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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
28 июля 2021 00:28
Метки: история   ретро   фото   
369
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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Источник:

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Метки: история   ретро   фото   
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17k
Robin Hood 6 часов назад
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5k
newegg 5 часов назад
Автор совершенно напрасно катит бочку на американское мороженное, оно очень разнообразное и вкусное. Первое советское массовое мороженое, те самые "Пломбир" и "Эскимо", производили по американскому рецепту.
К тому, какое мороженное сейчас продают в России, США никаким боком.

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RALEXXX 5 часов назад
А у Лёни то и в молодости брови ого-го какие были!
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