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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
2.
Супы в пакетиках с буквами. Вкуснее и интеллектуальнее пока ещё ничего не придумали. СССР. 1970-е
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4.
17.06.1961 советский артист балета Рудольф Нуриев, во время парижских гастролей, попросил политическое убежище....
5.
Подводная лодка "Форель" построена в 1903 г. на верфи Ф. Круппа в Киле . Строилась по проекту испанского инженера Раймондо де Эквилея .
7.
Советские авиаторы позируют на аэродроме с фугасными бомбами АВ-32, АФ-82 и осколочными ОФ-8 с штыревыми взрывателями для подрыва над землей. Вскоре эти бомбы были сброшены на Маньчжурию. 1929 год
9.
Эдит Пиаф и пленники, Германия, 1944 год
Однажды певица выступала в одном из лагерей, где был сделан на память ее снимок вместе со ста двадцатью заключенными. Вернувшись в Париж, Пиаф отдала фото в подпольную мастерскую, где лицо каждого пленного пересняли на отдельную карточку, увеличили и приклеили к фальшивому удостоверению личности.
Эти документы певица провезла в чемодане с двойным дном, приехав на концерт в то же место. Несколько человек она вывезла под видом своих музыкантов с поддельными документами сразу же, другие сбежали позже.
Эти документы певица провезла в чемодане с двойным дном, приехав на концерт в то же место. Несколько человек она вывезла под видом своих музыкантов с поддельными документами сразу же, другие сбежали позже.
12.
Викки Дуган - "Спинка".Викки стала популярной когда из киноактрисы перевоплотиться в секс-символ.
Она на публике часто одевала длинные наряды с открытой спиной, за это её называли «Спинка». «А что мне еще остается, если у меня такая маленькая грудь» - отвечала она, когда ее спрашивали, почему она акцентирует внимание на спине и том, что ниже.
14.
Первая крупная партия спортивной обуви Адидас поступила в магазины Еревана. Армянская ССР, 1987 год.
15.
Ядерное испытание мощностью 3,2 килотонны под названием "Wasp Prime" в пустыне Невада, 29 марта 1955 года
18.
Если Гурченко уже была знаменитой актрисой, то слава Басилашвили только набирала обороты.
И, как признался позже актер, он ужасно ее стеснялся:
— Особенно нелегко мне далась сцена поцелуя с Гурченко. Нужно было целоваться – ужасное слово – взасос, и мне пришлось набраться храбрости, чтобы естественно сыграть нашу интимную сцену "Вокзал для двоих", 1983 год
— Особенно нелегко мне далась сцена поцелуя с Гурченко. Нужно было целоваться – ужасное слово – взасос, и мне пришлось набраться храбрости, чтобы естественно сыграть нашу интимную сцену "Вокзал для двоих", 1983 год
19.
Рентген грудной клетки, выполненный в отделении радиологии доктора Максима Менара, Париж, 1914 год
20.
Солдат королевской гвардии с индивидуальным бомбоубежищем рядом с сторожевой будкой, Лондон, 1940 год
22.
Раритетное фото Курта Кобейна и Криста Новоселича из группы Nirvana после их первого выступления в Сиэтле, 1987 год
23.
Это фото было сделано в 1864 году, незадолго до окончания Гражданской войны в США, на нем запечатлен аукцион рабов
24.
Сальвадор Дали галантно благодарит Ракель Уэлш, что позировала ему для знаменитого её же портрета
25.
Собака по кличке Леан второй день подряд караулит могилу своего хозяина, погибшего под оползнем возле Рио-де-Жанейро, Бразилия, в 2011 г.
29.
Первая небольшая роль Георгия Жженова в легендарном фильме «Чапаев», снятом в 1934 году. Впереди его ждут годы в лагерях ГУЛАГа и очень непростая судьба до полной реабилитации в 1955 году.
31.
етская коляска, которая может подниматься по ступеням. Доктор Вильгельм Петерсон демонстрирует свое изобретение, 1956 год
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