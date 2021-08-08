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Батька Махно. Человек и легенда

Батька Махно. Человек и легенда (7 фото + 1 видео)

Автор:
08 августа 2021 13:51
Метки: европа   история   мир   страна   
773
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1

Дебильный истеричный псих-садист в советских кинофильмах. В реальности – крестьянский вождь, российский Че Гевара

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Метки: европа   история   мир   страна   
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21  комментарий
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4k
Unics 4 часа назад
Не плохо написано. Только вот тупым и истеричны никто особо его не считал и не покзывал. Взять тот же фильм Александр Пархоменко.
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2k
Frank Borman 9 минут назад
Махно был Батькой, а партия Батькивщины - одна из самых популярных сейчас в Незалежной. Махно бы из Гуляйполя, а Незалежная сейчас - одно большое анархистское гуляйполе. Совпадение? Не думаю! Идеи Батьки живут и побеждают в Неньке!
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15k
Пумба Полчаса назад
Мой прадед был кумом начштаба батьки Махно - Щуся. Правда, кумовьями они стали еще до революции и в махновском движении прадед не участвовал. Что не помешало в 1937 году соседу стукнуть на прадеда в НКВД. Прадеда арестовали и полгода мариновали в Днепропетровской тюрьме, ждали признательных показаний. Прадед всё отрицал. В конце концов у следствия накопилось достаточно данных, чтоб признать прадеда невиновным. И в места не столь отдаленные поехал сосед. За клевету.
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38k
Сергей Час назад
Раз денег не на грабил, значит нормальный был мужик.
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1k
Sam 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
rgubaev 3 часа назад
То еще ссыкло, резюмируя.
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745
Пока живу 3 часа назад
Доброго дня
Любой готовый убивать людей из-за СВОИХ убеждений - есть МРАЗЬ недостойная жизни.
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65k
Максим 3 часа назад
Глупенький утопист без образования. Существовать его затея просто не могла.. исключительно откат в средневековье по сути. А в мире, где страны и империи, его бы уничтожили как только образовалась более-менее организованная сила. Что и произошло.
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3k
Taf Taffus 3 часа назад
Какой замечательный человечишше был! Но сдох в канаве как последний клошар - ни сторонников, ни друзей, и даже близкие только в больничку под самый занавес пришли.
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9k
harlamov 4 часа назад
Да, покуролесили в свое время махновцы на Украине... Жидов, Попов вешали. Комиссаров недолюбливали. Золотопогонников ненавидели.
В итоге воевали одни против всех.
Яркая и кровавая история, но конечно слишком жестокая.
Хотя тогда и времена были другие. Помещики и царские офицеры тоже не жалели крестьян. При чем ещё до революции.
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−15
ВольномуВоля harlamov 2 часа назад
А краснопузые жалели? В колхозы загоняли насильно, "раскулачивали", голодом вымаривали, ещё при ульянове уже были спецпайки для приближённых
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279
Алексей Давыдов harlamov 46 минут назад
Забыли про красных скотов написать....про газы против мирного населения в Тамбове например...
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26k
Лабуда 4 часа назад
Ждём публикацию о великом и непонятом художнике Гитлере!
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−15
ВольномуВоля Лабуда 2 часа назад
Шавло забулькотело, не гоже рабам без хозяина.
И ассоциации свои больные рабские, свободного человека с жёсткой иерархией сравнило
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−15
ВольномуВоля Лабуда 2 часа назад
Так хоть и лабуда, а учуяло. К шавкам при хозяине, насаждают окружающим свои больные убеждения
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