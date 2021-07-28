Сам дурак или хамство в Интернете

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Каждый, кто активно общается в социальных сетях или на интернет-форумах, рано или поздно (скорее рано) сталкивается с хамством.
Например, с тем, что незнакомые люди в своих сообщениях начинают его поливать грязью, ругать, оскорблять (порой прямо таки нецензурно).
Например, с тем, что незнакомые люди в своих сообщениях начинают его поливать грязью, ругать, оскорблять (порой прямо таки нецензурно).
Человека, далекого от психологии, все это может расстраивать и очень нервировать.
Повышается давление, он может потерять спокойствие, мечтать отстоять справедливость и отомстить обидчику.
Повышается давление, он может потерять спокойствие, мечтать отстоять справедливость и отомстить обидчику.
Ну, а человек, знакомый с психологией, так реагировать, конечно, не будет.
Дело в том, что он знает секрет — а точнее реальную подоплеку всех обидных высказываний, которые позволяет себе хамоватый оппонент.
(я знаю пароль, я вижу ориентир….)
И я сейчас Вам об этом секрете расскажу.
Отныне Вы всегда сможете спокойно реагировать на любые неприятные посты в интернете.
Но сначала сделаю небольшое пояснение.
В психологии существует так называемый «тест Роршаха».
Дело в том, что он знает секрет — а точнее реальную подоплеку всех обидных высказываний, которые позволяет себе хамоватый оппонент.
(я знаю пароль, я вижу ориентир….)
И я сейчас Вам об этом секрете расскажу.
Отныне Вы всегда сможете спокойно реагировать на любые неприятные посты в интернете.
Но сначала сделаю небольшое пояснение.
В психологии существует так называемый «тест Роршаха».
×
Суть теста очень простая – человеку показывают чернильное пятно сложной формы и просят рассказать, что на этом пятне изображено.
Каждый «увидит» в этом бесформенном пятне что-то свое.
Он увидит тот образ, который отражает его истинное состояние.
Например, гневного дракона, или целующихся людей, или веселую бабочку.
Поэтому, рассказывая о том, какие образы «видит» в пятне, человек на самом деле рассказывает о самом себе.
Каждый «увидит» в этом бесформенном пятне что-то свое.
Он увидит тот образ, который отражает его истинное состояние.
Например, гневного дракона, или целующихся людей, или веселую бабочку.
Поэтому, рассказывая о том, какие образы «видит» в пятне, человек на самом деле рассказывает о самом себе.
Общение в социальных сетях или на интернет-форумах имеет ту же самую суть.
Так сказать подоплёку.
Ведь чем отличается общение в реальности от общения в интернете?
Отличается пониманием.
Чтобы понимать другого человека, недостаточно знать, что он говорит, важно знать, каковы его отношения с его социальным кругом.
Например, если у Вас есть настоящий друг, то Вы на самом деле знаете не его самого, а о множестве его отношений с другими людьми: Вы знаете, каков он в отношениях со своими родителями, с супругом (супругой), с детьми, с начальником и подчинёнными, с другими вашими общими знакомыми.
Именно знание всего этого объема отношений и отличает общение в реальности от общения в интернете.
Так сказать подоплёку.
Ведь чем отличается общение в реальности от общения в интернете?
Отличается пониманием.
Чтобы понимать другого человека, недостаточно знать, что он говорит, важно знать, каковы его отношения с его социальным кругом.
Например, если у Вас есть настоящий друг, то Вы на самом деле знаете не его самого, а о множестве его отношений с другими людьми: Вы знаете, каков он в отношениях со своими родителями, с супругом (супругой), с детьми, с начальником и подчинёнными, с другими вашими общими знакомыми.
Именно знание всего этого объема отношений и отличает общение в реальности от общения в интернете.
А теперь посмотрите с этой точки зрения на человека, который пишет Вам хамские сообщения в интернете.
Что он знает о Вас?
Что он знает о Вашем социальном круге, о Ваших отношениях с близкими и знакомыми?
Ровным счётом ничего!
Таким образом, он общается не с Вами, а с полностью выдуманным фантомом, который целиком и полностью находится внутри его собственной головы.
Что он знает о Вас?
Что он знает о Вашем социальном круге, о Ваших отношениях с близкими и знакомыми?
Ровным счётом ничего!
Таким образом, он общается не с Вами, а с полностью выдуманным фантомом, который целиком и полностью находится внутри его собственной головы.
Переписываясь с Вами, по существу, он разговаривает с самим собой.
Чей образ нарисовал он в своем воображении, если Вы, как реальный человек, ему абсолютно неизвестны?
Разумеется, он нарисовал свой образ.
Во как.
У него в воображении создан полноценный образ того, как он Вас «видит».
Но этот образ – чистой воды его фантазия, отражающая его мир, а не Ваш.
Т.е. если Вы увидели, что в комментариях к Вашей фотографии или посту написана глупость или хамство, то следует понимать, что эту глупость и хамство человек адресует образу самого себя.
Это он так к самому себе обращается.
Хотя пребывает в иллюзии, что пишет Вам.
Это очень сильно напоминает «тест Роршаха», только вместо чернильного пятна используется текст сообщений.
И в этом сообщении человек рассказывает не о Вас, а о самом себе.
Если незнакомый Вам человек по ту сторону компьютера пишет «да ты — дурак» и «такой сякой», то бессмысленно на него обижаться.
Ведь эти слова, на самом деле, он пишет сам себе, и означают они «это я — дурак» и «такой сякой».
Чей образ нарисовал он в своем воображении, если Вы, как реальный человек, ему абсолютно неизвестны?
Разумеется, он нарисовал свой образ.
Во как.
У него в воображении создан полноценный образ того, как он Вас «видит».
Но этот образ – чистой воды его фантазия, отражающая его мир, а не Ваш.
Т.е. если Вы увидели, что в комментариях к Вашей фотографии или посту написана глупость или хамство, то следует понимать, что эту глупость и хамство человек адресует образу самого себя.
Это он так к самому себе обращается.
Хотя пребывает в иллюзии, что пишет Вам.
Это очень сильно напоминает «тест Роршаха», только вместо чернильного пятна используется текст сообщений.
И в этом сообщении человек рассказывает не о Вас, а о самом себе.
Если незнакомый Вам человек по ту сторону компьютера пишет «да ты — дурак» и «такой сякой», то бессмысленно на него обижаться.
Ведь эти слова, на самом деле, он пишет сам себе, и означают они «это я — дурак» и «такой сякой».
Так как же отвечать на хамство в соц. сетях?
Ровным счетом никак.
Психолог не обижается на тест Роршаха, это нелепо.
Точно так же нелепо обижаться на чужие хамские сообщения в соц. сетях.
Ровным счетом никак.
Психолог не обижается на тест Роршаха, это нелепо.
Точно так же нелепо обижаться на чужие хамские сообщения в соц. сетях.
Относитесь к ним с сочувствием, ведь человек всю правду о себе рассказывает, хотя и не понимает этого.
Ну, а если честно – то, даже понимая всё это и всю эту психологию, иногда так хочется заехать в бубен хамлу из интернета.
Ну, а если честно – то, даже понимая всё это и всю эту психологию, иногда так хочется заехать в бубен хамлу из интернета.
Источник:
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Метки: культура общения оскорбления хамство
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На уместное возмущение от такого "слабока" ты додумаешься либо обматерить, либо "дать в бубен".
Вижу я, быдло ты обыкновенное. И на таких находится либо быдлан петушистее, либо адекват физически крупнее.
Вывод? Клюв прикрой и веди себя с людьми так, как хочешь чтоб они себя вели с тобой.
Автор объявил себя закрытой книгой и "пятном Роршаха", однако по надменно-ироничному тону, с которым он менторски дает советы, которые у него никто не просил, высокопарно рассуждает про очевидные всем, кому больше трех лет, вещи и пр. легко угадывается мягко говоря не профессор и не ветеран горячих точек. Пришла зануда от гладильной доски и будет тут элиту диванных войск, в свое время на этом сайте закопавшую Украину и дочерей офицеров, учить сраться в каментах, блин.
1 Злой волк
2 Клоуны
3 Африканки с барабанами
4 Добрый пёсик
5 Мотылёк
6 шаман или поп
7 баба перед зеркалом
8 мужик в очках
9 Париж
10 Морские коньки в водорослях
"Херой" чуть не описялся, за то какой смелый был в интернете!
Мне похрену на тех,кто не согласен с моим мнением в интернете - так же как и тем ,кто отстаивает своё - похрену на моё мнение.
Минусаторы и вставляющие *Блин Дебилы*- Лаврова взамен своего мнения - эти и вовсе лесом.
Так что если вам хамят, то знайте - это недооцененный петушок. Ну или пользователь из стран-лимитрофов (они там дикие).
Но далеко не всегда.
Рассуждения основаны на одном ложном постулате - "Ты - это твои отношения с людьми".
Но это совершенно неправильно. К примеру, почти все серийные убийцы были замечательными семьянинами, ни в чем порочащем не замечены. А шизофреника даже не каждый врач определит, их раскрывают только странные поступки или кризисы заболевания.
И в то же время мизантропы очень даже могут быть весьма доброжелательными к людям, хотя и не желают с ними общаться. Примеров полно в Голливуде - рано или поздно их раскрывают.
Скорее, статья похожа на оправдание ботаника-психолога с первого курса, перед самим собой, за то, что он ответить еще не может или не умеет.
На деле, помогает лишь игнор. Собака может тявкать на закрытую дверь, но довольно быстро это ей надоедает.
Шизофреники, серийные убийцы - это из области криминала и психиатрии.
А при общении в соцсетях мы говорим об отсутствии культуры и воспитания, иногда интеллекта, предполагая, что наши собеседники всё-таки психически здоровы.
Хотя, я иногда начинаю в этом сомневаться.
Понятно, что реакция на поведение преступника и поведение просто хама, совсем разная.
Ведь никого не впечатлит, если сказать, что культурная мама троих детей вечером кроет матом в интернете, а утром идет с детьми на балет. Или девочка-гот, никому не говоря, спасает за свои мизерные деньги котенка.
В интернете многие находят отдушину для своих низменных страстей. Выпускают пар, иногда открывая свою истинную натуру, а иногда просто срывая злость от мужа, начальника, детей...
Мы не можем судить об их побуждениях. Как и не можем быть уверены, что не говорим с тем же убийцей.
Анализ постов никто из нормальных психологов делать не будет без предъявления самого объекта.
Тем более, выше не раз замечали, что комментарии часто пишут за деньги или просто боты.
По сути, весь вопрос в том, как отличить, на что стоит отвечать, а на что нет. Но это очень просто - смотрите на грамотность. Если вас оскорбляют с ошибками - это быдло, оно иначе не умеет, и не заслуживает ответа. А вот если нет... ну тут есть повод задуматься, может стоит и ответить?
P.S. да, я изучал психологию. Не всю же жизнь я был дальнобойщиком....
1) ощутимая часть агрессивных комментаторов в интернете вовсе не подходит под это описание, это люди лоббирующие определенную позицию за вознаграждение - и их стало до ужаса много и их сообщения легко вычленяются по определенным критериям;
2) в конце поста фраза "Ну, а если честно" лишняя - у читающего моментально появляется вполне логичное умозаключение, что до этого ему врали;