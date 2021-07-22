Как тараканы: десятки мигрантов разбежались при виде полицейских

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В Санкт-Петербурге недавно прошли рейды по выявлению незаконных мигрантов. Очевидец запечатлел, как на строительную площадку, которая располагается на Васильевском острове, пришли сотрудники полиции. Работавшие там нелегальные мигранты заметили стражей правопорядка и попытались скрыться.
Побег мигрантов от полицейских попал на видео. Рабочие разбежались в разные стороны и успешно скрылись.
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