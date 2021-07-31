Напрасная грусть

253
6
Эта история начала в 2015 и продолжается по сегодняшний день.
Когда я только познакомилась с 70-летней бабушкой и пришла к ней в дом, у неё было несколько тяжелых котиков, нуждающихся в ветпомощи. Потихоньку я стала помогать этим котикам вернуться к нормальной жизни. Один из них был котик Мурзик. Когда я его увидела первый раз, он сидел неподвижно и сжавшись на одном месте. Изо рта свисали, капали слюни и гной. Мне кажется, его грусть от нескончаемой боли ему казалась вечной, но он ошибался. Пока есть те, кому не всё-равно у беззащитных есть шанс на спасение и достойную жизнь ❤
×
Огромная благодарность всем неравнодушным людям, которые помогают бездомным животным и отдельная благодарность каждому, кто помогал собирать на санацию ротовой полости для Мурзика ❤
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Семилетняя девочка продала браслетики и пожертвовала больнице 1,8 млн рублей
- В Приамурье женщина приютила 12 котов и трёх собак
- Парень обнаружил под кроватью кошку с котятами, а сейчас они - большая семья
- Хаски спас кошку, брошенную в сумке-холодильнике
- В Екатеринбурге уволили медсестру, занимавшуюся сбором вещей для новорожденных отказников
39
Понравилось39
Новости партнёров