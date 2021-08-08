9.

Однажды певица выступала в одном из лагерей, где был сделан на память ее снимок вместе со ста двадцатью заключенными. Вернувшись в Париж, Пиаф отдала фото в подпольную мастерскую, где лицо каждого пленного пересняли на отдельную карточку, увеличили и приклеили к фальшивому удостоверению личности.

Эти документы певица провезла в чемодане с двойным дном, приехав на концерт в то же место. Несколько человек она вывезла под видом своих музыкантов с поддельными документами сразу же, другие сбежали позже.