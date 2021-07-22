В России открыт сезон охоты на самокатчиков или так тинейджеры шалят?

Из сообщения на Telegram-канале "Baza" стало известно, что в Екатеринбурге, рядом со строящимся кварталом жилого комплекса «Клевер Парк», поперёк пешеходной дорожки кто-то натянул трос и на него налетел мужчина на электросамокате. Он перекувырну́лся через преграду и ударился головой о брусчатку. Судя по видеозаписи, удар был настолько неожиданным и сильным, а приземление жёстким, что пострадавший, вполне мог переломать себе кости, или свернуть шею.