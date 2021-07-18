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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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Пёс Промис готовится к премьере фильма The Biscuit Eater ,в котором он исполнил одну из главных ролей, 1940 год.
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Прикованные наручниками заключенные вращают ногами валы мельниц в тюрьме Янгуна (Мьянма). 1900 г.
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В 1950-х на горнолыжном курорте на море Маунт-Худ в Орегоне в качестве подъемника использовали обычный городской автобус, который переоборудовали в трамвай.
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Британские моряки на борту "H.MS King George V в очереди на получение дневного рациона рома. Великобритания,1914-1918 … Раздача рома была упразднена только в 1970 году
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"Эйфелева башня" из ведер и тазов и бидонов, Россия 1911 год .Западно-Сибирская выставка в Омске.
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Дастин Хоффман читает сценарий.
Этот актер произвел настоящий фурор своей ошеломляющей игрой сразу после выхода своего самого первого фильма. Фильм «Выпускник», где Хоффман сыграл главную роль, стал самым кассовым фильмом 60-х, сделав Хоффмана звездой Голливуда.
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"Свадьба канатоходцев Bertha Omankowski и Roger Decugis на высоте 20 метров. Франция, Тулуза, 25 мая 1954 года.
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Безработный мужчина продал место на своей лысой голове под рекламу спортивного журнала. Будапешт, 1939
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Коллекционер игрушечных солдатиков, английский барон Чарльз Гринуэе, который собрал одну из самых больших коллекций солдатиков в мире, 1940-е годы.
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Сергей Павлов - министр спорта СССР, снимает на киноплёнку советскую команду. Олимпиада. Инсбрук. Австрия. 1976 г.
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Хелен Хьюлик, была приговорена в 1938 году к 5 дням тюрьмы за то, что явилась на судебное разбирательство в брюках, что было расценено как неуважение к суду
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Женщина прослушивает партию пластинок The Beatles в комнате контроля качества фабрики EMI, 1965 год, Великобритания
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Жозе Мейффре и его легендарный велосипед, на котором он в 1962 году устоновил рекорд скорости. Разгоняясь в воздушном мешке позади Mercedes-Benz 300SL , велогонщик развил скорость 204,73 км /ч . Рекорд продержался 20 лет.
Авторский пост
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