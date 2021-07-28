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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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3.
В Москвe на американском оборудовании и по американской рецептуре, привезённой в 1936 г. А. Микояном из США, был выпущен первый знаменитый советский «Пломбир», 1937 год
Нормальная практика покупки технологий И сейчас лучше бы по той рецептуре делали, чем нынешняя таблица Менделеева. В России традиционно делали мороженое в ресторанах порционно. Дорогое и очень вкусное.
В СССР решили сделать это лакомство доступным для трудящихся закупив американское оборудование для массового его производства огромными партиями. Но старались сохранять старую русскую рецептуру. А теперь пришли к тому же массовому многотиражному безвкусию, что и в Америке...
В СССР решили сделать это лакомство доступным для трудящихся закупив американское оборудование для массового его производства огромными партиями. Но старались сохранять старую русскую рецептуру. А теперь пришли к тому же массовому многотиражному безвкусию, что и в Америке...
4.
Освобожденные военнопленные радуются в тот момент, когда их самолет взлетает из Ханоя, 12 февраля 1973г. во время операции " Возвращение домой "
6.
Американский бомбардировщик North American B-25 Mitchell ставит дымовую завесу, которая должна обеспечить скрытность подхода группы американских ударных самолётов для атаки по японским береговым объектам; Тихоокеанский ТВД; 1943-1945 гг
12.
Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль стреляет из американского самозарядного карабина М1 в окрестностях Солсбери, Британия, 23 марта 1944 года
14.
Офицер Таманской дивизии рвёт флаг СССР, снятый с расстрелянного Дома Советов. Москва, 5 октября 1993 года
16.
Римский папа Иоанн Павел II во время своего визита на завод Ferrari в Маранелло. Италия, 4 июня 1988 года
18.
Вот эти турбины Гиндукушской ГЭС на реке Мургаб (сейчас - Республика Туркменистан) попали в объектив С.М.Прокудина-Горского в 1911 г.
Сама станция начала работать в 1909 и, имея мощность 1.2 МВт, была на тот момент не единственной, но самой мощной в Российской Империи. Именно этот задел и использовался в дальнейшем в знаменитом плане ГОЭЛРО.
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Диего Mapадона показывает Фиделю Кастро красивую татуировку с изобрaжением того же Фиделя. 2001 год
20.
29 октября 1965 года, в парижском театре Marigny Одри Хепберн была вручена награда " Victoire du Cinema"
Вручала ей эту награду Джина Лоллобриджида. На фотографии обе актрисы выглядят очень взволнованными и одинаково счастливыми
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Стюардессы американской авиакомпании «Braniff International Airways» в психоделической униформе, разработанной итальянским модельером Эмилио Пуччи. 1966 г.
23.
Стюардессы Singapore Airlines в пестрых саронгах, разработанных французским модельером Пьером Бальменом. 1968 г.
24.
Пять пар стюардесс-близняшек снимаются в рекламе авиакомпании «Trans World Airlines». США. 1956 г.
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Жан Маре, Ирина Скобцева и Элина Быстрицкая (Фото: Виктор Руйкович, 1963 год, г. Москва, МАММ/МДФ)
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К тому, какое мороженное сейчас продают в России, США никаким боком.