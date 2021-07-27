Ревнивый уралец убил девушку из-за переписки в соцсетях

На Урале ревнивый парень был приговорён к 8 годам колонии строгого режима за убийство своей возлюбленной. Парень прочёл переписки девушки и не смог сдержать своих чувств. После совершения преступления пару дней он писал себе СМС-ки с её телефона, чтобы отвести от себя подозрения.
Убийство произошло 13 мая 2019 года. Тогда парень был со своей девушкой в частном доме. Пока она спала, он залез в её телефон и обнаружил какие-то сообщения в соцсетях (как именно не сообщается).
В приступе ревности он накинулся на возлюбленную и задушил её во сне. Тело он сначала спрятал в погреб, но потом решил закопать во дворе.
Чтобы отвести от себя подозрения, парень писал сам себе сообщения с телефона девушки, сообщая, что она якобы уехала в Екатеринбург. После этого он продал телефон.
«После того, как родственники убитой забеспокоились о том, что женщина не выходит на связь, оперативники отдела полиции № 29 ОВД "Заречный" предприняли меры по выяснению всех обстоятельств. В том числе было решено проверить на детекторе лжи указанного мужчину, который, надо сказать, виду не подавал, как будто ничего не произошло, пояснял сыщикам, что женщина якобы уехала в Екатеринбург. Однако после того, как проведение полиграфа было закончено, стало ясно, что фигурант обладает информацией о деталях убийства, которые посторонний человек попросту знать не мог, и он понял, что отпираться бесполезно, рассказав всю правду о том, что произошло на самом деле. В том числе подозреваемый сам указал место сокрытия тела убитой им женщины», – рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
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Ну хорошо, вышки нету, но пожизненное то есть как минимум.