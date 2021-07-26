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«Советский Джокер»: история клоуна Клепы из «АБВГДейки»

«Советский Джокер»: история клоуна Клепы из «АБВГДейки» (8 фото + 1 видео)

Автор:
26 июля 2021 06:02
Метки: СССР   интересное   история   передача   
675
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Невероятно популярный американский фильм «Джокер» быстро сделал образ клоуна культовым. Благодаря ему во всем мире протестующие начали скрывать лица за клоунскими масками. И конечно же всюду упоминают известных клоунов и проводят разные аналогии. В России неожиданно вспомнили любимца советских детей клоуна Клепу из телепередачи «АБВГДейка».

Источник:

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Метки: СССР   интересное   история   передача   
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7  комментариев
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262
bobobo 2 часа назад
Почему Клёпа Джокер то? Вполне себе добрый клоун. Уж точно не маньяк-убийца.
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7k
vitenok 36 минут назад
Автору спасибо. Я вообще забыл про эту передачу. Теперь вот хочу скачать, пусть мелкие смотрят. На ютубе есть, но попробую найти на торрентах.
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8k
Павел Час назад
"В 1984 году «АБВГДейку» потряс кризис – из передачи ушли все артисты, кроме клоуна Клепы."

Так автор назвал трагедию в Гомельском цирке, когда погибла Ириска.
Судя по тексту "копипасты" она просто хлопнула дверью.
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28k
ACU900 2 часа назад
Да, незабываемый был дуэт Клепы и Ириски. Вечная память им обоим...
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3k
B7243 2 часа назад
Мне 50, и у меня до сих пор хранятся ответы из АБВГДйки: "Дорогой друг, ты отлично выполнил задание.......". Прекрасные времена. Счастливое детство.
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