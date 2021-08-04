Следов от инъекций не найдено: 15-летнюю школьницу из Москвы, на которую напал незнакомец, подозревают во лжи

В полицию обратился отец девочки. По словам самой пострадавшей, неизвестный мужчина на улице накинулся на неё и уколол в бедро шприцем. Пострадавшая утверждает, что потеряла сознание, но придя в себя смогла добраться до КПП военного училища, где ей вызвали скорую.

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Однако, в больнице медики не обнаружили на теле девушки следов от инъекций. Девушку госпитализировали с диагнозом "острое отравление неизвестным веществом", но историю с незнакомцем она, скорее всего, выдумала.

"На теле девочки не обнаружено следов от каких-либо инъекций. Однако при обследовании выявлено отравление запрещенными веществами. По предварительной информации, девочка историю с инъекцией выдумала сама", - сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.