Да как же она смеет выставлять напоказ свои морщины, когда мы денно и нощно, не покладая ни одной части тела, с ними боремся! Безобразие же ж! Требуем срочно омолодить и прекратить оскорблять чувства верующих в вечную молодость!



Я, конечно, этих людей понимаю. Самим фактом своего существования Моника перечёркивает весь смысл жизни дамочек, бьющихся смертным боем с ежесекундно наступающими признаками старения. Они бьются – она просто живет.