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Ретро фотографии

Ретро фотографии (75 фото)

Автор:
05 августа 2021 22:04
Метки: история   ретро   фото   
501
75
Подборка фотографий, сделанных 50 лет назад в августе 1971 года.
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Источник:

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Метки: история   ретро   фото   
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3k
RALEXXX 4 часа назад

На фоне Собора Святого Патрика.
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Кондратий Собакин 3 часа назад
74-е фото. "Август 1971 года. Британский художник Йен Брейкуэлл". Одень ему очки и вылитый Джон Леннон тех времен получится.
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RALEXXX 4 часа назад

Когда-то и мы подобным образом отдыхали. Это в Литве на озере. Место Дягучай называется. Под Зарасаем.
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