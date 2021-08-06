FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 3392 поста • 1756 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 
Смешные комментарии из соц.сетей

Смешные комментарии из соц.сетей (34 фото)

Автор:
06 августа 2021 18:33
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор.   картинки   комментарии   
3359
34
Свернуть все комментарии под фото
Смешные картинки с комментариями.
Осторожно!!! БОяны могут присутствовать!!!

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Смешные комментарии и картинки из соц. сетей"
Метки: Юмор.   картинки   комментарии   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
94
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
91  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
961
Наташа Гадова 5 часов назад
Комментарий к фото
Ну и пусть ест, у него может финансовые проблемы, а тут хоть братаны выручили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Ivan Минуту назад
Комментарий к фото
Только сегодня купил в ашане контекс лайт, 12 шт 545 руб.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
274
frenjke 10 минут назад
Комментарий к фото
Казнить нельзя помиловать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
70
Артур Котовой 37 минут назад
Комментарий к фото
Пачиму?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Сергей Зем 46 минут назад
Комментарий к фото
Тагда уж селедка с молоком... и так далее
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Дмитрий 47 минут назад
Комментарий к фото
...стоящих.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Дмитрий 47 минут назад
Комментарий к фото
Маму нельзя обманывать. Сказала: "Пропей!", расшибись, но пропей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Сергей Зем 50 минут назад
Комментарий к фото
И Сережа тоже
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Дмитрий 51 минуту назад
Комментарий к фото
Самое обидное для написавшего, что продолжают пользоваться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Дмитрий Час назад
Комментарий к фото
Это дословно: бабой был, бабой остался!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
* You All Час назад
Комментарий к фото
и отколотый от айсберга,который вспорол титаник