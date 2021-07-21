Комар погубил россиянку на Бали

17 июля в сети тетя девушки попросила о помощи. Анастасия лежала под ИВЛ и ей срочно нужна была донорская кровь. Оказалось, что она вошла в 1% случаев, когда после укуса комара лихорадка денге переходит в более тяжёлую форму заболевания.



"У Насти сейчас температура ~40 градусов из-за Денге, ее охлаждают жидкостями и поддерживают так, чтобы не задело мозг. Поэтому переливание не начали, но кровь ещё будет нужна. Как только организм поборет Денге и охладится, с запасами крови мы сможем без отлагательств начать операцию по снятию внутричерепного давления. Рефлексы у Насти заторможены, но есть".



И хотя врачи говорили, что есть отличные шансы на выздоровление, но уже 18 июля появилось сообщение о смерти девушки: "За два дня Настенька сгорела как свеча. Друзья сделали невозможное, но ангелы нужнее на небе".



Сейчас муж россиянки вместе со страховой компанией собирает документы для транспортировки тела на Родину.