Одна из присутствовавших на яхте барышень рассказала у себя в соцсетях, что видео, попавшее в СМИ, было снято с другой яхты. Девушка поведала, что им пришлось побывать в полиции. "Как вы уже поняли, в мусульманских странах лучше не делать голых фото. Если вы хотите сделать откровенные фото, то лучше делать это максимально скрытно. И скрывайте локацию", - дает советы украинка.