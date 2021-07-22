Пользователи Твиттера устроили соревнование, в какой стране дороги хуже

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В юмористическом аккаунте NoContextBrits недавно была опубликована фотография залатанного дорожного покрытия с надписью "Только в Британии дорога может выглядеть так". Люди посмеялись, но не согласились! И предоставили на рассмотрение свои варианты раздолбанных дорог - мол, это вы еще не видели, что у нас творится. Тред моментально обрел популярность, и вот лучшие ответы.
Вот с чего всё началось: "Только в Британии дорога может выглядеть так"
А дальше - реакция на пост.
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5. "Во Флориде мы вообще внимания не обращаем на "детские" ямы на дороге. Наши способны поглотить грузовик целиком"
10. "Вы по ней можете хотя бы ездить. А у нас вот такая красота в Джексоне, штат Миссисипи"
14. "Привет из Мичигана. Офицер городской полиции стоит в дорожной яме. Его рост - 196 см"
15. "Это главный министр одного из штатов в Индии. Во время своего визита в США он заявил, что дороги в его штате лучше, чем в Вашингтоне. Вот одна из дорог в его штате"
19. "Да что там дороги! У нас в Колорадо целые мосты обрушиваются - без всякого предупреждения"
20. "Тем временем в Аризоне власти тратят деньги на бесполезный "аудит", а дороги наши продолжают приходить в упадок"
21. "Приготовьтесь к запуску в космос, если едете по некоторым дорогам в Бельгии в летнее время..."
24. "Самые плохие дороги - в Нигерии, тут и обсуждать нечего. Нигерийские выбоины настолько суровы, что формируют собой карту страны"
25. "Привет из Балтимора. Семь лет назад у нас целый городской район провалился. Через три года после ремонта в этом месте опять появились проблемы. В следующий раз они, наверное, будут коктейльными палочками все это скреплять"
28. "Это главная дорога (хайвей) между столицей Афганистана Кабулом и Кандагаром (вторым крупнейшим городом страны)"
30. "Я считаю, что здесь недостаточно хорошо представлен юг США. Вы должны увидеть знаменитые дорожные ямы Нового Орлеана"
34. "А я вам покажу район Нью-Йорка, Куинс. Отсюда буквально два квартала до стадиона, где играет бейсбольная команда "Нью-Йорк Метс"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Ростов Великий, временный въезд в город с трассы, построенный в 1979 году на время ремонта основной дороги перед Олимпиадой.
Дорога понравилась местным, и её не стали разбирать. Дорогу проложили через пойму реки Ишня, и в паводок 2013(!) года река пошла по старому руслу, смыв полотно. Пока дорожнтки закупали песок чтобы засыпать ямы, блоггеры набомбили фоточек, и столуются с них уже почти десять лет.
В 2014 году дорогу перестроили по всем правилам военно-инженерного искусства.
3 место - Индия
2 место - Африка
1 место - США.