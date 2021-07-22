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Смешные картинки из соц сетей

Смешные картинки из соц сетей (30 фото)

Автор:
22 июля 2021 17:51
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   прикол   соц сети   
2485
30
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Смешные картинки из соц сетей.

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Метки: Юмор   прикол   соц сети   
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65  комментариев
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47
andcur2015 3 часа назад
Комментарий к фото
Картину написал не Репин, а Лев Григорьевич Соловьев (1839-1919). Называется "Монахи ("Не туда заехали")". Датируется 1870-ми годами.
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3k
golova2uh 4 минуты назад
Комментарий к фото
Это 5.Ржу в голос
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6k
fish67 5 минут назад
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это в метро так
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1k
a_komolow 7 минут назад
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Эллочка-людоедка знала больше слов!
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1k
a_komolow 14 минут назад
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Бывает пошлёшь человека, а потом переживаешь!
А дошёл ли, а туда ли!
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574k
NAZARETH 24 минуты назад
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Почему нет в коллекции пыли футбольных полей?
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12k
Андрей Ватрушкин Полчаса назад
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Это называется уют.
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574k
NAZARETH Полчаса назад
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Сегодня взял пару кило Краснодарских , в салатике со сметанкой объеденье...
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12k
Андрей Ватрушкин Полчаса назад
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Маска не для защиты, маска - модный аксессуар для самовыражения.
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6k
JeanLuk Полчаса назад
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Видел такое в магазине
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6k
JeanLuk Полчаса назад
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Еще Пеле
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8k
Alexander Полчаса назад
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Не понял. Каких лимонов?
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574k
NAZARETH 53 минуты назад
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Когда-то , в мою юность , эта песня была хитом.
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17k
MarkovAlexandr Час назад
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В слове "подкаблучник" допущено слишком много ошибок.
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1k
him67 Час назад
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Это терзайнер!
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11k
net Час назад
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Самая точная реклама алкашки.
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32k
Опаньки Час назад
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это смотря какого вы пола
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32k
Опаньки Час назад
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и поставит таксисту 5*****
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32k
Опаньки 2 часа назад
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еще вариант забыл
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2k
Дмитрий 2 часа назад
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Элементарно! Приставляешь "травмат" к её голове. Говоришь: "Помнишь?" А так как вероятность, что она из числа садомазОхистов ничтожно мала, её память возвращает твоё доверие. Единственный минус- метод работает пока она -девушка находится в зоне твоего внимания. Отвернулся- всё! Бежит так, что тапочек не видать.
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31k
Korolev 2 часа назад
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Эвона как чижики напыжились!!!
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