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Сталкер советского кино

Сталкер советского кино (45 фото)

Автор:
22 июля 2021 22:32
Метки: имена   кино   память   
235
45
75 лет назад родился Александр Кайдановский
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4  комментария
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15k
Maks Es 2 часа назад
Мой любимый актер. У него были сильные роли, у него были роли не очень. Но у него никогда не было ролей за деньги, он не соглашался сниматься в киноговне и он всегда играл на пределе.
Жаль, что так рано ушел.
С другой стороны, смотрю я на всех этих молодящихся старух и стариков и думаю: "а нафига вам эти лишние годы нужны, что вы скажете, что сделаете?" Таких, как Римма Зелёная или Валентин Гафт, что работают и создают новое до самой гробовой доски - единицы....
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5k
SR 49 минут назад
Талантливый, неординарный актер. Вечная память.
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5k
schmubu 3 часа назад
очень талантливый актёр. режиссёр хороший, хотя и не каждому. а вот как человек был, похоже, гавно. какие-то у них свои понятия о жизни, у людей искусства, не от этой жизни.
при этом я имею в виду действительно людей исскуства, а не разных там певиц ртом, моргенштернов и прочих макаречичей.
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