«Советский Джокер»: история клоуна Клепы из «АБВГДейки»

В 1984 году «АБВГДейку» потряс кризис – из передачи ушли все артисты, кроме клоуна Клепы. Возможно, что телевидение было готово полностью закрыть проект, но руководство не решилось на этот шаг, опасаясь недовольства сотен тысяч детей и взрослых, которые всей душой полюбили эту детскую передачу.



Спустя год Виталий Довгань полностью посвятил себя работе в цирке и Театре на Юго-Западе, где занимался постановкой цирковых трюков. В 1994 году заслуги артиста были отмечены почетным званием «Заслуженный артист Российской Федерации». Роль клоуна-недотепы Клепы перешла к артисту Сергею Балабанову, который вот уже более 30 лет сохраняет верность своему образу.



Все, кто работал с Виталием Довганем, отзываются о нем с теплом и уважением. Но при этом никто не знал ничего о личной жизни артиста, о которой тот предпочитал не распространяться. Только в 2012 году он рассказал о себе откровенно в одной из телепередач.