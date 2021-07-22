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Пользователи Твиттера устроили соревнование, в какой стране дороги хуже

Пользователи Твиттера устроили соревнование, в какой стране дороги хуже (37 фото)

Автор:
22 июля 2021 14:52
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   дороги   плохие дороги   приколы   приколы из соцсетей   соцсети   твиттер   убитые дороги   
1445
37
В юмористическом аккаунте NoContextBrits недавно была опубликована фотография залатанного дорожного покрытия с надписью "Только в Британии дорога может выглядеть так". Люди посмеялись, но не согласились! И предоставили на рассмотрение свои варианты раздолбанных дорог - мол, это вы еще не видели, что у нас творится. Тред моментально обрел популярность, и вот лучшие ответы.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   дороги   плохие дороги   приколы   приколы из соцсетей   соцсети   твиттер   убитые дороги   
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14  комментариев
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4k
Борис Карабанов Час назад
Везде есть и плохие, и хорошие дороги, но нужно очень тонко чувствовать разницу - в России дороги плохие из-за Путина, единороссов и распила бюджетных средств чиновниками, а в "цивилизованных" странах это - другое.
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26k
Jackson-Motor 24 минуты назад
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8k
Татьяна Юсова Полчаса назад
Единственная картинки из России и та оказалась фейком! Источник - украинское издание "Стена" https://kyiv.ukrainianwall.com/41107-proehal-dorogami-ukrainy-teleportirovalsya-na-mars-kak-vyglyadit-samaya-ubitaya-trassa-stranyhttps://kyiv.ukrainianwall.com/41107-proehal-dorogami-ukrainy-teleportirovalsya-na-mars-kak-vyglyadit-samaya-ubitaya-trassa-strany
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5k
Александр Зотов Полчаса назад
из худших дорог лушая в Хорватии)) даже заплатки ровные и нарядные
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1k
ah3007 40 минут назад
Везде хватает как хорошего, так и плохого.
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31k
KiploksAKS Час назад
https://cdn.fishki.net/upload/post/2021/07/22/3851779/1_bd11788925fc0650a2f5fa306c590100.jpg
Ростов Великий, временный въезд в город с трассы, построенный в 1979 году на время ремонта основной дороги перед Олимпиадой.
Дорога понравилась местным, и её не стали разбирать. Дорогу проложили через пойму реки Ишня, и в паводок 2013(!) года река пошла по старому руслу, смыв полотно. Пока дорожнтки закупали песок чтобы засыпать ямы, блоггеры набомбили фоточек, и столуются с них уже почти десять лет.
В 2014 году дорогу перестроили по всем правилам военно-инженерного искусства.
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−118
Улыбака Час назад
Вот заметьте, во всех странах весело стебутся над своими проблемами и только наши патриоты в голосину орут - "смотрите! У них хуже!" Что, в принципе, демонстрируют комментарии к этому посту
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8k
владимир Час назад
Наконец то кто то показал дороги из "забугорья" А то постоянно в голосину орут что у нас плохие дороги......
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5k
молотый Либентроп Час назад
Явно обозначилась тройка прищёров.
3 место - Индия
2 место - Африка
1 место - США.
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25k
Лабуда Час назад
Главное шумерам не показывать, нельзя рушить мечту о великом западе.
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15k
Maks Es Час назад
Надо просто в любом американском городе заехать в любое гетто.
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