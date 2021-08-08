Лето, пока что

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Картинки с позитивом, летние заморочки.
Авторский пост
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дарю идея для нового бизнеса - такая же, но с одной стороны надкусана.
не благодарите.