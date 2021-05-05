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Девушки отдыхали на яхте обнаженными. Кто же знал, что за ними наблюдают и даже снимают на камеру с другой яхты? А потом видео попало в СМИ и все заверте...
Не успел затихнуть скандал с обнаженными моделями из Украины, позировавшими на открытом балконе в Дубае, как жительницы Незалежной снова вляпались в похожую историю. Только в Турции.
Компанию из двух мужчин и шести девушек сняли на камеру в районе провинции Мугла. Отдыхавшие на частной яхте дамы абсолютно раскрепостились и остались без одежды, подставив тело ласковым лучам солнышка. После того, как видео с отдыхающими выложили в Сеть, компанией заинтересовалась полиция.
Да и жители Турции были не в востроге. "Появление такого изображения в период локдауна и в месяц Рамадан вызвало большое негодование", - сообщает местное издание Lider Gazete.
Одна из присутствовавших на яхте барышень рассказала у себя в соцсетях, что видео, попавшее в СМИ, было снято с другой яхты. Девушка поведала, что им пришлось побывать в полиции. "Как вы уже поняли, в мусульманских странах лучше не делать голых фото. Если вы хотите сделать откровенные фото, то лучше делать это максимально скрытно. И скрывайте локацию", - дает советы украинка.
После допроса в полиции отдыхавших на яхте отпустили. Будут ли они наказаны за свое антиобщественное поведение, не уточняется. А вот другим украинкам, устроившим эротическую фотосессию в Дубае, повезло меньше: девушкам пришлось отсидеть в местной тюрьме. Правда, от внушительного штрафа их освободили - и хорошо.
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https://www.lidergazete.com/tekne-uzerinde-ciplak-poz-verdiler-h133695.htmhttps://www.lidergazete.com/tekne-uzerinde-ciplak-poz-verdiler-h133695.htm
Во первых среди дубайских б.л.ядей был десяток наших соотечествениц.А во вторых ,кому не покуй как фотографируются телки в открытом море!
Интернет взорван плять!
https://www.bbc.com/russian/news-56638019https://www.bbc.com/russian/news-56638019
Там все украинки. Гуглить хоть научился бы.
Но Нанук известный защитник Цэ эвропы и шататель режима, что еще от него ждать.
А, знаю что можно ждать. Матюков на комментарии тех, кто с ним не согласен