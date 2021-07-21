Фотоальбом Ильича

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Фото Леонида Ильича Брежнева разных лет
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Вот пример:
Прилетела в СССР с дружеским визитом премьер министр Индии Индира Ганди. У трапа встречают ее как положено с почетным караулом, красной дорожкой и с официальными лицами во главе с Леонидом Ильичем Брежневым. Брежнев читает "по бумажке" подготовленное заранее приветствие:
- Дорогая Маргарет Тэтчер!
Сзади Суслов (тихо шепотом):
-Леонид Ильич, это Индира Ганди...
Брежнев читает сначала:
-Дорогая Маргарет Тэтчер!
Суслов (уже вполголоса)
-Леонид Ильич, это же 1Индира Ганди!
Брежнев опять сначала:
-Дорогая Маргарет Тэтчер!
Суслов (раздраженно, в полный голос, чуть ли не кричит):
- Это Индира Ганди!!!
Брежнев:
- Да вижу я что это Индира Ганди, но тут ведь написано "Маргарет Тэтчер"!
Речи длинные, пустые.
Мяса нет, колготок нет -
Нахрен нужен такой дед.
Речи длинные, пустые.
Кто даст правильный ответ -
Тот получит десять лет!