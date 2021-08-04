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Следов от инъекций не найдено: 15-летнюю школьницу из Москвы, на которую напал незнакомец, подозревают во лжи

Следов от инъекций не найдено: 15-летнюю школьницу из Москвы, на которую напал незнакомец, подозревают во лжи (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 августа 2021 12:36
Сообщество : Истории
Метки: ynews   Москва   Россия   интересное   обман   укол   фото   школьница   
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История о школьнице, которой незнакомец вколол неизвестное вещество на улице, приобрела неожиданный оборот. Девушка оказалась в больнице, где медики не нашли следов от инъекций. Кроме того, 15-летнюю школьницу видели в магазине с молодым человеком.

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Метки: ynews   Москва   Россия   интересное   обман   укол   фото   школьница   
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436
Влад 2 часа назад
Юная наркоманка решила так отмазаться...
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34k
Alex Полчаса назад
Вот сука. Сначала обкурилась или обнюхалась со своим хахалем, а потом историю придумала.
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6k
Игорь Полчаса назад
у Малахова - облом
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8k
Андрей А Час назад
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−9
пальмовое масло Час назад
спутником хотели ширнуть
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91
Thomsen пальмовое масло Полчаса назад
<спутником хотели ширнуть>

я себе третью фазу клинических испытаний немного по-другому представлял....
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11k
Михалыч Час назад
Ну, на видео сформировавшая девушка. Не оправдываю никого, но на вид бывает не сразу ясно 15 или 20. Но приключений на жопу оба наркомана себе точно нашли.
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546
робт 2 часа назад
девственность хоть проверили? а то может "инъекция" была между бёдер
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−2
Flexx U 2 часа назад
Это же какой ТП надо быть чтобы попробовать куй знает что у куй знает кого.....
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23k
Батончик с маком 2 часа назад
Как обычно - я не курил, просто рядом стоял и провонялся, а сиги в карман кто-то подкинул или я не бухал, это жувачка так пахнет
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38k
dima423 2 часа назад
ну ок не уколол, а таблетку дал...разница принципиальна?) мужик явно взрослый, никого ничего не смущает в данной ситуации?)
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10
Странник Виртуальный dima423 2 часа назад
Скорее всего потенциальных клиентов набивает таким образом. Сначала таблетки, потом муть покруче.
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15k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Ещё одна Диана Шурыгина?
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