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Сокол в честном бою сразился с квадрокоптером и операторы лишились электронного глаза

Сокол в честном бою сразился с квадрокоптером и операторы лишились электронного глаза (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 июля 2021 06:19
Сообщество : Животные
Метки: Правo   Россия   видео   гнездо   добыча   камчатка   охота   территория   
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На Камчатке для съёмки экологического обзора местности блогеры запустили в полёт квадрокоптер. Они и представить себе не могли, что находятся на охотничьей территории сокола.

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Метки: Правo   Россия   видео   гнездо   добыча   камчатка   охота   территория   
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4  комментария
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6k
Sterling Malory Archer Час назад
Квадрик своё отснял! врятли ему было суждено отснять кадры покруче, летай он хоть 10 лет
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5k
★Lucifer★ Час назад
Нафиг, ибо нефиг!
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157k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
зато кадры шик.
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1k
Пихайло 2 часа назад
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