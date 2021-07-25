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Моника...

Моника... (3 фото)

Автор:
25 июля 2021 12:53
Метки: актриса   мнение   моника беллуччи   
500
3

Моника Беллуччи взяла и постарела, не спросив ни у кого разрешения, чем вызвала бурю негодования у пламенных борцов со старостью. Если быть точнее – у борцунь, потому что негодуют по большей части женщины.

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Метки: актриса   мнение   моника беллуччи   
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2k
satra Час назад
Вижу Монику - ставлю лайк!
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282
Отец Пигидий 2 минуты назад
Отличная матюрка, качественная.
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7k
Перст Указующий Полчаса назад
стареть надо уметь
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11k
ss 39 минут назад
Моника восхитительна всегда!
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9k
Татьяна Юсова 46 минут назад
У природы нет плохой погоды!
Каждая погода - благодать.
Дождь ли, снег... Любое время года
Надо благодарно принимать.
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596
Сергей Ковалев 49 минут назад
Самый большой недостаток это замечать недостатки других. Так красочно описали морщины,"лишний" вес,то да се,а потом ложку меда. Афтор видимо не знает как сбалансировать романтику и реализм. Моника была,есть и надеюсь в будет символом женской красоты и женственности.
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1k
просто программист 53 минуты назад
Правильно стареет - не превращается в перекачанного силиконом урода, как это делают многие
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4k
Дмитрий Григорьев 53 минуты назад
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1k
rgubaev Час назад
И выглядит Моника [мат] н н о.
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