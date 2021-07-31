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Заболевшие лишатся прав

Заболевшие лишатся прав (1 фото)

Автор:
31 июля 2021 08:27
Метки: водители   минздрав   права   
564
1
В России автоматически приостановят действие прав у заболевших водителей

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Метки: водители   минздрав   права   
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26  комментариев
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7k
Саша Смирнов 2 часа назад
На фоне истерии с "ковидом" и ограничений на работу у непривитых, название статьи становится неоднозначным. Ибо сейчас "болеют только ковидом". Все разговоры только о ковиде.
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11k
ss 2 минуты назад
Видать продажи реально срываются. Каждый день столько идиотских статей с рассказами, какие адовы кары постигнут тех, кто не купил себе дозу! В дело пошли все. Начиная от идиота Жирика и вот, заканчивая гаишниками.
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10k
кира 42 минуты назад
Скоро на всех дорогах! Вместо "дуньте в трубочку! " "пописай в баночку!"
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104
Zlaja ptica 47 минут назад
Вроде бы и намерение благое, но как это будет выглядеть в реале.

Приходите вы в поликлинику с жалобами на высокое давление или сердце, а выходите уже пешеходом. То есть человек с подозрением на болезнь, которая может лишить его прав, просто будет бояться идти в поликлинику. Вылечить не вылечат, а прав лишат. И будут лечиться народными средствами, жрать корвалол или в платные клиники ходить, если и их под колпак не возьмут
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3k
Иван 48 минут назад
https://base.garant.ru/70836098/https://base.garant.ru/70836098/
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350
Отец Пигидий 2 часа назад
Все, ухудшающие условия жизни людей законы, нормативы и постановления,были предложены, продвинуты,приняты этой партией и её членами на руководящих постах. Так же этой партией были отклонены законы за которые народ был большинством голосов. Что тут еще добавить?
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13k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Только один вопрос - а как же медицинская тайна?
Ведь речь не только про алкоголиков и наркоманов. Получается, что без моего разрешения, сведения о моем состоянии здоровья, становятся известны широкому кругу лиц в ГИБДД.
То есть сейчас, при обращении к врачу, меня будут спрашивать, а водитель ли я, чтобы в случае чего, сообщить куда надо?
Или это касается только профессиональных водителей?
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14k
albedo 3 часа назад
Оно и правильно: нечего алкашне и наркоманам управлять источниками повышенной опасности (автомобилями)
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104
Zlaja ptica albedo Час назад
Вы явно не понимаете смысла написанного.

Если человек попадает в наркодиспансер, его данные отправляются в гибдд и сейчас.

Тут вопрос в другом. Приходите вы в поликлинику с жалобами на высокое давление или сердце, а выходите уже пешеходом
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104
Zlaja ptica albedo 2 минуты назад
Правда? Вы давно медкомиссию на права проходили? Не за бабки?

...

Но это не дает право ГИБДД лишать человека прав. Вообще прав может лишить только суд
....

Конечно, но основание - предоставление данных из лечебного заведения или мед экспертизы.
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81k
Taras Kozalupko 3 часа назад
Разумно!
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