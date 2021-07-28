Сам дурак или хамство в Интернете

Переписываясь с Вами, по существу, он разговаривает с самим собой.

Чей образ нарисовал он в своем воображении, если Вы, как реальный человек, ему абсолютно неизвестны?

Разумеется, он нарисовал свой образ.

Во как.



У него в воображении создан полноценный образ того, как он Вас «видит».

Но этот образ – чистой воды его фантазия, отражающая его мир, а не Ваш.



Т.е. если Вы увидели, что в комментариях к Вашей фотографии или посту написана глупость или хамство, то следует понимать, что эту глупость и хамство человек адресует образу самого себя.

Это он так к самому себе обращается.

Хотя пребывает в иллюзии, что пишет Вам.



Это очень сильно напоминает «тест Роршаха», только вместо чернильного пятна используется текст сообщений.



И в этом сообщении человек рассказывает не о Вас, а о самом себе.

Если незнакомый Вам человек по ту сторону компьютера пишет «да ты — дурак» и «такой сякой», то бессмысленно на него обижаться.

Ведь эти слова, на самом деле, он пишет сам себе, и означают они «это я — дурак» и «такой сякой».