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Гифки

Гифки (15 гиф)

Автор:
17 июля 2021 05:51
Сообщество : Гифки
Метки: Юмор   гифки   на различный вкус   прикольные   смешные   
1086
15
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Подборка гифок на различный вкус.
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Метки: Юмор   гифки   на различный вкус   прикольные   смешные   
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93
Дмитрий Карнаухов 8 часов назад
15 - шаговое ? А вообще повезло, что выжил.
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113
Улыбака АнтонПолднев 6 часов назад
Грузовик зацепил ЛЭП. Резина колёс - изолятор. Первый встал на землю, держась за дверь. Замкнул цепь.

Второй, видя это, выпрыгнул, не контактируя с кузовом
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Booharik
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