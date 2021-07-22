Сталкер советского кино

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75 лет назад родился Александр Кайдановский
Советский и российский киноактёр, кинорежиссёр и сценарист Александр Леонидович Кайдановский родился 23 июля 1946 года в Ростове-на-Дону.
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Его отец — Леонид Львович (Лев Львович, Лейб Лейбович) Кайдановский (1921-1970), уроженец Екатеринослава (с 1926 по 2016 — Днепропетровск, УССР/Украина, ныне — Днепр, Украина), участник Великой Отечественной войны (мл. сержант, радист службы земного обеспечения самолётовождения), работал начальником радиолокационной станции в Батайске, впоследствии зам. начальника ростовского СМУ-5, специализирующегося на подводной сварке. Мать — Вера Александровна Онищук (умерла 1 декабря 1990 г.), после окончания Московского библиотечного института (1955) заведовала детским сектором в ростовском Дворце энергетиков, была режиссёром-постановщиком детской театральной студии. Дед Александра — Лев-Иезекииль Кайдановский, был артистом в Народном театре Екатеринослава, вместе с женой, Фридой Шульман, был расстрелян в 1941 году во время истребления еврейского населения Днепропетровска.
Родители поженились в 1945 году вскоре после демобилизации отца, но спустя 15 лет, в 1960 году развелись. После их развода Саша сначала несколько месяцев прожил с матерью, а с 1962 года — в новой семье отца, с приёмной матерью — уроженкой Киева Ирмой (Ириной) Михайловной Пухальской. В этом браке родились 2 сестры Александра – Ольга (род. 1963) и Татьяна (род. 1964). Мама его тоже устроила свою личную жизнь, в начале 1960-х гг. снова вышла замуж, занималась надомным трудом в комбинате прикладных искусств, в 1965 году родила сына Михаила Есипова. Он умер в 2000 году, до этого трудился ревизором.
Саша с ранних лет отличался сложным характером, рос очень свободолюбивым ребёнком, сам принимал сложные решения и не признавал авторитетов. Поэтому, когда после окончания 8 классов средней школы он решил, что хочет учиться на сварщика, как и отец, никто и не собирался его отговаривать.
Саша с ранних лет отличался сложным характером, рос очень свободолюбивым ребёнком, сам принимал сложные решения и не признавал авторитетов. Поэтому, когда после окончания 8 классов средней школы он решил, что хочет учиться на сварщика, как и отец, никто и не собирался его отговаривать.
И в 1960 году Александр уехал на родину отца – в Днепропетровск, где поступил в Техникум сварки и электроники (ныне – Днепровский Институт электросварки/ИЭС) им. Е.О. Патона, но буквально после 1-го курса понял, что профессия его совершенно не интересует, и оставил учёбу.
Кайдановский забирает документы и в 1961 году возвращается в Ростов. Там, буквально с первой попытки, он становится студентом Ростовского училища искусств (ныне – Ростовский колледж искусств/РКИ). И уже в этом учебном заведении он проявил свой непростой характер, поссорился с режиссёром, после чего перешёл в мастерскую к другому преподавателю – М.И. Бушнову. Именно он сумел рассмотреть в Кайдановском талант и помог ему раскрыться, став для него не просто педагогом, но и настоящим другом. Спустя много лет Михаил Ильич говорил, что абсолютно не боялся взрывного характера Александра, между ними ни разу не возникло не то, что ссоры, но и малейшего недоразумения.
Кайдановский забирает документы и в 1961 году возвращается в Ростов. Там, буквально с первой попытки, он становится студентом Ростовского училища искусств (ныне – Ростовский колледж искусств/РКИ). И уже в этом учебном заведении он проявил свой непростой характер, поссорился с режиссёром, после чего перешёл в мастерскую к другому преподавателю – М.И. Бушнову. Именно он сумел рассмотреть в Кайдановском талант и помог ему раскрыться, став для него не просто педагогом, но и настоящим другом. Спустя много лет Михаил Ильич говорил, что абсолютно не боялся взрывного характера Александра, между ними ни разу не возникло не то, что ссоры, но и малейшего недоразумения.
После окончания в 1965 году училища, Кайдановский решил продолжить обучение в Москве. Поступить в МХАТ для него оказалось задачей лёгкой, а вот задержаться там не получилось. «Не могу. Портреты Станиславского и Немировича-Данченко с таким укором смотрят, что вздохнуть нельзя...» – грустил Александр.
И буквально через несколько месяцев, молодой человек добился перевода в «Щуку» — Театральное училище им. Б. Щукина. В те годы там учился Леонид Филатов, с которым у Александра сразу завязались дружеские отношения. Филатова поражало умение Кайдановского виртуозно материться, переходя на блатной жаргон, и тут же говорить о высоком искусстве и литературе, причём очень профессионально и компетентно, так, что мог даже дать фору любому специалисту. Но и здесь ему показалось скучно. «Подыхаю с тоски» – чуть ли не каждый день писал он любимой девушке Ирине.
Он поражал свой гениальностью и непредсказуемостью, все, кто когда-либо пересекались с ним по жизни, считали, что он не от мира сего. Очень умный и начитанный, казалось, что он знает буквально всё. И это не могло не притягивать к нему окружающих. Вместе с этими положительными качествами, Александр обладал и отрицательными чертами – у него был настолько сложный характер, что доказывая свою правоту, он мог и по физиономии заехать, и в драку ввязаться. Актёр и сам страдал от своей вспыльчивости, но ничего не мог с собой поделать.
Он поражал свой гениальностью и непредсказуемостью, все, кто когда-либо пересекались с ним по жизни, считали, что он не от мира сего. Очень умный и начитанный, казалось, что он знает буквально всё. И это не могло не притягивать к нему окружающих. Вместе с этими положительными качествами, Александр обладал и отрицательными чертами – у него был настолько сложный характер, что доказывая свою правоту, он мог и по физиономии заехать, и в драку ввязаться. Актёр и сам страдал от своей вспыльчивости, но ничего не мог с собой поделать.
Его творческая биография стартовала ещё в студенческие годы. Когда он был только студентом-второкурсником, в 1967 году, ему предложили сыграть Гамлета в «Экспериментальном театре» Н.А. Аксёновой-Арди. Александр представил классический образ героя в своей собственной нестандартной интерпретации. Критики настороженно отнеслись к его трактовке роли, однако запомнили молодое дарование благодаря интеллектуальной игре и таланту.
Тогда же, на 2-ом курсе училища, состоялся дебют Кайдановского и в кино – в фильме «Таинственная стена» (1967) режиссёра И. Поволоцкой он сыграл эпизодическую роль молодого научного сотрудника, оставшуюся, правда, незамеченной.
В 1969 году, после окончания училища, Александр поступил в труппу Театра им. Е. Вахтангова. Появился он в коллективе не случайно, и должен был сыграть в пьесе «Идиот» князя Мышкина. Однако роль отдали другому, а ему предложили «перевоплотиться» в героя второго плана. Да и во всех последующих постановках Кайдановский неизменно оставался на вторых ролях. Так продолжалось целых 3 года, но в 1972 году у артиста лопнуло терпение, и он ушёл из театра.
В 1969 году, после окончания училища, Александр поступил в труппу Театра им. Е. Вахтангова. Появился он в коллективе не случайно, и должен был сыграть в пьесе «Идиот» князя Мышкина. Однако роль отдали другому, а ему предложили «перевоплотиться» в героя второго плана. Да и во всех последующих постановках Кайдановский неизменно оставался на вторых ролях. Так продолжалось целых 3 года, но в 1972 году у артиста лопнуло терпение, и он ушёл из театра.
«Вахтанговская „корпорация“ отравила во мне любовь к театральной жизни: внутренние взаимоотношения в театре всегда строятся на каких-то отвратительных принципах, на том, что одним приходится унижать других. Я человек, по сути, свободный, мне не хотелось бы ни кого-то унижать, ни оказаться униженным. Поэтому из театра я ушёл. Каким образом? Что делает актёр, когда ему не дают играть? Он выпивает. И пару раз я выпил так основательно, что от меня поспешили избавиться» – вспоминал актёр.
Затем Александр некоторое время провёл в МХАТе и Театре на Бронной. Но с игрой на сцене у него так и не складывалось, а роли в кино были очень небольшими. Среди работ актёра начала 1970-х гг. всего несколько ролей, в картинах «Драма на охоте», «Следствие ведут ЗнаТоКи», «Дети Ванюшина», «Крах инженера Гарина»…
А вот вместе с уходом из театра пришло к Кайдановскому и безденежье, жить приходилось где придётся. Так жили они с женой Ириной в помещении бывшей дворницкой – ниже уровня земли, крохотная кухня с косым потолком, образованным лестницей, а в той части, где она упиралась в пол, было что-то вроде чуланчика. В комнате стояла коляска с ребёнком и старый обогреватель.
А вот вместе с уходом из театра пришло к Кайдановскому и безденежье, жить приходилось где придётся. Так жили они с женой Ириной в помещении бывшей дворницкой – ниже уровня земли, крохотная кухня с косым потолком, образованным лестницей, а в той части, где она упиралась в пол, было что-то вроде чуланчика. В комнате стояла коляска с ребёнком и старый обогреватель.
Будущая знаменитость открывал чулан и демонстрировал гостям – пол прогнил, несёт погребной сыростью, внизу вода. Александр гордо именовал своё жилище «квартирой в духе Достоевского». И дверь в этот дом была постоянно открыта для друзей. По ночам, как правило, не спали, а пели под гитару и спорили о литературе. Обнаружив под утро, что выпивки не хватает, уходили за добавкой. Иногда актёр возвращался лишь через сутки и, ничего не объясняя, валился спать. Ирина терпела, ей казалось, что общество этих «интересных и образованных людей» необходимо мужу. А муж оставлял в ресторанах все свои немногочисленные гонорары.
В это же время, в 1970 году, получил Кайдановский и судимость (до этого он уже 2 раза привлекался «по пьяному делу», но до суда не доходило). Инцидент произошёл в ресторане: Александр с Владимиром Самойловым и Юрием Яковлевым отмечал окончание съёмок фильма «Драма на охоте» по А. Чехову, где играл одну из главных ролей. В какой-то момент ему надо было освежиться, но, видимо, он забрёл не туда, как-то оказался в котельной, толком ничего не соображая, кого-то за что-то ударил. А человек тот оказался ветераном войны… Был суд, ст. 206 УК РСФСР – «хулиганство». По тем временам могли дать на полную. Но на суд приехал коллега – известный уже тогда Михаил Ульянов, сказал пару слов, и Кайдановскому дали 2 года условно. Сыграло ещё и то, что жена Ирина была на 7-м месяце беременности.
В это же время, в 1970 году, получил Кайдановский и судимость (до этого он уже 2 раза привлекался «по пьяному делу», но до суда не доходило). Инцидент произошёл в ресторане: Александр с Владимиром Самойловым и Юрием Яковлевым отмечал окончание съёмок фильма «Драма на охоте» по А. Чехову, где играл одну из главных ролей. В какой-то момент ему надо было освежиться, но, видимо, он забрёл не туда, как-то оказался в котельной, толком ничего не соображая, кого-то за что-то ударил. А человек тот оказался ветераном войны… Был суд, ст. 206 УК РСФСР – «хулиганство». По тем временам могли дать на полную. Но на суд приехал коллега – известный уже тогда Михаил Ульянов, сказал пару слов, и Кайдановскому дали 2 года условно. Сыграло ещё и то, что жена Ирина была на 7-м месяце беременности.
Не находил тогда Александр поддержки ни у коллег-актёров, ни у режиссёров, в него, как в актёра, никто не верил.
И однажды Ульянов посоветовал молодому коллеге возвратиться в родной Ростов, и попытаться сделать карьеру там. Александр никогда не прислушивался к чужому мнению, и на этот раз тоже решил проблему по-своему – ушёл в 1973 году… в армию. И именно это решение кардинальным образом изменило его дальнейшую судьбу.
Призвали артиста-неудачника в кавалерийский полк при киностудии «Мосфильм». И именно тогда Кайдановскому предложили роль в картине «Свой среди чужих, чужой среди своих» Никиты Михалкова. Александр перевоплотился в налётчика, бывшего ротмистра Лемке, и мгновенно стал популярным.
И однажды Ульянов посоветовал молодому коллеге возвратиться в родной Ростов, и попытаться сделать карьеру там. Александр никогда не прислушивался к чужому мнению, и на этот раз тоже решил проблему по-своему – ушёл в 1973 году… в армию. И именно это решение кардинальным образом изменило его дальнейшую судьбу.
Призвали артиста-неудачника в кавалерийский полк при киностудии «Мосфильм». И именно тогда Кайдановскому предложили роль в картине «Свой среди чужих, чужой среди своих» Никиты Михалкова. Александр перевоплотился в налётчика, бывшего ротмистра Лемке, и мгновенно стал популярным.
После выхода фильма на экран Кайдановский «проснулся звездой». Страна, уставшая от правильных советских персонажей, полюбила его героя-белогвардейца с первого взгляда. От такого оглушительного успеха «крыша» просто не могла не поехать. Приходя в ресторан, Александр садился за столик – с жуткой щетиной, пьяный, но в ослепительно белом костюме, и читал вслух стихи Арсения Тарковского. А когда ему делали замечание, нередко бросался в драку.
Но благодаря именно белогвардейским погонам, талант актёра и его нестандартная внешность приобрели достойную огранку. После выхода картины и другие режиссёры решили снова и снова использовать этот образ. И это случалось настолько часто, что актёра стали воспринимать не иначе, как потомка дворянского рода.
Но благодаря именно белогвардейским погонам, талант актёра и его нестандартная внешность приобрели достойную огранку. После выхода картины и другие режиссёры решили снова и снова использовать этот образ. И это случалось настолько часто, что актёра стали воспринимать не иначе, как потомка дворянского рода.
Потом были и другие яркие работы – роли в фильмах «Пропавшая экспедиция» (1975), «Под крышами Монмартра» (1975), «Бриллианты для диктатуры пролетариата» (1975), «Золотая речка» (продолжение «Экспедиции», 1976), «Жизнь Бетховена» (1978), «Дознание пилота Пиркса» (1979) и многие другие. И к концу 1970-х гг. Кайдановский стал известным и востребованным актёром советского кино.
Важной вехой в творческой биографии Александра стала роль в ленте режиссёра Андрея Тарковского «Сталкер» (1979), который в 1980 году получил специальную премию на Каннском фестивале. Он сыграл героя неоднозначного и многогранного, и зрители не могли оторвать глаз от телевизоров, следя за ним. Картина стала классикой мирового кинематографа, а Кайдановский – мировой знаменитостью. И роль эта стала вершиной его творчества. После неё Александра начали называть самым загадочным актёром отечественного кино. А он жаловался близким: «Я никем уже не могу быть после «Сталкера». Это всё равно что, сыграв Христа, взяться за роль бухгалтера».
Поняв, что ролей сильнее, чем Сталкер, у него уже не будет, он перестал сниматься, продал машину, квартиру…. и подался в режиссёры — снимать своё кино. И, как режиссёр, первым научил чувствовать музыку кадра нынешних звёзд Евгения Миронова и Александра Балуева. Но к чувствам рядовых зрителей его эстетика пробивала дорогу с трудом.
В 1982 году Александр поступил на Высшие курсы сценаристов и режиссёров (ВКСР) в мастерскую Тарковского, которую режиссёр открыл чуть ли не специально для него. Однако Андрей Арсеньевич вскоре эмигрировал в Италию, поэтому доучивался Кайдановский уже у Сергея Соловьёва. Окончил курсы в 1984 году.
Первые работы Кайдановского как режиссёра, его студенческие фильмы: «Сад» по Х. Борхесу и «Иона» по А. Камю. Первой же полнометражной работой Александра стал дипломный фильм «Простая смерть» (1985), который на фестивале в Испании (1988) был удостоен одного из призов.
Первые работы Кайдановского как режиссёра, его студенческие фильмы: «Сад» по Х. Борхесу и «Иона» по А. Камю. Первой же полнометражной работой Александра стал дипломный фильм «Простая смерть» (1985), который на фестивале в Испании (1988) был удостоен одного из призов.
В 1980-х гг. начинающий режиссёр снял так же психологическую драму «Гость», сюрреалистическую драму «Жена керосинщика» и документальную ленту «Маэстpо» о С. Паpаджанове. Написал сценарии к ряду своих фильмов. Все режиссёрские работы Александра были проникнуты философскими поисками смысла.
Продолжал он и активно сниматься. Среди его работ того периода роли в фильмах «Рафферти» (1980), «Извините, пожалуйста» (1982), «Десять негритят» (1987), «Новые приключения янки при дворе короля Артура» (1988) и другие. Также работал актёр и с режиссёрами других стран, снявшись в картинах «Ноябрь» (Польша-Франция), «Дыхание дьявола» (Испания), «Волшебный охотник» (Венгрия), «Исповедь незнакомцу» (Франция). Принимал участие в озвучивании фильмов и мультфильмов, был художественным руководителем нескольких картин.
Продолжал он и активно сниматься. Среди его работ того периода роли в фильмах «Рафферти» (1980), «Извините, пожалуйста» (1982), «Десять негритят» (1987), «Новые приключения янки при дворе короля Артура» (1988) и другие. Также работал актёр и с режиссёрами других стран, снявшись в картинах «Ноябрь» (Польша-Франция), «Дыхание дьявола» (Испания), «Волшебный охотник» (Венгрия), «Исповедь незнакомцу» (Франция). Принимал участие в озвучивании фильмов и мультфильмов, был художественным руководителем нескольких картин.
Уже находясь в Италии, Тарковский захотел увидеть Кайдановского в главной роли в своей «Ностальгии», которая снималась в Италии, но того из СССР не выпустили.
А вот в 1990-е гг. Александр больше не снимал кино сам, и отказывался от предложений сниматься. Он не хотел принимать участие в создании дурного кино, эра которого наступила в те годы. Чтобы заработать на жизнь, актёр писал сценарии, читал лекции на курсах по сценическому искусству. Но буквально уже перед самой смертью Кайдановский всё же приступил к съёмкам картины, которая так и осталась неоконченной.
А вот в 1990-е гг. Александр больше не снимал кино сам, и отказывался от предложений сниматься. Он не хотел принимать участие в создании дурного кино, эра которого наступила в те годы. Чтобы заработать на жизнь, актёр писал сценарии, читал лекции на курсах по сценическому искусству. Но буквально уже перед самой смертью Кайдановский всё же приступил к съёмкам картины, которая так и осталась неоконченной.
В 1992 году Кайдановский был удостоен звания Заслуженного деятеля искусств Российской Федерации. В 1995 году вёл сценарную мастерскую на ВКСР. Его последняя актёрская работа – фильм «Свадебный марш» (1995). Лента стала частью киноальманаха, получившего название «Прибытие поезда». В том же году он снял и свою последнюю режиссёрскую работу. Это была не полнометражная лента и даже не короткометражка — Александр стал режиссёром клипа на композицию Бориса Гребенщикова и группы Аквариум «Гарсон №2».
Актёр достаточно долго искал себя в искусстве, точно так же обстояли у него дела и с личной жизнью. Он никак не мог найти ту единственную, может быть, поэтому был женат аж 4 раза.
Первые 3 жены родили актёру по ребенку. Первую жену (1966-1975) — Ирину Анатольевну Бычкову, Кайдановский встретил ещё в Ростове. Влюбленные поженились, потом перебрались в столицу. Времена были сложными, Александр находился в вечном поиске себя, и спустя 9 лет брак распался. Ирина, впоследствии доцент кафедры психофизиологии и клинической психологии Ростовского-на-Дону Госуниверситета, родила ему в 1970 году дочку Дарью.
Первые 3 жены родили актёру по ребенку. Первую жену (1966-1975) — Ирину Анатольевну Бычкову, Кайдановский встретил ещё в Ростове. Влюбленные поженились, потом перебрались в столицу. Времена были сложными, Александр находился в вечном поиске себя, и спустя 9 лет брак распался. Ирина, впоследствии доцент кафедры психофизиологии и клинической психологии Ростовского-на-Дону Госуниверситета, родила ему в 1970 году дочку Дарью.
Второй раз Кайдановский женился на актрисе Евгении Симоновой, с которой познакомился на съёмках х/ф «Пропавшая экспедиция» (1974). Прожили они вместе 5 лет (1975-1980). В этом браке у Александра в 1976 году родилась дочь Зоя, которая продолжила дело родителей и сделала актёрскую карьеру.
Третьей избранницей актёра стала Наталья Судакова, балерина Большого театра, родившая артисту в 1987 году сына Андрея. Молодой человек унаследовал артистизм отца, но прославился не в кино, а как мать – в балете. Окончил Московское хореографическое училище, потом уехал за границу продолжать обучение хореографии. Прошёл курсы в балетной школе Санкт-Пельтена (Австрия), Штутгарта (Германия), потом отправился в аналогичное учебное заведение Вены. После окончания учёбы Андрей в Россию не вернулся, а остался в Австрии, где поступил на службу в балет Штатсопера (Вена, Австрия).
Развод с третьей супругой Александр оформил практически перед самой смертью. Меньше, чем за месяц до кончины, 11 ноября 1995 года, он взял в жёны молодую начинающую актрису Инну Пиварс. Кайдановский был старше очередной своей жены на 26 лет. Брак продлился всего 3 недели, но перед тем, как пожениться, у них был роман длиной в 2 года.
Достаточно долго у Кайдановского не было отдельного жилья, последние годы он обитал в коммуналке на ул. Воровского. Актёр занимал огромную комнату с 4-метровым потолком и лепными ангелами на нём. До этого там снимали какой-то фильм, и стены были выкрашены в чёрный цвет. Перекрашивать их Александр не стал. Так и жил с чёрными. Однажды в гости к нему зашёл Сергей Параджанов, по обыкновению с многочисленной шумной свитой. Внимательно осмотревшись, он иронично-философски изрёк: «Хорошая комната, в ней ты и должен умереть»...
От такого напряжённого образа жизни, у артиста один за другим случились 2 инфаркта, от которых он едва отошёл. Его несколько раз укладывали в больницы, но актёр вёл себя совершенно по-детски — убегал оттуда прямо в пижаме. Демонстративно не хотел лечиться, совершенно не щадил себя.
От такого напряжённого образа жизни, у артиста один за другим случились 2 инфаркта, от которых он едва отошёл. Его несколько раз укладывали в больницы, но актёр вёл себя совершенно по-детски — убегал оттуда прямо в пижаме. Демонстративно не хотел лечиться, совершенно не щадил себя.
Незадолго до смерти Александр снялся в испанском х/ф «Дыхание дьявола»/El aliento del diablo (1992), где сыграл глухонемого. За 2 месяца съёмок актёр получил $140 тыс. Он щедро угощал друзей, и к середине 1995 года стал обладателем собственных квадратных метров — купил квартиру в Сивцевом Вражке. А оставшиеся деньги отнёс на «Мосфильм», где начал съёмки своей картины «Восхождение к Эрхарду», о которой долго мечтал. Тогда же его позвали в жюри Каннского кинофестиваля. А по возвращении, через 3 недели оказалось, что все деньги, вложенные в съёмки, бесследно исчезли. Куда и как, объяснить никто не мог. У Александра случился 3-й и последний инфаркт. Из коммуналки он так и не выехал.
Александр Леонидович Кайдановский умер утром 3 декабря 1995 года в своей «чёрной» комнате на Воровского. Ему было всего 49 лет.
Местом упокоения актёра стал участок №10 Кунцевского кладбища Москвы.
Местом упокоения актёра стал участок №10 Кунцевского кладбища Москвы.
На кладбище пришли сразу 2 священника — католический и православный. Оказалось, что недавно Кайдановский выбрал себе в духовные отцы католика. Поэтому долго спорили, по каким канонам его теперь следует отпевать.
Александр всегда считал, что 30 с чем-то лет — наивысший пик творчества, а к 40 годам всё уже заканчивается. Поэтому он и не мыслил себя старым, цеплялся не за жизнь, а за пик творчества.
Спустя 3 года после смерти Александра режиссёр Е.В. Цымбал снял биографический д/ф «Сны Сталкера» (1998) о его жизни и творчестве.
В дальнейшем разными режиссёрами будет снято ещё несколько документальных фильмов и телевизионных передач об этом талантливом человеке.
Александр всегда считал, что 30 с чем-то лет — наивысший пик творчества, а к 40 годам всё уже заканчивается. Поэтому он и не мыслил себя старым, цеплялся не за жизнь, а за пик творчества.
Спустя 3 года после смерти Александра режиссёр Е.В. Цымбал снял биографический д/ф «Сны Сталкера» (1998) о его жизни и творчестве.
В дальнейшем разными режиссёрами будет снято ещё несколько документальных фильмов и телевизионных передач об этом талантливом человеке.
Жизни и творчеству актёра была посвящена глава 29 цикла «Чтобы помнили» Леонида Филатова.
«Мы с ним дружили. Хотя это была трудная дружба, и человек он был трудный, но я восхищался им, глядел снизу вверх. Кайдановский был человек невероятный — он мог виртуозно материться, болтать на бандитском жаргоне, а мог всю ночь говорить с тобой о литературе, о вещах, которых здесь не знал ни один специалист… В его бесстрашии было что-то необъяснимое: однажды, на 4-ом курсе Щукинского, мы впятером — он, Галкин, Качан, Матвеев и я — возвращались ночью через Марьину Рощу. Неподалеку от Рижской к нам пристали шестеро, у них были ножи… В принципе впятером мы могли бы отмахаться, но против ножей — не знаю, как бы всё вышло. Кайдановский подошёл к тому, кто первым вынул нож, и голой рукой взялся за лезвие. Просто взялся. Кровь хлещет, а он держит. И что-то такое было в его лице, что они спасовали…» (Л. Филатов, «Чтобы помнили. Александр Кайдановский», 1996).
«Мы с ним дружили. Хотя это была трудная дружба, и человек он был трудный, но я восхищался им, глядел снизу вверх. Кайдановский был человек невероятный — он мог виртуозно материться, болтать на бандитском жаргоне, а мог всю ночь говорить с тобой о литературе, о вещах, которых здесь не знал ни один специалист… В его бесстрашии было что-то необъяснимое: однажды, на 4-ом курсе Щукинского, мы впятером — он, Галкин, Качан, Матвеев и я — возвращались ночью через Марьину Рощу. Неподалеку от Рижской к нам пристали шестеро, у них были ножи… В принципе впятером мы могли бы отмахаться, но против ножей — не знаю, как бы всё вышло. Кайдановский подошёл к тому, кто первым вынул нож, и голой рукой взялся за лезвие. Просто взялся. Кровь хлещет, а он держит. И что-то такое было в его лице, что они спасовали…» (Л. Филатов, «Чтобы помнили. Александр Кайдановский», 1996).
В 2000 году писатель-биограф Ф. Раззаков выпустил первую книгу с описанием жизненного пути выдающихся людей, в том числе и Кайдановского, под названием «Звёздные трагедии: загадки, судьбы и гибели». Спустя 2 года в издательстве «Искусство» вышла ещё она биографическая книга об актёре – «Александр Кайдановский. В воспоминаниях и фотографиях».
Коллеги Александра утверждали, что Кайданоский обладал какой-то тайной, он был неповторим и как актёр, и как режиссёр. Тайну великого артиста разгадать так и не удалось, секрет своей неповторимости и природного шарма Александр Кайдановский унёс с собой.
«Его увлекала поэзия. Под мышкой всегда томики любимых поэтов — тут Евтушенко, там Вознесенский. Пушкина знал от корки до корки. Не всё что попало читал — у него было бешеное чутьё и отменный вкус. Он мог отдать последнюю рубашку первому встречному и, кстати, отдавал. Не всегда помнил: поел он сегодня или нет» (И. Кайдановская, из интервью «Российской Газете», 2015).
Коллеги Александра утверждали, что Кайданоский обладал какой-то тайной, он был неповторим и как актёр, и как режиссёр. Тайну великого артиста разгадать так и не удалось, секрет своей неповторимости и природного шарма Александр Кайдановский унёс с собой.
«Его увлекала поэзия. Под мышкой всегда томики любимых поэтов — тут Евтушенко, там Вознесенский. Пушкина знал от корки до корки. Не всё что попало читал — у него было бешеное чутьё и отменный вкус. Он мог отдать последнюю рубашку первому встречному и, кстати, отдавал. Не всегда помнил: поел он сегодня или нет» (И. Кайдановская, из интервью «Российской Газете», 2015).
Дань уважения актёру отдали и разработчики компьютерной игры «S.T.A.L.K.E.R. Чистое небо», использовавшие внешность актёра из фильма А. Тарковского в качестве прототипа протагониста.
Кайдановский был человеком широчайшей эрудиции и разнообразных гуманитарных интересов. Он профессионально знал мировую литературу, классическую музыку и живопись, хорошо рисовал сам (осталось несколько его выразительных автопортретов), сочинял стихи и песни, которые исполнял под гитару. Записи песен Александра в авторском исполнении сохранились у его друзей.
Эпитеты «загадочный», «сложный», «необъяснимый» подходят к нему как ни к кому другому. Кайдановский был, пожалуй, самым неоднозначным актёром отечественного кинематографа. Удивительно, как в одном и том же человеке умещались и эстет-философ, завораживающий сложностью душевных порывов и… заурядный дебошир-пьяница.
Фильмография А. Кайдановского:
Актёрские работы: «Таинственная стена» — Некто (реж.: И. Поволоцкая, М. Садкович, 1967), «Анна Каренина» — Жюль Ландо (реж. А. Зархи, 1967), «Первая любовь» — Майданов (реж. В. Ордынский, 1968), «Дворянское гнездо» (эпизод с Кайдановским в фильм не вошёл, 1969), «Драма на охоте» — граф Карнеев (реж. Б. Ниренбург, 1970), «Красная площадь» — солдат (реж. В. Ордынский, 1970), «Спокойный день в конце войны» — сержант (короткометражный, реж. Н. Михалков, 1970), «И был вечер, и было утро…» — мичман (реж. А. Салтыков, 1971), «Собака Баскервилей» — Джек Стэплтон (реж. А. Зиновьева, 1971, изъят из проката после эмиграции Льва Круглого («доктор Уотсон») в 1979 г.), «Пятнадцатая весна» — связной (реж. И. Туманян, 1972), «Игрок» — Астлей (реж. А. Баталов, 1972), «Четвёртый» — Второй (реж. А. Столпер, 1972), «Следствие ведут ЗнаТоКи». Эп. 6. «Шантаж» — Миркин (1972), «Математик и чёрт» — Чёрт (новелла из альманаха «Горизонт», вып. 2, реж. С. Райтбурт, 1972), «Дети Ванюшина» — Константин (реж. Е. Ташков, 1973), «Крах инженера Гарина» — доктор Вольф (реж. Л. Квинихидзе, 1973), «Былое и думы» — Виссарион Белинский (реж. Л. Елагин, 1973), «Свой среди чужих, чужой среди своих» — ротмистр Лемке (реж. Н. Михалков, 1974), «Следую своим курсом» — Миша (реж. В. Лысенко, 1974), «Когда постиг меня судьбины гнев…» (короткометражный, реж. В. Бровкин, 1974), «Пропавшая экспедиция» — офицер Зимин (реж. В. Дорман, 1975), «Мой дом — театр» — А.Н. Островский (реж. Б. Ермолаев, 1975), «Под крышами Монмартра» — Рауль (реж. В. Гориккер, 1975), «Бриллианты для диктатуры пролетариата» — Воронцов (реж. Г. Кроманов, 1975), «Огненный мост» — поручик Дубравин (реж. Б. Ниренбург, 1976), «Золотая речка» — Зимин (реж. В. Дорман, 1976), «Как важно быть серьёзным» (реж. А. Белинский, 1976), «Моё дело» (реж. Л. Марягин, 1976), «Кто поедет в Трускавец» (реж. В. Ахадов, 1977), «Это было в Коканде» — Зайченко (реж. У. Назаров, 1977), «Жизнь Бетховена» — Антон Шиндлер, секретарь Бетховена (реж. Б. Галантер, 1978), «Поворот» (реж. В. Абдрашитов, 1978), «Дознание пилота Пиркса» — нейролог и кибернетик Том Новак (СССР-ПНР, реж. Марек Пестрак, 1979), «Телохранитель» — Мирзо (реж. А. Хамраев, 1979), «Сталкер» — Сталкер (реж. А. Тарковский, 1979), «Рассказ неизвестного человека» — Владимир (реж. В. Жалакявичюс, 1980), «Рафферти» — прокурор Эймс (реж. С. Аранович, 1980), «Спасатель» — режиссёр-документалист Николай Вараксин (озвучил А. Ромашин, реж. С. Соловьев, 1980), «Факт» — Станислав (реж. А. Грикявичюс, 1980), «И с вами снова я» — читает стихи от лица декабриста Н.В. Путяты (реж. Б. Галантер, 1981), «Извините, пожалуйста» — Пранас (реж. В. Жалакявичюс, 1982), «Кафедра» — геолог Орлов (реж. И. Киасашвили, 1982), «Десять негритят» — Филипп Ломбард (реж. С. Говорухин, 1987), «Хареба и Гоги» — князь Ольшевский (реж. Г. Шенгелая, 1987), «Новые приключения янки при дворе короля Артура» — Ланселот (реж. В. Гресь, 1988), «Ноябрь» («Листопад»)/November. Listopad (Польша-Франция, реж. Л. Карвовский, 1992), «Дыхание дьявола»/El aliento del diablo — Damián (Испания-Франция-Бельгия, реж. Пако Лусио, 1992), «Волшебный охотник» («Волшебный стрелок»)/Magic Hunter (Büvös vadász Freischütz) — Максим, русский шахматист (Венгрия-Франция-Швейцария, реж. И. Эньеди, 1994), «Откровения незнакомцу»/Confidences à un inconnu — Крючков (Франция-Россия, реж. Ж. Бардавиль, 1995), «Свадебный марш» — отец-кинорежиссёр (новелла из к/а «Прибытие поезда», реж. А. Хван, 1995).
Актёрские работы: «Таинственная стена» — Некто (реж.: И. Поволоцкая, М. Садкович, 1967), «Анна Каренина» — Жюль Ландо (реж. А. Зархи, 1967), «Первая любовь» — Майданов (реж. В. Ордынский, 1968), «Дворянское гнездо» (эпизод с Кайдановским в фильм не вошёл, 1969), «Драма на охоте» — граф Карнеев (реж. Б. Ниренбург, 1970), «Красная площадь» — солдат (реж. В. Ордынский, 1970), «Спокойный день в конце войны» — сержант (короткометражный, реж. Н. Михалков, 1970), «И был вечер, и было утро…» — мичман (реж. А. Салтыков, 1971), «Собака Баскервилей» — Джек Стэплтон (реж. А. Зиновьева, 1971, изъят из проката после эмиграции Льва Круглого («доктор Уотсон») в 1979 г.), «Пятнадцатая весна» — связной (реж. И. Туманян, 1972), «Игрок» — Астлей (реж. А. Баталов, 1972), «Четвёртый» — Второй (реж. А. Столпер, 1972), «Следствие ведут ЗнаТоКи». Эп. 6. «Шантаж» — Миркин (1972), «Математик и чёрт» — Чёрт (новелла из альманаха «Горизонт», вып. 2, реж. С. Райтбурт, 1972), «Дети Ванюшина» — Константин (реж. Е. Ташков, 1973), «Крах инженера Гарина» — доктор Вольф (реж. Л. Квинихидзе, 1973), «Былое и думы» — Виссарион Белинский (реж. Л. Елагин, 1973), «Свой среди чужих, чужой среди своих» — ротмистр Лемке (реж. Н. Михалков, 1974), «Следую своим курсом» — Миша (реж. В. Лысенко, 1974), «Когда постиг меня судьбины гнев…» (короткометражный, реж. В. Бровкин, 1974), «Пропавшая экспедиция» — офицер Зимин (реж. В. Дорман, 1975), «Мой дом — театр» — А.Н. Островский (реж. Б. Ермолаев, 1975), «Под крышами Монмартра» — Рауль (реж. В. Гориккер, 1975), «Бриллианты для диктатуры пролетариата» — Воронцов (реж. Г. Кроманов, 1975), «Огненный мост» — поручик Дубравин (реж. Б. Ниренбург, 1976), «Золотая речка» — Зимин (реж. В. Дорман, 1976), «Как важно быть серьёзным» (реж. А. Белинский, 1976), «Моё дело» (реж. Л. Марягин, 1976), «Кто поедет в Трускавец» (реж. В. Ахадов, 1977), «Это было в Коканде» — Зайченко (реж. У. Назаров, 1977), «Жизнь Бетховена» — Антон Шиндлер, секретарь Бетховена (реж. Б. Галантер, 1978), «Поворот» (реж. В. Абдрашитов, 1978), «Дознание пилота Пиркса» — нейролог и кибернетик Том Новак (СССР-ПНР, реж. Марек Пестрак, 1979), «Телохранитель» — Мирзо (реж. А. Хамраев, 1979), «Сталкер» — Сталкер (реж. А. Тарковский, 1979), «Рассказ неизвестного человека» — Владимир (реж. В. Жалакявичюс, 1980), «Рафферти» — прокурор Эймс (реж. С. Аранович, 1980), «Спасатель» — режиссёр-документалист Николай Вараксин (озвучил А. Ромашин, реж. С. Соловьев, 1980), «Факт» — Станислав (реж. А. Грикявичюс, 1980), «И с вами снова я» — читает стихи от лица декабриста Н.В. Путяты (реж. Б. Галантер, 1981), «Извините, пожалуйста» — Пранас (реж. В. Жалакявичюс, 1982), «Кафедра» — геолог Орлов (реж. И. Киасашвили, 1982), «Десять негритят» — Филипп Ломбард (реж. С. Говорухин, 1987), «Хареба и Гоги» — князь Ольшевский (реж. Г. Шенгелая, 1987), «Новые приключения янки при дворе короля Артура» — Ланселот (реж. В. Гресь, 1988), «Ноябрь» («Листопад»)/November. Listopad (Польша-Франция, реж. Л. Карвовский, 1992), «Дыхание дьявола»/El aliento del diablo — Damián (Испания-Франция-Бельгия, реж. Пако Лусио, 1992), «Волшебный охотник» («Волшебный стрелок»)/Magic Hunter (Büvös vadász Freischütz) — Максим, русский шахматист (Венгрия-Франция-Швейцария, реж. И. Эньеди, 1994), «Откровения незнакомцу»/Confidences à un inconnu — Крючков (Франция-Россия, реж. Ж. Бардавиль, 1995), «Свадебный марш» — отец-кинорежиссёр (новелла из к/а «Прибытие поезда», реж. А. Хван, 1995).
Озвучивание мультфильмов: «Вперёд, время!» — авторский текст (реж. В. Тарасов, 1977), «Возвращение» (реж. В. Тарасов, 1980, в титрах не указан), «Контракт» (реж. В. Тарасов, 1985), «Два билета в Индию» (реж. Р. Качанов, 1985), «Перевал» (реж. В. Тарасов, 1988), «Сон смешного человека» (реж. А. Петров, 1992).
Озвучивание фильмов: «Кондор»/Dögkeselyű (Венгрия, реж. Ф. Андраш, 1982), «Невероятное пари, или Истинное происшествие, благополучно завершившееся сто лет назад» — студент-юрист (роль Б. Плотникова, реж. В. Мотыль, 1984), «Простая смерть» — Иван Ильич (роль В. Приёмыхова, реж. А. Кайдановский, 1985), «Жена керосинщика» — Василий Петрович (роль Н. Исполатова, реж. А. Кайдановский, 1988).
Режиссёрские работы: «Иона, или художник за работой» (курсовая работа, созданная по окончании 3 к. мастерской С. Соловьёва, по одноимённому рассказу А. Камю, сценарий написан совместно с Г. Рербергом, 1983), «Сад» (по рассказу Х. Борхеса «Сад расходящихся тропок», 1983), «Простая смерть…» (дипломная работа по повести Л. Толстого «Смерть Ивана Ильича», режиссёр, сценарист, 1985), «Гость» (по рассказу Х. Борхеса «Евангелие от Марка», режиссёр-постановщик, сценарист, 1987), «Жена керосинщика» (режиссёр-постановщик, сценарист, 1988), «Маэстро: Сергей Параджанов» (режиссёр, сценарист, 1989), «For a Million» (режиссёр, сценарист, видеоклип для немецкой группы Alphaville, 1989), «Бронзовый Христос» (художественный руководитель, 1992), «Всё кончается, только любовь — никогда» (худ. рук., 1992), «Дефлорация» (худ. рук., 1993), «Гарсон №2» (режиссёр, сценарист, видеоклип для Б. Гребенщикова и гр. Аквариум, 1995).
Режиссёрские работы: «Иона, или художник за работой» (курсовая работа, созданная по окончании 3 к. мастерской С. Соловьёва, по одноимённому рассказу А. Камю, сценарий написан совместно с Г. Рербергом, 1983), «Сад» (по рассказу Х. Борхеса «Сад расходящихся тропок», 1983), «Простая смерть…» (дипломная работа по повести Л. Толстого «Смерть Ивана Ильича», режиссёр, сценарист, 1985), «Гость» (по рассказу Х. Борхеса «Евангелие от Марка», режиссёр-постановщик, сценарист, 1987), «Жена керосинщика» (режиссёр-постановщик, сценарист, 1988), «Маэстро: Сергей Параджанов» (режиссёр, сценарист, 1989), «For a Million» (режиссёр, сценарист, видеоклип для немецкой группы Alphaville, 1989), «Бронзовый Христос» (художественный руководитель, 1992), «Всё кончается, только любовь — никогда» (худ. рук., 1992), «Дефлорация» (худ. рук., 1993), «Гарсон №2» (режиссёр, сценарист, видеоклип для Б. Гребенщикова и гр. Аквариум, 1995).
Источники:
https://biographe.ru/znamenitosti/aleksandr-kaidanovskiy
http://www.km.ru/stil/2012/11/13/persony-i-sobytiya-v-mire-k..
https://24smi.org/celebrity/2282-aleksandr-kajdanovskij.html
https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/sov/1798/bio/
https://to-name.ru/biography/aleksandr-kajdanovskij.htm
https://www.liveinternet.ru/users/truskovalent/post403748718/
https://www.yaplakal.com/forum2/topic1277875.html
https://biographe.ru/znamenitosti/aleksandr-kaidanovskiy
http://www.km.ru/stil/2012/11/13/persony-i-sobytiya-v-mire-k..
https://24smi.org/celebrity/2282-aleksandr-kajdanovskij.html
https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/sov/1798/bio/
https://to-name.ru/biography/aleksandr-kajdanovskij.htm
https://www.liveinternet.ru/users/truskovalent/post403748718/
https://www.yaplakal.com/forum2/topic1277875.html
Авторский пост
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Жаль, что так рано ушел.
С другой стороны, смотрю я на всех этих молодящихся старух и стариков и думаю: "а нафига вам эти лишние годы нужны, что вы скажете, что сделаете?" Таких, как Римма Зелёная или Валентин Гафт, что работают и создают новое до самой гробовой доски - единицы....
при этом я имею в виду действительно людей исскуства, а не разных там певиц ртом, моргенштернов и прочих макаречичей.