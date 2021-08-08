Батька Махно. Человек и легенда

Революция и Гражданская война в России вывели на историческую сцену немало красочных и незаурядных личностей. Но даже на этом фоне выделяется Нестор Махно. Появился на свет в селе Гуляйполе в нынешней Запорожской области. Настоящая фамилия - Михненко. Предки - крепостные помещиков Шабельских. Родители мальчика были бедными крестьянами, отец Иван Родионович работал у барина кучером, мать Евдокия Матреевна вела дом и занималась детьми: Нестор был младшим из пяти сыновей.

Достигнув возраста семи лет, мальчик стал наниматься на поденную работу: пасти скот, батрачить на помещиков. Несмотря на это, Нестор успел четыре года проучиться в церковноприходской школе, куда его отдали в восемь лет. Окончил двухклассное уездное училище, и все знания почерпнул из разговоров в Бутырской тюрьме с революционерами-интеллигентами. Являлся убежденным трезвенником.

С 1903 года юноша работал на чугунно-литейном заводе. В 1906 году Махно был арестован за ношение оружия, но его отпустили по малолетству. Именно в этот период будущий атаман знакомится с концепцией анархизма, и анархия навсегда становится его музой. В 17 лет познакомился с гуляйпольскими анархистами и занялся "эксами" - грабежами в интересах партийной кассы. Два раза его арестовывали, но быстро освобождали, а вот в третий раз он попал серьезно. 22 марта 1910 года военный суд приговорил к смертной казни 11 участников неудачного нападения на казначейскую карету, во время которого были убиты охранники.

Десятерых повесили на глазах Махно. Затем объявили ему о замене по молодости высшей меры на пожизненную каторгу. Закаленные мужчины в такой ситуации падали в обморок, принимались молиться, рыдать или истерически смеяться. Щуплый юноша сплюнул: "Вам же хуже!".

Махно заработал в заключении кличку "Скромный", властолюбцев презирал и ненавидел, всякий порядок, основанный на иерархии, отвергал идейно. Наверх его вынесло течение событий, а по натуре он был из тех, кто не любит подчиняться и не стремится командовать.