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30 забавных примеров человеческой глупости и недальновидности

30 забавных примеров человеческой глупости и недальновидности (31 фото)

Автор:
25 июля 2021 12:40
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   глупые люди   глупые поступки   косяки   людская глупость   ошибки   приколы   что может пойти не так   
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31
В этой подборке вы увидите впечатляющие примеры невероятной человеческой глупости, досадных промахов и просто неудач, от которых, конечно, не застрахован никто. Поэтому всегда лучше подстелить соломки! И включить мозг.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   глупые люди   глупые поступки   косяки   людская глупость   ошибки   приколы   что может пойти не так   
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9k
kaboza Час назад
Попугай каменты оставлял..
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5k
Мистер Фикс Минуту назад
Что-то мне подсказывает, проблема не в солнечных батареях на крыше дома... а в тех, кто играет в гольф на поле рядом с этим домом.
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14k
Агент Безопасной Национальности 2 минуты назад
№ 12
Велосипед был не припаркован около выхлопной трубы, а закреплен на двери багажника для перевозки. Видать, низковато - колесо обшоркалось об асфальт.
№ 17.
Лодку перевозили не на багажнике, а на специальном прицепе.
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1k
Евгения Ефимова 20 минут назад
Сколько же на свете идиотов! Человечество вымрет явно благодаря им.
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5k
★Lucifer★ 43 минуты назад
долбо...бы
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