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Ревнивый уралец убил девушку из-за переписки в соцсетях

Ревнивый уралец убил девушку из-за переписки в соцсетях (1 фото)

Автор:
27 июля 2021 14:11
Сообщество : Истории
Метки: Россия   переписка   преступление   ревность   соцсети   убийство   урал   
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На Урале ревнивый парень был приговорён к 8 годам колонии строгого режима за убийство своей возлюбленной. Парень прочёл переписки девушки и не смог сдержать своих чувств. После совершения преступления пару дней он писал себе СМС-ки с её телефона, чтобы отвести от себя подозрения.

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Метки: Россия   переписка   преступление   ревность   соцсети   убийство   урал   
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19  комментариев
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Илья 57 минут назад
План дерьмо , парень тупой. Кто же так убивает и следы прячет?
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Великий Кормчий 19 минут назад
8 лет за умышленное убийство??? Вы серьёзно?
Ну хорошо, вышки нету, но пожизненное то есть как минимум.
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569
korney 21 минуту назад
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7k
insaider 39 минут назад
Соц.сети до добра не доведут!
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952
Kvint 47 минут назад
Что правда?! всего 8 лет за такое? Гуманно!
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Inter 48 минут назад
а что, сейчас полиграф можно к делу приобщить??? вроде это не считалось раньше доказательством
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