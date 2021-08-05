39.

Место проведения - Стэнфордский университет. Руководитель эксперимента - профессор психологии Филипп Зимбардо. 24 добровольца по жребию разделили поровну на «заключенных» и «охранников». Под «тюрьму» приспособили подвал факультета психологии.

Исследование было заказано Военно-морским флотом США после ряда «инцидентов» в его исправительных учреждениях.

Цели эксперимента - исследование реакции человека на ограничение свободы и условия тюремной жизни. А также цель, которую особо выделял Филипп Зимбардо - влияние на человека навязанной ему социальной поведенческой модели.

Охранники получили дубинки, униформу и зеркальные солнцезащитные очки. Заключённые получили мешковатые халаты с номерами и резиновые шлёпанцы.

Охранники должны были следить за соблюдением правил 15 правил, среди которых были:

- заключенные должны обращаться друг к другу только по номерам;

- заключенные не имеют права говорить о своем положении как об эксперименте;

- несоблюдение правил ведет к наказанию.

Физическое насилие по отношению к заключенным со стороны охранников, было запрещено. Лишение пищи и спальных принадлежностей было запрещено. Под наказанием подразумевалось ухудшение бытовых условий - лишение книг, например.

Википедия:

«Эксперимент быстро вышел из-под контроля. Охранники применяли садистские методы и оскорбления в отношении заключённых, и к концу у многих из них наблюдалось сильное эмоциональное расстройство.

После сравнительно спокойного первого дня на второй день вспыхнул бунт. Охранники добровольно вышли на сверхурочную работу и без вмешательства исследователей стали подавлять мятеж, используя против заключённых огнетушители. После этого инцидента охранники пытались разделять заключённых и стравливать их друг с другом, выбрав «хороший» и «плохой» корпусы, и заставляли заключённых думать, что в их рядах есть «информаторы». Эти меры возымели значительный эффект, и в дальнейшем возмущений крупного масштаба не было. Согласно консультантам Зимбардо (бывшим заключённым), эта тактика была подобна используемой в настоящих американских тюрьмах.

Подсчёты заключённых, которые изначально были задуманы для того, чтобы помочь им привыкнуть к идентификационным номерам, превратились в часовые испытания, в ходе которых охранники изводили заключённых и подвергали физическим наказаниям, в частности заставляли подолгу совершать физические упражнения.

Тюрьма быстро стала грязной и мрачной. Право помыться стало привилегией, в которой могли отказать, что часто и делали. Некоторых заключённых заставляли чистить туалеты голыми руками. Из «плохой» камеры убрали матрасы, и заключённым пришлось спать на голом бетонном полу. В наказание часто отказывали в еде.

Сам Зимбардо говорит о своей растущей погружённости в эксперимент, которым он руководил и в котором активно участвовал. На четвёртый день, услышав о заговоре с целью побега, он и охранники попытались целиком перенести эксперимент в настоящий неиспользуемый тюремный корпус местной полиции, как в более «надёжный». Полицейский департамент ему отказал, ссылаясь на соображения безопасности, и, как говорит Зимбардо, он был зол и раздосадован из-за отсутствия сотрудничества между его и полицейской системой исполнения наказаний.

В ходе эксперимента несколько охранников начали превращаться в садистов — особенно ночью, когда им казалось, что видеокамеры выключены. Экспериментаторы утверждали, что примерно каждый третий охранник проявляет настоящие садистские наклонности. Многие охранники расстроились, когда эксперимент был прерван раньше времени.

Впоследствии заключённым предложили «под честное слово» выйти из тюрьмы, если они откажутся от оплаты; большинство приняло это предложение. Зимбардо использует этот факт, чтобы показать, насколько сильно участники вжились в роль. Но заключённым потом отказали, и никто не покинул эксперимент.

У одного из участников развилась психосоматическая сыпь по всему телу, когда он узнал, что его прошение о выходе под честное слово было отвергнуто (Зимбардо его отверг, поскольку думал, что тот жульничал и симулировал болезнь). Спутанное мышление и слёзы стали обычным делом для заключённых. Двое из них испытали такой сильный шок, что их вывели из эксперимента и заменили.

Один из заключённых, пришедших на замену, № 416, пришёл в ужас от обращения охранников и объявил голодовку. Его на три часа заперли в тесном чулане для одиночного заключения. В это время охранники заставляли его держать в руках сосиски, которые он отказывался есть. Другие заключённые видели в нём хулигана. Чтобы сыграть на этих чувствах, охранники предложили другим заключённым выбор: или они откажутся от одеял, или № 416 проведёт в одиночном заключении всю ночь. Заключённые предпочли спать под одеялами. … Хотя эксперимент был рассчитан на две недели, через шесть дней он был прекращён.»



«Стэнфордский тюремный эксперимент» стал всемирно известным и Зимбардо попал в учебники по психологии.

Несколько лет назад начались разоблачения.

Зимбардо, инструктируя охранников, говорил: «Создайте у заключённых чувство тоски, чувство страха, ощущение произвола и того, что их жизнь полностью контролируется нами, системой, вами, мной и у них нет никакого личного пространства… Мы будем различными способами лишать их индивидуальности. Всё это в совокупности создаст у них чувство бессилия. Значит, в этой ситуации у нас будет вся власть, а у них — никакой» (Из видеозаписи «Студии Стенфордской тюрьмы»). Получается, охранники делали то, что от них требовали в рамках эксперимента. Если это так, зачем надо было вообще проводить этот эксперимент?