как многие офицеры и прапорщики жили месяцами на один паек, но своих двоих пацанов я вместе с женой, которая на 13 лет младше меня, всеми правдами и неправдами, на ноги поставил, и слава богу что сейчас не 90-е, которые хотят вернуть те:же либерасты и вечно ноющие как внутри так и снаружи России, те кто хаит СССР и Россию живя за бугром напоминают мне одного визави, русского, живущего в Казахстане и который учит меня как любить Родину, печально что таких - "русских" очень много в соц сетях. СССР был и остаётся в любом случае Родиной где я родился, и тот кто сейчас хаит эту страну то он и Россию будет хаить, у таких людей никогда не было и не будет Родины, только власть, только нажива.