3.

Нормальная практика покупки технологий И сейчас лучше бы по той рецептуре делали, чем нынешняя таблица Менделеева. В России традиционно делали мороженое в ресторанах порционно. Дорогое и очень вкусное.



В СССР решили сделать это лакомство доступным для трудящихся закупив американское оборудование для массового его производства огромными партиями. Но старались сохранять старую русскую рецептуру. А теперь пришли к тому же массовому многотиражному безвкусию, что и в Америке...