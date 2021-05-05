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Украинские модели снова попали в скандал с эротической фотосессией. На этот раз в Турции

Украинские модели снова попали в скандал с эротической фотосессией. На этот раз в Турции (3 фото + 2 видео)

Автор:
05 мая 2021 12:40
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Турция   девушки   отдых на море   скандал   эротическая фотосессия   яхта   
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Девушки отдыхали на яхте обнаженными. Кто же знал, что за ними наблюдают и даже снимают на камеру с другой яхты? А потом видео попало в СМИ и все заверте...

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Метки: Турция   девушки   отдых на море   скандал   эротическая фотосессия   яхта   
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33  комментария
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66k
Пётровыч Час назад
Хватит проституток моделями называть!
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26k
Антон 21 секунду назад
На турецком сайте, указанном как источник, ни слова про национальность девушек. Вообще.

https://www.lidergazete.com/tekne-uzerinde-ciplak-poz-verdiler-h133695.htmhttps://www.lidergazete.com/tekne-uzerinde-ciplak-poz-verdiler-h133695.htm
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1k
Григорий Бабкин 8 минут назад
Хохлушки-поб.л.ядушки. Замечательная скрытая реклама. "Лучшие шлюхи - из хохлостана! И отсосут, и блинов нажарят"
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928
докладчик в угол 13 минут назад
Модель человека,она же проститутка обыкновенная.
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2k
Дмитрий 22 минуты назад
Всё просрали, но проституток в стране не меряно....Их и эксКортируют!
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2k
Дмитрий Полчаса назад
"Куюда песты" это она про то, что все подумали?))))
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6k
Ф Ив Полчаса назад
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14k
KOSTELLO 44 минуты назад
Называется "от не.х.у.й делать, поглядим на бля.д.ей"
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10k
Михалыч 49 минут назад
Ни чего вы не понимаете - это основной экспортный доход щонэвмэрлы. Волосатое золото.
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4k
RomaXz Час назад
Что, опять? Если в прошлом вбросе хотя бы в источнике украинцы были названы одними из нарушителей, то сейчас нигде не называют национальность, но у авторов они все равно магическим образом в украинцев превращаются. Эти новые вбросы совсем убогие.
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49k
Нанук Паналык Час назад
Автор идиот!
Во первых среди дубайских б.л.ядей был десяток наших соотечествениц.А во вторых ,кому не покуй как фотографируются телки в открытом море!
Интернет взорван плять!
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