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Фотоподборка

Фотоподборка (40 фото)

Автор:
26 июля 2021 00:59
Метки: интересно   подборка   фото   
526
40
Подборка интересных и красивых фотографий с просторов интернета
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Метки: интересно   подборка   фото   
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RALEXXX 6 часов назад
https://cdn.fishki.net/upload/post/2021/07/26/3856505/tn/38564848-original.jpg
Напомнило:
Пара влюблённых лежала во ржи,
Рядом комбайн стоял у межи.
Тихо завёлся, тихо пошёл,
Кто-то в буханке лифчик нашёл.
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