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Алкопост на вечер этой пятницы

Алкопост на вечер этой пятницы (30 фото + 1 гиф)

Автор:
23 июля 2021 23:13
Метки: Юмор   прикол   пятница   
1311
31
Пост несёт развлекательный характер и ни в коем случае не призывает к чрезмерному употреблению алкоголя.

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Метки: Юмор   прикол   пятница   
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1k
prjanik 8 часов назад
А где это Федя так отдыхал ?)))))

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15k
homerchik 40 минут назад
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62k
Доктор Джонс 57 минут назад
Это явно вредные условия труда...
Молоко будут выдавать?
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67k
Фома 5 часов назад
Пока листал, увидел это, подумал, а эти то джентльмены здесь к чему?, они же не по этим делам, хотя совмещали конечно, а это гребанная реклама

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6k
vitenok 7 часов назад
На этой неделе произошли резонансные трагедии, когда весёлые набухавшиеся люди убили детей.
Первое, что расскажет вам бухарик и синяк, это то, что всё зависит от культуры пития, и он лично не бухарик и синяк, у что он то себя умеет контролировать.
Я не призываю не пить, ровно как я не призываю гомосеков не ковыряться друг у друга в жопах, а наркоманов не убивать себя веществами. Я за свободный выбор взрослого человека. Я только призываю не агитировать ради хайпа за человеческие пороки.
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32k
Опаньки 8 часов назад
купил сегодня 4 банки пиваса, дома обнаружил что темное.

ну что делать, ночи то тоже темные ...
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