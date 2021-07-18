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«Парад» немцев в Москве

«Парад» немцев в Москве (6 фото)

Автор:
18 июля 2021 13:53
Метки: война   история   пленные немцы   факты   
805
6

Гитлер и его генералы в 41-м планировали провести военный парад в покоренной Москве. В ведомстве Геббельса уже писали соответствующий сценарий, печатали приглашения, на монетном дворе готовили памятные медали. Но в 1941-м не удалось немецким воякам пройтись парадным маршем по улицам Москвы. Зато удалось в 1944 году. Правда, не в качестве победителей, а в роли побежденных...

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Метки: война   история   пленные немцы   факты   
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77
Улыбака 3 часа назад
Пост хороший. Но обязательно было плюнуть в союзников?
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2k
Sergius SPb Полчаса назад
С тех пор немцы чего-то поняли. А поняли они вот что. Завоевать мир не обязательно с помощью военных действий, фронтов, армий.
Надо всего лишь сделать жизнь в своей стране по высшему разряду. И тогда...
И тогда к тебе в страну будут стремится толпами остарабайтеры без всяких лагерей..
И тогда твоя немецкая техника типа Гелендвагенов будет ездить колоннами по Москве.
И тогда,возможно без всяких оккупаций к тебе добровольно захотят присоединится другие страны.
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9k
Taxi007 36 минут назад
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10k
котегRUS Час назад
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13k
Patmaz 2 часа назад
Вот на Ютьюбе копался - нашёл хронику парада Вермахта. Смотрел. Несколько раз. Потому что очень жёсткий ролик, страшный ролик... но интересный. Не удержался - написал. Вот они - идут. Не люди - машины. Чёткий чеканный шаг, образцовая строевая подготовка... Нет, чёрт возьми, правы те, кто говорил, что немцы - особая порода, у них дисциплина и порядок в крови, в сознании, в костном мозгу... Взгляд. Не человеческий - взгляд хищных птиц, холодный, стеклянный. Вот они - идут. Белокурые бестии, молодые, красивые, сильные, жестокие. Воплощение воинского духа. Боги войны. Многие - с железными крестами на груди. Она думают... да-да, это ещё только 1940-й год, они думают, что непобедимы. Ещё не знают они Сталинграда, Курской дуги, белорусского котла. Идут. Так они входили во французские, греческие, норвежские города. Они и к нам пришли, эти красивые, высокие, сильные мальчики со стальными глазами, они жгли, грабили, они отрезали груди женщинам, они выкалывали глаза старухам, это они отправляли своим невестам фотографии на фоне виселиц! Идут... Вымуштрованные, свирепые, послушные. И знаете - радость пробирает от того, что знаешь - из этого блестящего парада домой возвратился дай Бог каждый десятый, а то и меньше. Туда им и дорога.
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392
piharev1 2 часа назад
жалко немчиков
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26k
Лабуда 3 часа назад
Что то мне подсказывает что понос у них был не от ужина. Они реально обосрались - думали, ВСЁ! Ведут на расстрел!
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