«Советский Джокер»: история клоуна Клепы из «АБВГДейки»

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Невероятно популярный американский фильм «Джокер» быстро сделал образ клоуна культовым. Благодаря ему во всем мире протестующие начали скрывать лица за клоунскими масками. И конечно же всюду упоминают известных клоунов и проводят разные аналогии. В России неожиданно вспомнили любимца советских детей клоуна Клепу из телепередачи «АБВГДейка».
Про клоуна Клепу вспомнили очень кстати, так как очень скоро, в январе 2020 года, детская передача, которую он вел много лет, отмечает свое 45-летие. Менялись ведущие, персонажи и декорации, а веселый клоун, вечно попадавший в неловкие ситуации, оставался бессменным участником «АБВГДейки».
Первый актерский состав «АБВГДейки»
Многие уверены, что клоун Клепа появился вместе с передачей, но это было не так. Первые сезоны детской передачи детей учили и развлекали клоуны Сеня (Семен Фарада), Саня (Александр Филиппенко), Таня (Татьяна Непомнящая) и Владимир Иванович (Владимир Точилин).
Фарада и Филиппенко на тот момент были востребованными актерами театра и кино, поэтому не могли уделять достаточно времени съемкам детской передачи. Поэтому актерский состав «АБВГДейки» пришлось обновить. Это произошло в 1978 году, и новый коллектив передачи стал не только классическим, но и «золотым».
Фарада и Филиппенко на тот момент были востребованными актерами театра и кино, поэтому не могли уделять достаточно времени съемкам детской передачи. Поэтому актерский состав «АБВГДейки» пришлось обновить. Это произошло в 1978 году, и новый коллектив передачи стал не только классическим, но и «золотым».
«Золотой» состав «АБВГДейки»
С этого момента в студии работали клоуны Клепа (Виталий Довгань), Ириска (Ирина Асмус), Левушкин (Валерий Левушкин) и Юра (Юрий Шамшадинов). Этот состав не изменялся шесть лет и успел полюбиться как детям, так и их родителям.
Основными персонажами передачи были Клепа и Ириска. Артисты быстро нашли общий язык и отлично «сыгрались».
Валерий Левушкин позже вспоминал о съемках «АБВГДейки» так:
"Ириска с Клепой, будучи более профессиональными на тот период времени людьми, быстренько текст разбрасывали между собой. В итоге, когда мы появлялись в кадре, Ириска щебетала, Довгань ей подыгрывал, а мы, как два болвана, тупо смотрели в камеру."
Основными персонажами передачи были Клепа и Ириска. Артисты быстро нашли общий язык и отлично «сыгрались».
Валерий Левушкин позже вспоминал о съемках «АБВГДейки» так:
"Ириска с Клепой, будучи более профессиональными на тот период времени людьми, быстренько текст разбрасывали между собой. В итоге, когда мы появлялись в кадре, Ириска щебетала, Довгань ей подыгрывал, а мы, как два болвана, тупо смотрели в камеру."
На самом деле, ведущим актерам передачи опыта было не занимать. За плечами Ирины Асмус был солидный стаж работы в цирке, а Виталий Довгань был не только цирковым артистом, но и отличным музыкантом.
Виталий Довгань родился в 1942 году в Москве. В детстве и юности он не думал о цирковой карьере и был всецело поглощен музыкой, считая, что в ней его предназначение. Еще в школьные годы Довгань освоил аккордеон, фортепиано и кларнет. Позднее пришло увлечение современной музыкой и молодой музыкант одно время даже руководил джаз-бэндом.
В 1963 году Виталий поступил в Государственное училище циркового и эстрадного искусства. Учился Довгань с удовольствием и учебное заведение закончил с отличием. После этого молодой специалист начал работать в знаменитом Цирке на Цветном бульваре, в клоунском трио «Толдоновы».
Виталий Довгань родился в 1942 году в Москве. В детстве и юности он не думал о цирковой карьере и был всецело поглощен музыкой, считая, что в ней его предназначение. Еще в школьные годы Довгань освоил аккордеон, фортепиано и кларнет. Позднее пришло увлечение современной музыкой и молодой музыкант одно время даже руководил джаз-бэндом.
В 1963 году Виталий поступил в Государственное училище циркового и эстрадного искусства. Учился Довгань с удовольствием и учебное заведение закончил с отличием. После этого молодой специалист начал работать в знаменитом Цирке на Цветном бульваре, в клоунском трио «Толдоновы».
Трио «Толдоновы»
Несмотря на название, в тройке артистов был только один Толдонов – однокурсник Довганя Петр. Третьим участником стал молодой клоун Замир Мустафин. Несмотря на смену специализации, Виталий остался верен музыке. Дело в том, что трио выступало в оригинальном жанре музыкальной эксцентрики.
Коронным номером коллектива был «Русский сувенир». Трио выходило на сцену в костюмах скоморохов с гармошками, ложками, балалайками и жалейками, при этом у каждого участника было свое амплуа. Довгань выступал с ложками, изображая умельца на все руки, в руках которого начинает играть любая вещь.
Помимо выступлений с московским цирком «Толдоновы» гастролировали с Ленинградским мюзик-холлом и смогли побывать в США, Канаде, Франции и почти всех соцстранах мира. Стоит ли говорить, что в СССР их коллективу рукоплескали десятки городов, от Калининграда до Петропавловска-Камчатского.
Коронным номером коллектива был «Русский сувенир». Трио выходило на сцену в костюмах скоморохов с гармошками, ложками, балалайками и жалейками, при этом у каждого участника было свое амплуа. Довгань выступал с ложками, изображая умельца на все руки, в руках которого начинает играть любая вещь.
Помимо выступлений с московским цирком «Толдоновы» гастролировали с Ленинградским мюзик-холлом и смогли побывать в США, Канаде, Франции и почти всех соцстранах мира. Стоит ли говорить, что в СССР их коллективу рукоплескали десятки городов, от Калининграда до Петропавловска-Камчатского.
Виталий Довгань, начало 80‑х
В конце 70‑х, имеющий солидный опыт Виталий Довгань, оставил выступления и начал работать режиссером во Всесоюзной дирекции по подготовке новых цирковых номеров, аттракционов и программ (ЦЦИ). При этом артист продолжал учебу и в 1980 получил диплом ГИТИСа по специальности режиссура.
В «АБВГДейку» Виталий пришел опытным артистом и не только блестяще играл доверенную ему роль, но и был одним из режиссеров передачи. Мало кто знает, что работу на телевидении артист и режиссер совмещал с деятельностью в цирке. Довгань по-прежнему ставил репризы цирковым клоунам и занимался воспитанием молодого клоунского поколения.
В «АБВГДейку» Виталий пришел опытным артистом и не только блестяще играл доверенную ему роль, но и был одним из режиссеров передачи. Мало кто знает, что работу на телевидении артист и режиссер совмещал с деятельностью в цирке. Довгань по-прежнему ставил репризы цирковым клоунам и занимался воспитанием молодого клоунского поколения.
Новый актерский состав передачи
В 1984 году «АБВГДейку» потряс кризис – из передачи ушли все артисты, кроме клоуна Клепы. Возможно, что телевидение было готово полностью закрыть проект, но руководство не решилось на этот шаг, опасаясь недовольства сотен тысяч детей и взрослых, которые всей душой полюбили эту детскую передачу.
Спустя год Виталий Довгань полностью посвятил себя работе в цирке и Театре на Юго-Западе, где занимался постановкой цирковых трюков. В 1994 году заслуги артиста были отмечены почетным званием «Заслуженный артист Российской Федерации». Роль клоуна-недотепы Клепы перешла к артисту Сергею Балабанову, который вот уже более 30 лет сохраняет верность своему образу.
Все, кто работал с Виталием Довганем, отзываются о нем с теплом и уважением. Но при этом никто не знал ничего о личной жизни артиста, о которой тот предпочитал не распространяться. Только в 2012 году он рассказал о себе откровенно в одной из телепередач.
Спустя год Виталий Довгань полностью посвятил себя работе в цирке и Театре на Юго-Западе, где занимался постановкой цирковых трюков. В 1994 году заслуги артиста были отмечены почетным званием «Заслуженный артист Российской Федерации». Роль клоуна-недотепы Клепы перешла к артисту Сергею Балабанову, который вот уже более 30 лет сохраняет верность своему образу.
Все, кто работал с Виталием Довганем, отзываются о нем с теплом и уважением. Но при этом никто не знал ничего о личной жизни артиста, о которой тот предпочитал не распространяться. Только в 2012 году он рассказал о себе откровенно в одной из телепередач.
Вся жизнь Виталия Алексеевича прошла на сцене
Зрители узнали, что сын Виталия живет с матерью в Швеции и со своим отцом не общается. Старшая дочь артиста тоже живет на чужбине, в Великобритании, и как и брат не стремится общаться с родителем. Довгань рассказал о том, что много раз пытался наладить личную жизнь, но получилось это у него только в последнем браке.
Как это нередко бывает, человек, знающий как сделать счастливыми миллионы детей, сам был беспомощен против своей судьбы и в жизни был не так жизнерадостен, как на сцене и на экране. Несмотря на это, «советский Джокер» Клепа не обозлился на весь мир и продолжал дарить окружающим радость. Умер Виталий Алексеевич в 2015 году и его уход практически никто не заметил.
Как это нередко бывает, человек, знающий как сделать счастливыми миллионы детей, сам был беспомощен против своей судьбы и в жизни был не так жизнерадостен, как на сцене и на экране. Несмотря на это, «советский Джокер» Клепа не обозлился на весь мир и продолжал дарить окружающим радость. Умер Виталий Алексеевич в 2015 году и его уход практически никто не заметил.
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Метки: СССР интересное история передача
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Так автор назвал трагедию в Гомельском цирке, когда погибла Ириска.
Судя по тексту "копипасты" она просто хлопнула дверью.