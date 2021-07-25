Моника Беллуччи взяла и постарела, не спросив ни у кого разрешения, чем вызвала бурю негодования у пламенных борцов со старостью. Если быть точнее – у борцунь, потому что негодуют по большей части женщины.
Да как же она смеет выставлять напоказ свои морщины, когда мы денно и нощно, не покладая ни одной части тела, с ними боремся! Безобразие же ж! Требуем срочно омолодить и прекратить оскорблять чувства верующих в вечную молодость!
Я, конечно, этих людей понимаю. Самим фактом своего существования Моника перечёркивает весь смысл жизни дамочек, бьющихся смертным боем с ежесекундно наступающими признаками старения. Они бьются – она просто живет.
Вот взяла недавно и вынесла на подиум своё восхитительное тело со всеми морщинами и морщинками, носогубными складками и гусиными лапками, лишними килограммами и припухлостью под глазами, со всем, что дала природа, не стесняясь и совершенно не интересуясь мнением адептов нескончаемой молодости. И это прекрасно! Потому что кто-то должен наконец рассказать миру, что стареть –совсем не стыдно!
И кто, как не блистательная Моника, может продемонстрировать, что стареть можно красиво и с достоинством, не тратя драгоценные годы жизни на бессмысленную борьбу с природой...
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