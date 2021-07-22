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В России открыт сезон охоты на самокатчиков или так тинейджеры шалят?

В России открыт сезон охоты на самокатчиков или так тинейджеры шалят? (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 июля 2021 09:18
Сообщество : Жить в России
Метки: BAZA   Россия   видео   екатеринбург   охота   падение   самокат   электро   
1893
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В сети появилось видео, на котором парень несётся на электросамокате по мощёному плиткой тротуару и... Прямиком попадает, в кем-то расставленную ловушку.

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Метки: BAZA   Россия   видео   екатеринбург   охота   падение   самокат   электро   
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23  комментария
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28k
Fat Lynx 49 минут назад
Не вижу никакой охоты... чего там натянут этот трос - не понятно, скорее всего, что бы туда не ходили, а он просто не заметил его.
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3k
Виктор Штурмаревич Минуту назад
Прикольненько,не каждый отбитый тиктокер такое изобразит.
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246
Руслан 4 минуты назад
Возможно, этот трос или цепь, спасли у"бану жизнь. Поваляется в больничке или дома (в случае переломов) и впредь будет осторожнее и осмотрительнее. А так бы, глядишь, вылетел под колеса машины и того...
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10k
Roy Batty 6 минут назад
Какая чушь. Канал турбаза, обломись, люди не настолько тупые - хайпа не будет.
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−105
Улыбака 8 минут назад
Народец то всё добрее добрее Судя по комментариям
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8k
Valiko 12 минут назад
Тем, кто не видит такие препятствия, самокат противопоказан.
Видно же, стройка вокруг и всякое барахло хаотично разбросано. Если бы боролись, натянули бы тонкий трос, как в случае с квадриками в лесу, от которых тоже спасу нет.
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35k
Олег 14 минут назад
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11k
Святослав 15 минут назад

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28k
Snork Snorkoff 16 минут назад
Перекрыли проезд, чтобы проезжала только строительная техника когда надо, а не всякие хитроопые срезальщики. Слепошарый самокатень сам дурак.
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406
korney 17 минут назад
В редакции канала "Baza" честно признались в собственной тупости. Очевидно же - РЕМОНТ. Видимо устали камни перекладывать, вот и оградали как смогли. Вредитель задержан.

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17k
sanchesS80 19 минут назад
Стройка какая-то или ремонтные работы дорог/тротуаров. Видимо работники повесили толстую цепь чтобы туда не ездили. А этот дурень оказался слепым.
Каналу Baza лишь бы хайпа поднять.
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161
Pablo 20 минут назад
Ага. Сказали огородить проход через стройку. Долбоящеры посторались как могли. Соорудили из подручных средств. Теперь отмазываются, что мол не они, а охотники за двухколёсами)
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5k
samsr Полчаса назад
Имбецил на самокате, смотреть на дорогу надо, лётчики..
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689
Дмитрий Грачёв 39 минут назад
Ловушка это когда натянута проволока или леска, которую сложно заметить, а здесь толстый канат или верёвка. Этот дурик просто не смотрит куда едет.
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18k
С.В. 45 минут назад
НЕ показывайте жене собянина, а то всю плитку менять будут.
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3k
Вова 50 минут назад
ибо некуй по тротуарам летать...задолбали!!!
Хорошо приложился...класс!!!
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1k
Hallo FreeSpace 51 минуту назад
как-то это не похоже на ловушку ...
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157k
☭Cheкаво☭ 54 минуты назад
ну, раз власти не шевелятся, будет народный СУД над недоумками..
(а, вообще, это не ночь Творила случайно?)
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13k
Колька Валеркин сын 57 минут назад
а ибо некуй. задрали эти летуны
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38k
dima423 59 минут назад
больно наверно)
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