Роскошь и средство передвижения

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Автомобили и их водители, пассажиры и любители.
Все подписи от авторов и источника фотографий.
Желаю всем приятного просмотра!!!
Все подписи от авторов и источника фотографий.
Желаю всем приятного просмотра!!!
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4.
Супруга редактора журнала «Автомобиль» Андрея Нагеля Лидия Яковлевна у решетки сада Зимнего дворца
1915 год
Булла Карл Карлович
1915 год
Булла Карл Карлович
5.
«Автомобиль-сани Николая II в руках революционного народа»
3 февраля 1917 - 31 марта 1917
Булла Карл Карлович
3 февраля 1917 - 31 марта 1917
Булла Карл Карлович
16.
Участники мотопробега Москва – Варшава – Москва на трассе маршрута
3 мая 1955
Хухлаев Валентин Константинович
3 мая 1955
Хухлаев Валентин Константинович
20.
Пробный пробег нового автомобиля ЗИЛ-111 по городу
23 марта 1959
Хухлаев Валентин Константинович
23 марта 1959
Хухлаев Валентин Константинович
27.
Парад-конкурс любительских авто и мотоконструкций
23 октября 1966
Хухлаев Валентин Константинович
23 октября 1966
Хухлаев Валентин Константинович
28.
Парад-конкурс любительских авто и мотоконструкций
23 октября 1966
Хухлаев Валентин Константинович
23 октября 1966
Хухлаев Валентин Константинович
30.
Миллионный «Москвич-408» на Ленинских горах в пробном пробеге по городу
24 мая 1967
Хухлаев Валентин Константинович
24 мая 1967
Хухлаев Валентин Константинович
33.
Ремонт автомобиля на проезжей части проспекта Курако
13 октября 1981
Соколаев Владимир Анатольевич
13 октября 1981
Соколаев Владимир Анатольевич
34.
Храм Знамения иконы Божией Матери в Москве
1 октября 1985 - 1 ноября 1994
Быстров Алексей Анатольевич
1 октября 1985 - 1 ноября 1994
Быстров Алексей Анатольевич
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Метки: Россия СССР автомобили история фотографии
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