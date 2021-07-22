В России открыт сезон охоты на самокатчиков или так тинейджеры шалят?

В сети появилось видео, на котором парень несётся на электросамокате по мощёному плиткой тротуару и... Прямиком попадает, в кем-то расставленную ловушку.
Из сообщения на Telegram-канале "Baza" стало известно, что в Екатеринбурге, рядом со строящимся кварталом жилого комплекса «Клевер Парк», поперёк пешеходной дорожки кто-то натянул трос и на него налетел мужчина на электросамокате. Он перекувырну́лся через преграду и ударился головой о брусчатку. Судя по видеозаписи, удар был настолько неожиданным и сильным, а приземление жёстким, что пострадавший, вполне мог переломать себе кости, или свернуть шею.
В редакции канала "Baza" честно признались, что, кроме как охотой на самокатчиков, объяснить происходящее на видео, им довольно затруднительно.
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Видно же, стройка вокруг и всякое барахло хаотично разбросано. Если бы боролись, натянули бы тонкий трос, как в случае с квадриками в лесу, от которых тоже спасу нет.
Каналу Baza лишь бы хайпа поднять.
Хорошо приложился...класс!!!
(а, вообще, это не ночь Творила случайно?)