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Подборка интересных и красивых фотографий с просторов интернета
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Авторский пост
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Напомнило:
Пара влюблённых лежала во ржи,
Рядом комбайн стоял у межи.
Тихо завёлся, тихо пошёл,
Кто-то в буханке лифчик нашёл.