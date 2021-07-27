Сокол в честном бою сразился с квадрокоптером и операторы лишились электронного глаза

На Камчатке для съёмки экологического обзора местности блогеры запустили в полёт квадрокоптер. Они и представить себе не могли, что находятся на охотничьей территории сокола.
А также то, что грозная хищная птица как раз совершает облёт своих владений и ничто не ускользнёт от его острого глаза и добыча, если попала, уже не уйдёт из цепких когтистых лап.
Не известно, принял ли сокол электронный летательный аппарат за хищника, подбирающегося к его гнездовью, или разглядел не в меру жужжащую добычу - в любом случае участь его была предрешена.
На видео смазливая девица лопочет, что сокол украл летающий глаз - это неправда. Благородная птица не крадёт, а берёт своё по праву - соколиному, других она и не знает.
Ниже полная версия верхнего видео. На нём сокол проявляет милость к поверженному противнику, позволяя полюбоваться единственным глазом на последний в его электронной жизни закат.
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