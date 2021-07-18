«Парад» немцев в Москве

В ходе Белорусской операции уже к середине июля 1944 года была разгромлена немецкая группа армий «Центр». Были убиты или попали в плен около 400 000 солдат и офицеров. В том числе 21 генерал из 47, возглавлявших корпуса и дивизии Группы Армий «Центр». Летнее поражение вермахта на Восточном фронте считается самым тяжелым за всю войну, потери немецких армий значительно превысили сталинградские.

Такая победа, одна из крупнейших в истории человечества, вызвала недоверие у западных союзников, пырхавшихся в это время в Нормандии. Мол, привирает советская пропаганда. И тогда в Ставке решили наглядно продемонстрировать успехи СССР в жестокой войне. И Западу и гитлеровской Германии и конечно же своему народу.

Неизвестно, кто из советских руководителей выдвинул инициативу проконвоировать пленных через Москву. Хотя подобные шествия не были редкостью в истории войн. Еще в Древнем Риме триумфаторы-победители водили по улицам «Вечного города» побежденных. В первую мировую пленных русских солдат проводили по улицам Кенигсберга; в свою очередь, свидетелями маршей австрийских и немецких военнопленных были Москва и Петроград. Сталин сразу оценил идею – великолепная политическая и пропагандистская акция.