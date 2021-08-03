17 неожиданных фактов о знаменитостях

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У кого есть сросшиеся пальцы и лишние соски, а кто коллекционирует безобидные пишущие машинки и... локоны волос знакомых? Узнаете в этой подборке!
1. До 15 лет Майли Сайрус носила имя Дестини Хоуп Сайрус
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2. У Эштона Катчера синдактилия, проще говоря - сросшиеся пальцы на ногах
3. Певица Кеша утверждает, что занималась сексом с призраком
4. У Гарри Стайлса полителия - то есть, у него есть лишние соски
5. Кэти Перри призналась, что у нее есть небольшая коллекция волос других знаменитостей. Среди них локоны Майли Сайрус и Тейлор Свифт
6. Пэрис Хилтон так любит своих собак, что построила для них особняк площадью 28 кв. м, с кондиционером и дизайнерской мебелью
7. До того, как они стали известными актерами, Джон Хэмм преподавал Элли Кемпер актерское мастерство
8. У Тома Хэнкса есть коллекция из более чем сотни винтажных печатных машинок
9. Лесли Манн с 10 лет катается на одноколесном велосипеде и даже умеет делать различные трюки
10. Деннис Куэйд был танцором балета
11. Когда актриса Лейтон Мистер родилась, ее мать отбывала тюремный срок за контрабанду марихуаны
12. Мама Джастина Тимберлейка когда-то была опекуном Райана Гослинга
13. Зои Салдана умеет разводить глаза в разные стороны
14. Николь Кидман с детства панически боится бабочек
15. Пол Ньюман научил Джейка Джилленхола водить машину
16. Марго Робби - воздушная гимнастка, она начала учиться выступать на трапеции в цирковой школе в возрасте 8 лет
17. В 16 лет Кристофер Уокен работал в цирке в качестве ассистента укротителя львов
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: голливуд звезды знаменитости факты шоу бизнес
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