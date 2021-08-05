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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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4.
Старые небоскребы "Газетного Ряда", Нью-Йорк, 1905 год
Нью-Йорк, 1905 год; вид через Сити Холл Парк в направлении на восток, на старые небоскребы "Газетного Ряда" (в этом районе располагались несколько офисов крупных печатных изданий).
Большая часть видимых на снимке зданий и сооружений не уцелела; после их сноса в 1950-е - 1960-е годы часть занимаемого ими пространства пошла на новую подъездную автодорогу на Бруклинский мост, а часть - на новые здания Пэйс Юниверсити и другие современные офисы. Парк цел.
Большая часть видимых на снимке зданий и сооружений не уцелела; после их сноса в 1950-е - 1960-е годы часть занимаемого ими пространства пошла на новую подъездную автодорогу на Бруклинский мост, а часть - на новые здания Пэйс Юниверсити и другие современные офисы. Парк цел.
13.
Пожалуй, что этот американский армейский плакат - актуален и сегодня, особенно на "гражданке"
"Если ты будешь много говорить - этот человек может умереть", - написано вокруг зеркала в американской казарме, 1940-е.
14.
Испытание на прочность железнодорожного моста через Иртыш. По мосту прошли четыре паровоза. Инженеры и строители стояли в это время под мостом
18.
В 1925 году начался судебный процесс над Джоном Томасом Скоупсом. Власти штата Теннеси обвиняли его в нарушении Акта Батлера — закона, запрещающего преподавать в школах теорию Дарвина об эволюционном происхождении видов.
На стороне школьного учителя выступали сильнейшие адвокаты того времени. К защите даже пытались привлечь Герберта Уэлса, хотя безуспешно. Тем не менее, Скоупс был признан виновным и приговорён уплатить 100 долларов. Акт Батлера был отменен лишь в 1967 году. Суд над Скоупсом вошел в историю как «Обезьяний процесс».
19.
16-летний Анатолий Карпов, на чемпионате Европы по шахматам среди юниоров в Гронингене, 27 декабря 1967 года
Карпов занял 1-е место, на пиджаке значок «Мастер спорта СССР»
25.
Реклама на площади Белорусского вокзала. 1939 год
Советские учёные выдвинули гипотезу о недостатке полиненасыщенных жирных кислот в пище, после чего правительство организовало масштабные меры - в школах и детских садах было введено обязательное принятие рыбьего жира в жидкой форме, ложками. Дети ревели и мучались, но глотали. Кошмарное воспоминание из детства советского человека!
Это продолжалось до выхода указа о запрете рыбьего жира в 1970 году из-за загрязнения морей.
Это продолжалось до выхода указа о запрете рыбьего жира в 1970 году из-за загрязнения морей.
26.
Леонид Гайдай готовит Андрея Миронова к съемкам в знаменитой сцене в фильме «Бриллиантовая рука», Сочи, 1968 год
31.
Саша Решмин будет делать электронно-вычислительную машину. Математическая школа № 2 Исаак Тункель, 1961 год, г. Москва
39.
Король Греции Константин II (справа) и принц Испании Хуан Карлос I (слева) во время спарринга по каратэ. Керкира, Греция, 1966 год
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