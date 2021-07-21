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Фотоальбом Ильича

Фотоальбом Ильича (31 фото)

Автор:
21 июля 2021 15:12
Сообщество : СССР
Метки: СССР   брежнев   история   
707
31
Фото Леонида Ильича Брежнева разных лет
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Метки: СССР   брежнев   история   
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10  комментариев
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16k
Александр Сучков 4 часа назад
Как бы не ругали и не клеймили- это наша история и её не вычеркнуть. Брови- рулят!
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9k
kaboza 41 минуту назад
инсташлюшки нервно курят))) БРОВИ!!!!!!
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28k
ACU900 3 часа назад
Эх,а сколько же анекдотов про него ходило
Вот пример:
Прилетела в СССР с дружеским визитом премьер министр Индии Индира Ганди. У трапа встречают ее как положено с почетным караулом, красной дорожкой и с официальными лицами во главе с Леонидом Ильичем Брежневым. Брежнев читает "по бумажке" подготовленное заранее приветствие:
- Дорогая Маргарет Тэтчер!
Сзади Суслов (тихо шепотом):
-Леонид Ильич, это Индира Ганди...
Брежнев читает сначала:
-Дорогая Маргарет Тэтчер!
Суслов (уже вполголоса)
-Леонид Ильич, это же 1Индира Ганди!
Брежнев опять сначала:
-Дорогая Маргарет Тэтчер!
Суслов (раздраженно, в полный голос, чуть ли не кричит):
- Это Индира Ганди!!!
Брежнев:
- Да вижу я что это Индира Ганди, но тут ведь написано "Маргарет Тэтчер"!
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14k
albedo 3 часа назад
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13k
Владислав Грецов 3 часа назад
вовремя уйти ему нужно бы было...осталась бы хорошая память да и прожил бы подольше
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11k
Bill 3 часа назад
Брови чёрные, густые,
Речи длинные, пустые.
Мяса нет, колготок нет -
Нахрен нужен такой дед.
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