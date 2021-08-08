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Советская молодежь 70-х: последнее поколение строителей коммунизма

Советская молодежь 70-х: последнее поколение строителей коммунизма (25 фото)

Автор:
08 августа 2021 20:37
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
484
25
От Москвы до Тюмени, от Киргизии до Курил — широкая палитра портретов молодых людей из СССР 70-х.
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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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6  комментариев
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476
Alex 5 часов назад
Самое счастливое поколение СССР. Тяжелые послевоенные годы позади, промышленность развита, соцгаоантии отличные, бесплатное жилье миллионы кв/м в год строят. До бардака перестроечного еще пару детей можно успеть родить. Всегда мечтал пожить уже повзрослевшим и молодым в 70-е
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1k
Sam 4 часа назад
Семидесятые помню смутно, пацаном был, но странные клёши и уродские каблуки помню.
Эти слегка мутные ч/б фото сразу вызвали ассоциацию с клипом(да,не то время, не о том поют, но атмосфера в чём-то похожа)

Ссылка www.youtube.com
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154k
LedorubTroszkogo 4 часа назад
Скажу честно, когда мои родители умерли в один месяц в 93м году у меня было двойственное чувство ( мать в 61 год батя в 64 года умерли) первое печаль и горе, второе неуместная радость за то, что они ПОЖИЛИ.
Нам пришлось в 90-х выживать, и я помню, как многие офицеры и прапорщики жили месяцами на один паек, но своих двоих пацанов я вместе с женой, которая на 13 лет младше меня, всеми правдами и неправдами, на ноги поставил, и слава богу что сейчас не 90-е, которые хотят вернуть те:же либерасты и вечно ноющие как внутри так и снаружи России, те кто хаит СССР и Россию живя за бугром напоминают мне одного визави, русского, живущего в Казахстане и который учит меня как любить Родину, печально что таких - "русских" очень много в соц сетях. СССР был и остаётся в любом случае Родиной где я родился, и тот кто сейчас хаит эту страну то он и Россию будет хаить, у таких людей никогда не было и не будет Родины, только власть, только нажива.
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−10
Николай Красножопов 5 часов назад
Хреновые из них получились строители коммунизма, скажем честно.
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26k
Лабуда 5 часов назад
Лица у людей счастливые!
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