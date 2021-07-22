Пользователи Твиттера устроили соревнование, в какой стране дороги хуже

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Марина и корова, или Эпичная история о памятном подарке

Пользователи Twitter воссоздали знаменитые картины с помощью бутербродов

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