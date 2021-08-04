Следов от инъекций не найдено: 15-летнюю школьницу из Москвы, на которую напал незнакомец, подозревают во лжи

История о школьнице, которой незнакомец вколол неизвестное вещество на улице, приобрела неожиданный оборот. Девушка оказалась в больнице, где медики не нашли следов от инъекций. Кроме того, 15-летнюю школьницу видели в магазине с молодым человеком.
В полицию обратился отец девочки. По словам самой пострадавшей, неизвестный мужчина на улице накинулся на неё и уколол в бедро шприцем. Пострадавшая утверждает, что потеряла сознание, но придя в себя смогла добраться до КПП военного училища, где ей вызвали скорую.
Однако, в больнице медики не обнаружили на теле девушки следов от инъекций. Девушку госпитализировали с диагнозом "острое отравление неизвестным веществом", но историю с незнакомцем она, скорее всего, выдумала.
"На теле девочки не обнаружено следов от каких-либо инъекций. Однако при обследовании выявлено отравление запрещенными веществами. По предварительной информации, девочка историю с инъекцией выдумала сама", - сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
За шесть часов до "инцидента" 15-летняя москвичка попала на камеры видеонаблюдения. Вместе с ней был неизвестный спутник, который уже задержан. В свой версии произошедшего он рассказал, что познакомился со школьницей на улице. Они вместе зашли в магазин, а после вернулись в парк. Там новый знакомый предложил девушке лекарство, которое используют не по прямому назначению. Беседу прервали прохожие, которые стали кричать: "Держи его!". Молодой человек испугался и убежал.
После общения с полицейскими пострадавшая призналась, что на самом деле никакого нападения не было. А плохо ей стало после того, как она попробовала предложенную приятелем таблетку, сообщают ВЕСТИ,
В данный момент опрашиваются родители девочки, а также круг общения подростка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Источник:
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я себе третью фазу клинических испытаний немного по-другому представлял....