30 забавных примеров человеческой глупости и недальновидности

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В этой подборке вы увидите впечатляющие примеры невероятной человеческой глупости, досадных промахов и просто неудач, от которых, конечно, не застрахован никто. Поэтому всегда лучше подстелить соломки! И включить мозг.
1. В 2015 году жительница Австралии выиграла 825 долларов в лотерею и опубликовала радостный пост об этом в Фейсбуке. С выигрышным билетом, на котором прекрасно был виден штрих-код. Уже через 15 минут ее выигрыш украл кто-то из подписчиков
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2. Тиктокер на камеру облизывает медузу. Но не знает, что это физалия, или португальский военный кораблик, - одно из самых ядовитых животных отряда сифонофор
3. Кто-то очень хотел запарковаться и убрал дорожные конусы, которые обозначали место разгрузки. Казалось бы, что может пойти не так?
4. Что будет, если забыть о своем велосипеде за 5000 долларов на багажнике, въезжая в гараж
7. Водитель Nissan Rogue застрял при повороте на пешеходном мосту в Денвере. Мост предназначается для пешеходов и велосипедистов
8. Что может произойти, если заблокировать своим автомобилем ворота фермы, пытаясь сэкономить на плате за парковку
11. Установка солнечных батарей на крыше рядом с полем для гольфа - идея просто на миллион!
12. Что может произойти, если припарковать свой велосипед рядом с выхлопной трубой автомобиля
17. Что может пойти не так, если перевозить лодку на багажнике и не пристегнуть ее ремнями
23. А сделаю-как я селфи со змеей, которую нашел на дороге! Ничего же не случится! Это ж просто ужик (только агрессивный и не кусает, а бьет головой)
26. Если оставить зеркало на пластиковом окне в солнечный день, может произойти кое-что неприятное
28. "Жена несколько раз напоминала мне, что если я ухожу, пса надо изолировать. Он пообещал, что будет хорошо себя вести, но обманул..."
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Велосипед был не припаркован около выхлопной трубы, а закреплен на двери багажника для перевозки. Видать, низковато - колесо обшоркалось об асфальт.
№ 17.
Лодку перевозили не на багажнике, а на специальном прицепе.