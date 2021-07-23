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Пост несёт развлекательный характер и ни в коем случае не призывает к чрезмерному употреблению алкоголя.
31.
Авторский пост
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Молоко будут выдавать?
Первое, что расскажет вам бухарик и синяк, это то, что всё зависит от культуры пития, и он лично не бухарик и синяк, у что он то себя умеет контролировать.
Я не призываю не пить, ровно как я не призываю гомосеков не ковыряться друг у друга в жопах, а наркоманов не убивать себя веществами. Я за свободный выбор взрослого человека. Я только призываю не агитировать ради хайпа за человеческие пороки.
ну что делать, ночи то тоже темные ...