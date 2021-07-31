Напрасная грусть

Когда я только познакомилась с 70-летней бабушкой и пришла к ней в дом, у неё было несколько тяжелых котиков, нуждающихся в ветпомощи. Потихоньку я стала помогать этим котикам вернуться к нормальной жизни. Один из них был котик Мурзик. Когда я его увидела первый раз, он сидел неподвижно и сжавшись на одном месте. Изо рта свисали, капали слюни и гной. Мне кажется, его грусть от нескончаемой боли ему казалась вечной, но он ошибался. Пока есть те, кому не всё-равно у беззащитных есть шанс на спасение и достойную жизнь ❤