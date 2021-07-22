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Как тараканы: десятки мигрантов разбежались при виде полицейских

Как тараканы: десятки мигрантов разбежались при виде полицейских (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 июля 2021 08:38
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   мигранты   нелегальные мигранты   полицейские   полиция   рейд   санкт-петербург   
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В Санкт-Петербурге недавно прошли рейды по выявлению незаконных мигрантов. Очевидец запечатлел, как на строительную площадку, которая располагается на Васильевском острове, пришли сотрудники полиции. Работавшие там нелегальные мигранты заметили стражей правопорядка и попытались скрыться.

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Метки: видео   мигранты   нелегальные мигранты   полицейские   полиция   рейд   санкт-петербург   
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4  комментария
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8k
Rus77 51 минуту назад
Брать в кольцо с собаками, и при попытке к бегству стрелять сначала предупредительными, а потом на поражение, может там торговцы наркотиками и игиловцы!
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34k
Alex 45 минут назад
Так газ сначала нужно было пустить.
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27k
Антон Час назад
Далеко они с острова убегут?
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