Заболевшие лишатся прав

Минздрав России будет подсказывать МВД, кто из водителей заболел недугом, с которым запрещено управлять автомобилем. Приостановка действия прав будет происходить автоматически. Об этом свидетельствует проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения».



«Если врач на очередном медосмотре обнаруживает у водителя заболевание, которое является противопоказанием для вождения, его направят на „внеочередное медицинское освидетельствование“ к врачу-специалисту. С этого момента ведомство автоматически приостанавливает действие водительских прав», — передает «Коммерсант».



Если заболевание не подтверждается, то ГИБДД действие прав восстановит, получив от клиники соответствующее электронное заключение. При выявлении ограничений к вождению гражданину предложат получить новые права с соответствующей отметкой. Если водить машину запрещено, то удостоверение аннулируется окончательно.



Список болезней, при которых запрещено иметь водительские права, утвержден постановлением правительства №1604. В него входят проблемы со зрением, неработоспособность конечностей, алкоголизм, наркомания и др. Планируется, что изменения вступят в силу в марте 2022 года.