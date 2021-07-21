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Комар погубил россиянку на Бали

Комар погубил россиянку на Бали (3 фото)

Автор:
21 июля 2021 15:58
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: бали   болезнь   индонезия   комар   лихорадка денге   насекомое   утрата   
2581
3
28-летняя Анастасия Блаженова скончалась на индонезийском курорте после укуса насекомого.
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Метки: бали   болезнь   индонезия   комар   лихорадка денге   насекомое   утрата   
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26  комментариев
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4k
Борис Карабанов Час назад
Видимо, она тоже считала, что вакцинация от Денге - это лишнее, организм справится сам, что вакцина непроверенная, неизвестно, чего там налили, что она не раб и т.д. по известному списку антипрививочников.
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13k
Альф 57 9 минут назад
Жаль девушку, позитивная, правильная.. была.
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0
Алексей Петрович 40 минут назад
Меня в Московской области мошка укусила, месяц лежу в больнице, сделали 3-и операции. Фото не могу прикрепить.
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13k
Роберт Шекли 40 минут назад
Видно, что девчонка не мажорка, без заскоков, адекватная, умная, позитивная, занимается любимым делом, а не ищет папика, все сама добивается. Блин, вся жизнь впереди и такое...

Я ее не знаю, но до чего же грустно про такое читать...
Ссылка www.youtube.com
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375
korney 42 минуты назад
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17k
sanchesS80 49 минут назад
И чего, какой вывод из статьи? Не понял. Не ездить на Филиппины? Или что?
Ну умерла и умерла, бывает, у нас на всю страну сотнями в год мрут от банального гриппа.
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62k
Viktor 51 минуту назад
Хороший был человек!
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7
Владимир Москвин 59 минут назад
Удаленно они работают что делают не понятно
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14k
vikklu Час назад
Печально. Земля ей пухом и Царство Небесное. У моего друга у сестры после укуса обычного комара начинается аллергическая реакция, вся опухает.
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3k
ride Час назад
Да уж. Вроде умная, и хотелось бы пожелать земли пухом... но можно же было просто привиться от Денге! Было бы грустно, если бы не было истерически смешно, смотря на антипрививочников.
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10k
Nikita Час назад
Страшно. Мои соболезнования близким.
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32k
Опаньки Час назад
получают дипломы на бюджетных местах и уезжают

ничего не меняется
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1k
просто программист Час назад
жесть

сраный комар
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17k
KOSTELLO Час назад
Хе.р.ово, что тут скажешь.
Земля пухом девчушке...
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