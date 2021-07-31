Заболевшие лишатся прав

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В России автоматически приостановят действие прав у заболевших водителей
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Минздрав России будет подсказывать МВД, кто из водителей заболел недугом, с которым запрещено управлять автомобилем. Приостановка действия прав будет происходить автоматически. Об этом свидетельствует проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения».
«Если врач на очередном медосмотре обнаруживает у водителя заболевание, которое является противопоказанием для вождения, его направят на „внеочередное медицинское освидетельствование“ к врачу-специалисту. С этого момента ведомство автоматически приостанавливает действие водительских прав», — передает «Коммерсант».
Если заболевание не подтверждается, то ГИБДД действие прав восстановит, получив от клиники соответствующее электронное заключение. При выявлении ограничений к вождению гражданину предложат получить новые права с соответствующей отметкой. Если водить машину запрещено, то удостоверение аннулируется окончательно.
Список болезней, при которых запрещено иметь водительские права, утвержден постановлением правительства №1604. В него входят проблемы со зрением, неработоспособность конечностей, алкоголизм, наркомания и др. Планируется, что изменения вступят в силу в марте 2022 года.
«Если врач на очередном медосмотре обнаруживает у водителя заболевание, которое является противопоказанием для вождения, его направят на „внеочередное медицинское освидетельствование“ к врачу-специалисту. С этого момента ведомство автоматически приостанавливает действие водительских прав», — передает «Коммерсант».
Если заболевание не подтверждается, то ГИБДД действие прав восстановит, получив от клиники соответствующее электронное заключение. При выявлении ограничений к вождению гражданину предложат получить новые права с соответствующей отметкой. Если водить машину запрещено, то удостоверение аннулируется окончательно.
Список болезней, при которых запрещено иметь водительские права, утвержден постановлением правительства №1604. В него входят проблемы со зрением, неработоспособность конечностей, алкоголизм, наркомания и др. Планируется, что изменения вступят в силу в марте 2022 года.
Авторский пост
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Приходите вы в поликлинику с жалобами на высокое давление или сердце, а выходите уже пешеходом. То есть человек с подозрением на болезнь, которая может лишить его прав, просто будет бояться идти в поликлинику. Вылечить не вылечат, а прав лишат. И будут лечиться народными средствами, жрать корвалол или в платные клиники ходить, если и их под колпак не возьмут
Ведь речь не только про алкоголиков и наркоманов. Получается, что без моего разрешения, сведения о моем состоянии здоровья, становятся известны широкому кругу лиц в ГИБДД.
То есть сейчас, при обращении к врачу, меня будут спрашивать, а водитель ли я, чтобы в случае чего, сообщить куда надо?
Или это касается только профессиональных водителей?
Или если с утра не пошлёшь кого-нибудь на 3 буквы, то утро не задалось?
Попробуй послать свою мать, жену или дочь. Может полегчает?
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Тут нет "этической" составляющей.
Есть 323 ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" который все это подробно расписывает.
В частности статья 13.
Так же есть 152 ФЗ "О персональных данных".
Если человек попадает в наркодиспансер, его данные отправляются в гибдд и сейчас.
Тут вопрос в другом. Приходите вы в поликлинику с жалобами на высокое давление или сердце, а выходите уже пешеходом
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Но это не дает право ГИБДД лишать человека прав.
Вообще прав может лишить только суд.
ГИБДД обращается в суд с представлением лишить прав.
Потому что список болезней для отстранения от вождения вполне конкретен, и там нет ни высокого давления или болезни сердца.
...
Но это не дает право ГИБДД лишать человека прав. Вообще прав может лишить только суд
....
Конечно, но основание - предоставление данных из лечебного заведения или мед экспертизы.