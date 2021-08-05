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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
05 августа 2021 00:09
Метки: история   ретро   фото   
377
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: история   ретро   фото   
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2k
Frank Borman 5 часов назад
39.
Оба короля - родственники. Хуан Карлос женился на сестре Константина Софии.
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5k
newegg 5 часов назад
Sophia Loren 1952
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