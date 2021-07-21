Комар погубил россиянку на Бали

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28-летняя Анастасия Блаженова скончалась на индонезийском курорте после укуса насекомого.
Анастасия жила на Бали и работала удалённо в течение года. Девушка закончила МФТИ и могла работать где угодно, но выбрала экзотическую страну из-за любви к серфингу. Там она, как и в России, занималась сбором пластика, активно искала средства на помощь и стерилизацию бродячих животных. А недавно пожертвовала свои волосы для больной раком девочки.
Она вела вместе с мужем страничку в "Инстаграме" и делалась красивыми снимками.
Она вела вместе с мужем страничку в "Инстаграме" и делалась красивыми снимками.
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17 июля в сети тетя девушки попросила о помощи. Анастасия лежала под ИВЛ и ей срочно нужна была донорская кровь. Оказалось, что она вошла в 1% случаев, когда после укуса комара лихорадка денге переходит в более тяжёлую форму заболевания.
"У Насти сейчас температура ~40 градусов из-за Денге, ее охлаждают жидкостями и поддерживают так, чтобы не задело мозг. Поэтому переливание не начали, но кровь ещё будет нужна. Как только организм поборет Денге и охладится, с запасами крови мы сможем без отлагательств начать операцию по снятию внутричерепного давления. Рефлексы у Насти заторможены, но есть".
И хотя врачи говорили, что есть отличные шансы на выздоровление, но уже 18 июля появилось сообщение о смерти девушки: "За два дня Настенька сгорела как свеча. Друзья сделали невозможное, но ангелы нужнее на небе".
Сейчас муж россиянки вместе со страховой компанией собирает документы для транспортировки тела на Родину.
"У Насти сейчас температура ~40 градусов из-за Денге, ее охлаждают жидкостями и поддерживают так, чтобы не задело мозг. Поэтому переливание не начали, но кровь ещё будет нужна. Как только организм поборет Денге и охладится, с запасами крови мы сможем без отлагательств начать операцию по снятию внутричерепного давления. Рефлексы у Насти заторможены, но есть".
И хотя врачи говорили, что есть отличные шансы на выздоровление, но уже 18 июля появилось сообщение о смерти девушки: "За два дня Настенька сгорела как свеча. Друзья сделали невозможное, но ангелы нужнее на небе".
Сейчас муж россиянки вместе со страховой компанией собирает документы для транспортировки тела на Родину.
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Я ее не знаю, но до чего же грустно про такое читать...
Ну умерла и умерла, бывает, у нас на всю страну сотнями в год мрут от банального гриппа.
ничего не меняется
сраный комар
Земля пухом девчушке...