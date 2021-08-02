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Немного позитива и юмора

Немного позитива и юмора (15 фото)

Автор:
02 августа 2021 13:27
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   день вдв   прикол   смешные картинки   
3996
15
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Позитивно- улыбательные картинки. Местами возможны бояны!
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Метки: Юмор   день вдв   прикол   смешные картинки   
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53  комментария
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13k
Booka1a 6 часов назад
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лучше такими стопками не пользоваться... я как-то попользовался, а потом вся спина в круглых засосах
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3k
Нечаинка 8 минут назад
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Ну, они примерно так и выдавались, там целая система была по раздаче фамилий...
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1k
вася васильев 24 минуты назад
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Люди, идущие со скандинавскими палками выглядят так, будто потеряли лыжи, но не подают вида))))
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42k
Максим Т. Полчаса назад
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1k
вася васильев 40 минут назад
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Про закуску забыли))))
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1k
вася васильев 44 минуты назад
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Вызывали ёб@ря-надомника, а пришёл пиз@абол-задушевник)))
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1k
Vovan Petroff Час назад
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Я в прошлом году к пульманологу пришёл с такими "засосами". Он сказал, что норм - можно использовать. А тут вижу - у пловцов на олимпиаде такие же "засосы".
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7k
Кенвуд 3 часа назад
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Видел такие. Круто. В них еще факел окунают и к спине прикладывают
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2k
Билли Бонс 3 часа назад
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Вполне самурайская прическа получилась

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8k
Самка Хорька 3 часа назад
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Угу. Как раз для этого Оренбург и построили. Аккурат в 1743 году.
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2k
Билли Бонс 3 часа назад
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Единственное, что успел услышать Терминатор телепортировавшись в Челябинск:"Б..! Да в нём одной меди тысяч на пять!"
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12k
Сергей 3 часа назад
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2k
Тупняк 4 часа назад
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Так-то палкой можно уработать такого самокатчика. Будет тогда тебе и палки, и самокат...
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13k
Booka1a 5 часов назад
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- Штирлиц, как думаете, война до майских праздников закончится или нет?
- Точно нет, скорее всего до самого Дня Победы продлится
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10k
Сибирячка 5 часов назад
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Ой спасибо!!!. А тут мне все хотят подвести посылку- как бы я поручилась за ее оплату какому то перцу. Только отмазку никак не придумаю по конкретнее.
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38k
dima423 5 часов назад
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да я такими "стопками" еще в детском садике пользовался)
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22k
Ваня 5 часов назад
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с деффками вообще проблем бы не было - имя + пустоголовая 1, и далле по порядку...
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17k
Robin Hood 5 часов назад
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Вспомни юность в сапогах

Ссылка www.youtube.com
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3k
3BE3DA4ET 6 часов назад
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Игаарь.. никаких прилагательных не нужно..
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22k
SerGProS 6 часов назад
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или переходят через Альпы
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5k
Евгений 6 часов назад
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Откуда ты узнал адрес фирмы по замене окон?
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