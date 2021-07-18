17 теней, которые расскажут совсем другую историю

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Мы редко обращаем внимание на тени. Но когда мы это делаем, они могут показать нам совершенно другой мир, любопытный и порой даже мистический. В этом посте вы увидите фотографии теней, которые раскрывают что-то неожиданное.
Феи существуют
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Призрак может быть где угодно
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