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17 неожиданных фактов о знаменитостях

17 неожиданных фактов о знаменитостях (1 фото + 17 гиф)

Автор:
03 августа 2021 18:29
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: голливуд   звезды   знаменитости   факты   шоу бизнес   
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У кого есть сросшиеся пальцы и лишние соски, а кто коллекционирует безобидные пишущие машинки и... локоны волос знакомых? Узнаете в этой подборке!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: голливуд   звезды   знаменитости   факты   шоу бизнес   
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14  комментариев
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30k
bgv 3 часа назад
про Уокена слышал
а кто все остальные?
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18k
BiZ Полчаса назад
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346
Алексей 38 минут назад
Как я без этого жил?
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26k
Rest Tremor 52 минуты назад
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6k
McAir 2 часа назад
Двух-трёх знаю. Остальные - хз кто это, и тем более насрать на "неожиданные факты" про них.
Пост сей - никчёмный высер пропиндоса!
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3k
Allmaster 3 часа назад
И?
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15k
homerchik 3 часа назад
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2k
Frank Borman 3 часа назад
.
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