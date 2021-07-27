Сокол в честном бою сразился с квадрокоптером и операторы лишились электронного глаза

А также то, что грозная хищная птица как раз совершает облёт своих владений и ничто не ускользнёт от его острого глаза и добыча, если попала, уже не уйдёт из цепких когтистых лап.

Не известно, принял ли сокол электронный летательный аппарат за хищника, подбирающегося к его гнездовью, или разглядел не в меру жужжащую добычу - в любом случае участь его была предрешена.