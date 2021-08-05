2.
1 августа 1971 года. Париж. Французская пловчиха Кристин Карон после победы на дистанции 100 метров на спине.
3.
1 августа 1971 года. Трукстон, Великобритания. Британский мотогонщик Майк Хейлвуд и австрийская актриса и модель Ева Рубер-Стейер на мотоцикле "Триумф".
5.
Август 1971 года. Военно-морская верфь Хантерс-пойнт в Сан-Франциско. Авианосец Ranger (CV-61) в сухом доке. Далее - авианосцы Coral Sea (CV 43) и Hancock (CV 19).
7.
2 августа 1971 года. Школьница, золотая медалистка Приза Герцога Эдинбургского в Лондонском зоопарке.
10.
Август 1971 года. Дениз Шорто, баронесса Тиссен, четвертая, и не последняя, жена барона Ханса Генриха Агост Габор Тассо Тиссен-Борнемиса де Касон. Фото Slim Aarons.
11.
3 августа 1971 года. Британский авианосец Eagle. Катапультная команда отбегает от истребителя Sea Vixen.
14.
4 августа 1971 - премьера американского фильма «Сыграй мне перед смертью» (Play Misty for Me). Бюджет фильма - $725 000, сборы в США - $10 600 000.
15.
5 августа 1971 года. Британский актер Рассел Льюис в биографическом фильме про Уинстона Черчилля.
16.
5 августа 1971 года. Великобритания. Писатель и телеведущая Марсель д'Арги-Смит. Позже она станет редактором журнала Cosmopolitan. Фото Burnett.
19.
Август 1971 года. Американская поп-певица Пегги Марч с мужем Арни Харрисом в своем доме в Мюнхене. Фото Georg Gobel.
22.
7 августа 1971 года. Канада, Ванкувер. Демонстрация против применения закона, запрещающего хранение марихуаны. Фото Glenn Baglo.
30.
Август 1971 года. Итальянская актриса Антония Сантилли.
34.
Август 1971 года. Лондондерри, Северная Ирландия. У стены Джон Хьюм, будущий лауреат Нобелевской премии мира.
38.
14 августа 1971 года. Австралия. Конкурс радиоуправляемых моделей, которые будут показаны на пилотажной программе "Транс Тасман". Фото Russell McPhedran.
39.
14 августа 1971 года начался Стэнфордский тюремный эксперимент.
Исследование было заказано Военно-морским флотом США после ряда «инцидентов» в его исправительных учреждениях.
Цели эксперимента - исследование реакции человека на ограничение свободы и условия тюремной жизни. А также цель, которую особо выделял Филипп Зимбардо - влияние на человека навязанной ему социальной поведенческой модели.
Охранники получили дубинки, униформу и зеркальные солнцезащитные очки. Заключённые получили мешковатые халаты с номерами и резиновые шлёпанцы.
Охранники должны были следить за соблюдением правил 15 правил, среди которых были:
- заключенные должны обращаться друг к другу только по номерам;
- заключенные не имеют права говорить о своем положении как об эксперименте;
- несоблюдение правил ведет к наказанию.
Физическое насилие по отношению к заключенным со стороны охранников, было запрещено. Лишение пищи и спальных принадлежностей было запрещено. Под наказанием подразумевалось ухудшение бытовых условий - лишение книг, например.
Википедия:
«Эксперимент быстро вышел из-под контроля. Охранники применяли садистские методы и оскорбления в отношении заключённых, и к концу у многих из них наблюдалось сильное эмоциональное расстройство.
После сравнительно спокойного первого дня на второй день вспыхнул бунт. Охранники добровольно вышли на сверхурочную работу и без вмешательства исследователей стали подавлять мятеж, используя против заключённых огнетушители. После этого инцидента охранники пытались разделять заключённых и стравливать их друг с другом, выбрав «хороший» и «плохой» корпусы, и заставляли заключённых думать, что в их рядах есть «информаторы». Эти меры возымели значительный эффект, и в дальнейшем возмущений крупного масштаба не было. Согласно консультантам Зимбардо (бывшим заключённым), эта тактика была подобна используемой в настоящих американских тюрьмах.
Подсчёты заключённых, которые изначально были задуманы для того, чтобы помочь им привыкнуть к идентификационным номерам, превратились в часовые испытания, в ходе которых охранники изводили заключённых и подвергали физическим наказаниям, в частности заставляли подолгу совершать физические упражнения.
Тюрьма быстро стала грязной и мрачной. Право помыться стало привилегией, в которой могли отказать, что часто и делали. Некоторых заключённых заставляли чистить туалеты голыми руками. Из «плохой» камеры убрали матрасы, и заключённым пришлось спать на голом бетонном полу. В наказание часто отказывали в еде.
Сам Зимбардо говорит о своей растущей погружённости в эксперимент, которым он руководил и в котором активно участвовал. На четвёртый день, услышав о заговоре с целью побега, он и охранники попытались целиком перенести эксперимент в настоящий неиспользуемый тюремный корпус местной полиции, как в более «надёжный». Полицейский департамент ему отказал, ссылаясь на соображения безопасности, и, как говорит Зимбардо, он был зол и раздосадован из-за отсутствия сотрудничества между его и полицейской системой исполнения наказаний.
В ходе эксперимента несколько охранников начали превращаться в садистов — особенно ночью, когда им казалось, что видеокамеры выключены. Экспериментаторы утверждали, что примерно каждый третий охранник проявляет настоящие садистские наклонности. Многие охранники расстроились, когда эксперимент был прерван раньше времени.
Впоследствии заключённым предложили «под честное слово» выйти из тюрьмы, если они откажутся от оплаты; большинство приняло это предложение. Зимбардо использует этот факт, чтобы показать, насколько сильно участники вжились в роль. Но заключённым потом отказали, и никто не покинул эксперимент.
У одного из участников развилась психосоматическая сыпь по всему телу, когда он узнал, что его прошение о выходе под честное слово было отвергнуто (Зимбардо его отверг, поскольку думал, что тот жульничал и симулировал болезнь). Спутанное мышление и слёзы стали обычным делом для заключённых. Двое из них испытали такой сильный шок, что их вывели из эксперимента и заменили.
Один из заключённых, пришедших на замену, № 416, пришёл в ужас от обращения охранников и объявил голодовку. Его на три часа заперли в тесном чулане для одиночного заключения. В это время охранники заставляли его держать в руках сосиски, которые он отказывался есть. Другие заключённые видели в нём хулигана. Чтобы сыграть на этих чувствах, охранники предложили другим заключённым выбор: или они откажутся от одеял, или № 416 проведёт в одиночном заключении всю ночь. Заключённые предпочли спать под одеялами. … Хотя эксперимент был рассчитан на две недели, через шесть дней он был прекращён.»
«Стэнфордский тюремный эксперимент» стал всемирно известным и Зимбардо попал в учебники по психологии.
Несколько лет назад начались разоблачения.
Зимбардо, инструктируя охранников, говорил: «Создайте у заключённых чувство тоски, чувство страха, ощущение произвола и того, что их жизнь полностью контролируется нами, системой, вами, мной и у них нет никакого личного пространства… Мы будем различными способами лишать их индивидуальности. Всё это в совокупности создаст у них чувство бессилия. Значит, в этой ситуации у нас будет вся власть, а у них — никакой» (Из видеозаписи «Студии Стенфордской тюрьмы»). Получается, охранники делали то, что от них требовали в рамках эксперимента. Если это так, зачем надо было вообще проводить этот эксперимент?
41.
15 августа 1971 года. Чемпионат Нидерландов по теннису. Государственный секретарь по спорту Х. Вонхофф вручает кубок Марийке Шаар-Янсен.
42.
Август 1971 года. Александр Липпиш с моделью "Aerodyne". Александр Липпиш - немецкий авиаконструктор, вывезенный после Второй мировой войны в США.
46.
Орнелла Мути в фильме «Идеальное место для убийства» (Un posto ideale per uccidere). 18 августа 1971 года - премьера фильма.
49.
20 августа 1971 года. Рок-группа Yes записывает альбом "Fragile" на студии Advision в Лондоне. Гитарист Стив Хоу (слева) и певец Джон Андерсон. Фото Michael Putland.
52.
21 августа 1971 года. Американский ведущий радиопрограмм поп-музыки Император Роско с девушками. Фото S. E. Orchard.
55.
Джонни Кэш и Карен Блэк. 25 августа 1971 - премьера американского фильма «Перестрелка» (A Gunfight).
62.
27 августа 1971 года. Американский актер Тони Кертис с женой и детьми в аэропорту Лондона. Фото R. Brigden.
63.
28 августа 1971 года. Окленд, Калифорния. «Черные пантеры». Похороны Джорджа Джексона (убит во время попытки побега из тюрьмы).
64.
28 августа 1971 - премьера немецкого фильма «Предостережение святой блудницы» (Warnung vor einer heiligen Nutte).
65.
28 августа 1971 года - премьера американского фильма «Последний фильм» (The Last Movie).
70.
Марлон Брандо и Стефани Бичем в британском фильме «Ночные пришельцы» (The Nightcomers). 30 августа 1971 - премьера фильма.
73.
Август 1971 года. Судан, Хартум. Суд над немецким профессиональным наемником Рольфом Штайнером.
В армии Биафры Штайнер был известен еще и тем, что часто и сильно понижал или повышал в звании людей, которые, как ему казалось, этому званию не соответствуют. Так, например, он присвоил некому Ибго звание капитана и на жалобы, что этого парня нельзя пускать в офицерскую столовую, потому что он не умеет пользоваться столовыми приборами и ест руками, ответил: «пока он хороший офицер, мне все равно, чем он ест, хоть ногами».
Те, кто постарше, возможно вспомнят интервью с ним - гэдээровский документальный фильм, показанный по советскому ТВ. Как он сидит перед камерой нога на ногу и покачивает армейским высоким ботинком, весь такой спокойный и уверенный в себе. Это интервью было снято как раз в тюрьме в Хартуме. Штайнер говорил, что эти парни из ГДР (вряд ли тележурналисты) купили его за пиво, которое он так любил и которое нельзя было достать в хартумской тюрьме. И не только с пивом были проблемы. В тюрьме Штайнера жестоко пытали, он был приговорен к смертной казни, которую заменили на двадцать лет заключения по «гуманитарным» соображениям. Под давлением правительства ФРГ в марте 1974 года Рольф Штайнер был освобожден.
В армии Биафры деньги, как наемник, Штайнер не получал. Он утверждал, что воевал за Биафру по идейным мотивам, защищал народ, ставший жертвой геноцида. Но вот что пишет на это американский журналист Тед Морган: «В гражданской жизни он был никем. В бою он был экспертом. Война была единственной вещью, которую он делал хорошо. … Где еще он мог получить прилив адреналина, который приносит бой? Где еще сержант может быть повышен в звании в одночасье до полковника?»
Американский режиссер-документалист Аллан Рид так описывает Штайнера в Судане в 1970 году: «Он хотел быть королем. Мы нашли его сидящим на земле в маленькой хижине, и он обрабатывал раны, которые были у детей, там была целая длинная очередь из этих детей. Он сказал, что он счастлив только тогда, когда он идет в бой. Его глаза загорались, когда он говорил об этом. Он сказал, что считает себя человеком 17-го века. Мне показалось, что он строит там себе маленькое царство».
Напоминает полковника Куртца.
Источник:
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На фоне Собора Святого Патрика.
Когда-то и мы подобным образом отдыхали. Это в Литве на озере. Место Дягучай называется. Под Зарасаем.