Сталкер советского кино

Будущая знаменитость открывал чулан и демонстрировал гостям – пол прогнил, несёт погребной сыростью, внизу вода. Александр гордо именовал своё жилище «квартирой в духе Достоевского». И дверь в этот дом была постоянно открыта для друзей. По ночам, как правило, не спали, а пели под гитару и спорили о литературе. Обнаружив под утро, что выпивки не хватает, уходили за добавкой. Иногда актёр возвращался лишь через сутки и, ничего не объясняя, валился спать. Ирина терпела, ей казалось, что общество этих «интересных и образованных людей» необходимо мужу. А муж оставлял в ресторанах все свои немногочисленные гонорары.

В это же время, в 1970 году, получил Кайдановский и судимость (до этого он уже 2 раза привлекался «по пьяному делу», но до суда не доходило). Инцидент произошёл в ресторане: Александр с Владимиром Самойловым и Юрием Яковлевым отмечал окончание съёмок фильма «Драма на охоте» по А. Чехову, где играл одну из главных ролей. В какой-то момент ему надо было освежиться, но, видимо, он забрёл не туда, как-то оказался в котельной, толком ничего не соображая, кого-то за что-то ударил. А человек тот оказался ветераном войны… Был суд, ст. 206 УК РСФСР – «хулиганство». По тем временам могли дать на полную. Но на суд приехал коллега – известный уже тогда Михаил Ульянов, сказал пару слов, и Кайдановскому дали 2 года условно. Сыграло ещё и то, что жена Ирина была на 7-м месяце беременности.