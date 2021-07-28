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Сам дурак или хамство в Интернете

Сам дурак или хамство в Интернете (9 фото)

Автор:
28 июля 2021 21:04
Метки: культура общения   оскорбления   хамство   
1541
9
Каждый, кто активно общается в социальных сетях или на интернет-форумах, рано или поздно (скорее рано) сталкивается с хамством.
Например, с тем, что незнакомые люди в своих сообщениях начинают его поливать грязью, ругать, оскорблять (порой прямо таки нецензурно).
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Метки: культура общения   оскорбления   хамство   
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ОперАтоР 10 часов назад
чушь какая, тупой пост слабока, не могущего даже на словах за себя постоять :) дать тебе в бубен, так и обмочишься
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9k
Antique computer Час назад
Психолухи, которых мы заслужили на фишках.
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8k
Алексей 2 часа назад
Хамство в инете появляется прежде всего из за отсутствия возможности "ответить за базар")) Только лишь.
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13k
Колька Валеркин сын 5 часов назад
Танюш, тебя че на буях оттаскали в интернетах или рассказали как ты с кем и сколько раз? Обидели мышку и накакали в норку?
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10k
Denissg 8 часов назад
Доктор, а откуда у вас такие картинки?
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10k
Василенко Татьяна 8 часов назад
Завидую людям с воображением, которые что-то видят в «тесте Роршаха». Сколько ни смотрю - для меня это тупо цветные или черно-белые кляксы - и никаких других ассоциаций. Со мной что-то не так?
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3k
Джордж. Вашингтон. 8 часов назад
Ну а если честно, автор рассматривает крайне простую ситуацию и несколько заблуждается в своей уверенности по поводу тупости своих оппонентов. Я про сравнение с чернильным пятном, например. То, в которое глядишь, описываешь и на самом деле изливаешь свой внутренний мир. Вы напрасно думаете, что анонимность доступная в интернете делает вас загадкой. Общаясь с кем-то вы должны будете чем-то обосновывать свою точку зрения. Анонимность - это на первый взгляд хорошо. Но есть и обратная сторона медали - здесь вы не как в реальном мире, где легко отличить школьника от профессора, поскольку школьник может выдать себя за профессора. Вам нужно доказать авторитетность собственного мнения - и это первое, что у вас попросят. Школьник не сможет долго выдавать себя за профессора. Особенно, когда в соседнем посте ты только что был ветеран двадцати горячих точек. Но и ваши оппоненты тоже люди. Вы можете их вывести на откровенность, пока он вас пытается развести, а может наоборот. И всё это на публике. У комментаторов обычный азарт и кураж, за этим и приходят.
Автор объявил себя закрытой книгой и "пятном Роршаха", однако по надменно-ироничному тону, с которым он менторски дает советы, которые у него никто не просил, высокопарно рассуждает про очевидные всем, кому больше трех лет, вещи и пр. легко угадывается мягко говоря не профессор и не ветеран горячих точек. Пришла зануда от гладильной доски и будет тут элиту диванных войск, в свое время на этом сайте закопавшую Украину и дочерей офицеров, учить сраться в каментах, блин.
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194
Zlaja ptica Джордж. Вашингтон. 7 часов назад
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5k
newegg 9 часов назад
Давайте поделимся кто что видит на картинках
1 Злой волк
2 Клоуны
3 Африканки с барабанами
4 Добрый пёсик
5 Мотылёк
6 шаман или поп
7 баба перед зеркалом
8 мужик в очках
9 Париж
10 Морские коньки в водорослях

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6k
Мистер Фикс 9 часов назад
Теперь тут слет психологов
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580k
NAZARETH 9 часов назад
Наболело?
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9k
Шурум-бурум 9 часов назад
еще обиженные от собственного бессилия и глупости ставят минусы с твинков под любые комментарии более продвинутых оппонентов
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25k
Лабуда 9 часов назад
Ополчение ДНР поймали тролля в интернете.
"Херой" чуть не описялся, за то какой смелый был в интернете!

Ссылка youtu.be
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 9 часов назад
Не важно,как лают в ваш адрес -Важно ,на сколько это вас задевает.
Мне похрену на тех,кто не согласен с моим мнением в интернете - так же как и тем ,кто отстаивает своё - похрену на моё мнение.
Минусаторы и вставляющие *Блин Дебилы*- Лаврова взамен своего мнения - эти и вовсе лесом.
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15k
Игорь Хомченко 9 часов назад
Тут бы и не согласится с автором. Причины следует искать в другом. Немотивированная агрессия в интернете характерна петушкам малолетним, кои с помощью агрессии и хамства пытаются поднять собственную значимость. Ибо сила и агрессия - суть есть ныне основополагающие принципы межличностного общения и не только в интернетах. А анонимность интернета только тому на руку.
Так что если вам хамят, то знайте - это недооцененный петушок. Ну или пользователь из стран-лимитрофов (они там дикие).
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9k
Кыся 10 часов назад
Забавно, и в большинстве случаев справедливо.
Но далеко не всегда.
Рассуждения основаны на одном ложном постулате - "Ты - это твои отношения с людьми".
Но это совершенно неправильно. К примеру, почти все серийные убийцы были замечательными семьянинами, ни в чем порочащем не замечены. А шизофреника даже не каждый врач определит, их раскрывают только странные поступки или кризисы заболевания.
И в то же время мизантропы очень даже могут быть весьма доброжелательными к людям, хотя и не желают с ними общаться. Примеров полно в Голливуде - рано или поздно их раскрывают.

Скорее, статья похожа на оправдание ботаника-психолога с первого курса, перед самим собой, за то, что он ответить еще не может или не умеет.

На деле, помогает лишь игнор. Собака может тявкать на закрытую дверь, но довольно быстро это ей надоедает.
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5k
schmubu 10 часов назад
спасибо, Кэп.
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18k
Ego sum qui sum 10 часов назад
написано в основном верно, пара замечаний:
1) ощутимая часть агрессивных комментаторов в интернете вовсе не подходит под это описание, это люди лоббирующие определенную позицию за вознаграждение - и их стало до ужаса много и их сообщения легко вычленяются по определенным критериям;
2) в конце поста фраза "Ну, а если честно" лишняя - у читающего моментально появляется вполне логичное умозаключение, что до этого ему врали;
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2k
Дмитрий 10 часов назад
Сам дурак.
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